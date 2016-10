Dittrich und Gysi erinnern an Harry Rowohlt

Witzig-absurde, prominent besetzte Buch-Präsentation in Hamburgs Freier Akademie der Künste: In Erinnerung an den 2015 mit 70 Jahren gestorbenen Autor, Meister-Übersetzer und WDR-„Lindenstraßen”-Penner Harry Rowohlt lasen am Montagabend sieben Weggefährten aus dem Band „Und Tschüs ... Nicht weggeschmissene Briefe”.

Mit den geistreich-subversiven Gedanken des Hamburger Originals erheiterten dabei etwa der Schauspieler Olli Dittrich, der Linken-Politiker Gregor Gysi und der Autor Gerhard Henschel ihre rund 400 Besucher im voll besetzten Saal.

„Die Briefe, die Harry Rowohlt schrieb, sind ein Werk - ein Kunstwerk”, sagte der Schweizer Verleger Peter Haag. Das von Anna Mikula herausgegebene Buch erscheint am Freitag (7. Oktober) in seinem Haus Kein & Aber (Zürich und Hamburg).

