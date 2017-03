Takis Würgers famoser Debüt-Roman „Der Club“: Diese feinen Pinkel haben keine Moral

Ein junger Mann wird Student in Cambridge. Dort soll er nicht nur Bildung erhalten, sondern auch einen geheimnisvollen Auftrag ausführen. In seinem Debüt „Der Club“ schildert Takis Würger in einem spannenden Thriller eine seltsame Elite-Gesellschaft.

Die überraschende Karriere eines jungen Mannes steht im Mittelpunkt von Takis Würgers Roman. Das kurze, vielschichtige, von überraschenden Wendungen geprägte Buch ist Kriminalgeschichte, Gesellschaftsporträt und Entwicklungsroman. Würger gewährt Einblicke in britische Eliteuniversitäten und bietet harte Boxgeschichten. Hauptfigur ist Hans, ein schmächtiger, einsamer Junge. Erst, als sein Vater ihn in einem Boxverein anmeldet, kommt etwas Spaß in sein bescheidenes Leben.

Aber dieses Glück dauert nicht lange. Seine Eltern sterben, Hans ist einsamer denn je. Er hat aber noch eine Tante. Sie bringt ihn in einem Internat unter. Kurz bevor er das Abitur ablegt, meldet sich seine Tante und nimmt ihm die Entscheidung über seine Zukunft ab. Sie ist Professorin an der berühmten Eliteuniversität in Cambridge und bietet an, ihm ein Stipendium dort zu besorgen. Ohne einen Moment des Bedauerns verlässt er Deutschland und zieht in die englische Universitätsstadt.

Doch uneigennützig ist das Angebot der Tante nicht: „Es geht um ein Verbrechen. Ich brauche deine Hilfe, um ein Verbrechen aufzuklären.“ Was das für ein Verbrechen ist und was er unternehmen soll, verrät sie ihm nicht. Es gibt nur einen konkreten Hinweis: Er soll Mitglied im exklusiven Pitt Club werden. Hans, der seine Erlebnisse selbst erzählt, ist ziemlich ratlos, bekommt aber Unterstützung auf seiner Mission. Seine Tante und eine ihrer Studentinnen, die ebenfalls einige Passagen aus ihrer Sicht erzählen, kennen sich in den Strukturen der Eliten aus, die seit Jahrhunderten das gesellschaftliche Leben des Landes dominieren und die hier ausgebildet werden.

Nach und nach erlebt Hans, wie er seinem Ziel immer näher kommt. Dabei helfen ihm seine boxerischen Fähigkeiten. Würger beschreibt in einer packenden Sequenz einen Boxwettkampf zwischen den Teams der Unis aus Cambridge und Oxford, der an Dramatik kaum zu überbieten ist.

Rache ist so süß

Hans entwickelt sich immer mehr zu einem Ziehsohn der Elite. Er beginnt allmählich so zu denken wie die Clubmitglieder, denen Hans begegnet und die ebenfalls als Erzähler einzelner Passagen in Erscheinung treten. Immer noch rätselt Hans, um was für ein Verbrechen es sich handelt, auf das seine Tante ihn angesetzt hat. Auch wenn er eine gewisse innerliche Distanz zu den Elitestudenten und ihren Ritualen behält, so fühlt sich der junge Deutsche doch zunehmend wohl in dieser Gesellschaft.

Erst als zu den verschiedenen Erzählebenen auch noch eine durchaus anrührende Liebesgeschichte hinzukommt, entwickelt Hans den Blick auf andere Seiten seiner Umgebung. Und auf einmal erkennt er, dass sich zwischen Anschein und Wirklichkeit eine gewaltige, gut kaschierte Kluft auftut.

Hans lernt, dass die Ideale, die die Gesellschaft angeblich prägen, einen ganz anderen Kern haben. „Wir unterscheiden uns vom Pavian, weil wir die Fähigkeit besitzen, Rache zu üben“, sinniert eine der Figuren. „Geduld zu üben, einen Plan zu entwickeln, diesen Plan umzusetzen und Erfüllung darin zu finden, wenn er funktioniert.“ Das ganze System, auf das der Held in Cambridge trifft, funktioniert nach solchen Prinzipien.

Alle Figuren, die Würger in der Universität beschreibt, profitieren davon, dass sie andere ausnutzen und sich im Gegenzug von anderen instrumentalisieren lassen. Moralische Erwägungen scheinen kaum eine Rolle zu spielen für die Profiteure, die die traditionellen Regeln ausnutzen und immer weiter fortschreiben. Nur selten taucht die Frage auf, ob man etwas Falsches tun darf, um etwas Richtiges zu erreichen.

Takis Würger, Jahrgang 1985, hat als „Spiegel“-Reporter in Afghanistan und dem Irak auf sich aufmerksam gemacht. Er hat selbst in Cambridge studiert, ist dort Mitglied von Studentenclubs geworden und hat für die Uni geboxt. Diese Erlebnisse haben es ihm möglich gemacht, die vielschichtige und spannende Handlung mit einer packenden Stimmung zu erzählen.

