Ausstellung: Dokumentarische Fotografie im Frankfurter MMK 2

Bei der Flugzeugentführung von Entebbe 1976 wurden vier Geiseln getötet. Dora Bloch ist eine von ihnen. Die 74 Jahre alte Dame musste während der Entführung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach dem Scheitern der Aktion und der Stürmung des Flugzeugs ermordeten sie Schergen des ugandischen Diktators Idi Amin: eine von mehr als hundert Toten, die der Konzeptkünstler Hans-Peter Feldmann in eine Sammlung der Toten des Deutschen Herbstes aufgenommen hat – eine sachlich-nüchterne und gerade deswegen ergreifende Sichtung. Sie zeigt auch: Einer, der Kunst aus Fotografien macht, muss nicht fotografieren können.

Der französisch-algerische Künstler Kader Attia, Jahrgang 1970, verfolgt ein ähnliches Konzept. In seiner Dia-Installation „The Debt“ von 2013 skizziert er bildreich die Schuld, die die Kolonialmächte Deutschland und Frankreich über mehr als hundert Jahre auf sich geladen haben. Kein Foto stammt von ihm selbst. Darum geht es nicht.

Zeugnis geben

In beiden Fällen werden dokumentarische Fotos in Szene gesetzt, um Zeugnis zu geben. Und doch sind Bilder nur lückenhafte Transporteure unserer Erinnerungen. Einer, der meisterhaft mit den Tiefen und Untiefen unseres Bildgedächtnisses spielt, ist Thomas Demand. Seine fünfteilige Foto-Arbeit „Klause“, die 2005 für das Museum für Moderne Kunst entstand, war eine Antwort auf Beckmanns „Apokalypse“-Zyklus – eine moderne Apokalypse gewissermaßen. Denn Demands Zyklus zeigt jene Wirtschaft namens „Tosa-Klause“ in Saarbrücken, in der Kinder jahrzehntelang ihre Hölle erlebten: Sie wurden missbraucht, und eines verschwand für immer. Nicht jene Klause jedoch zeigt Demand, sondern einen minuziösen Nachbau aus Pappe und Papier, den er dann wiederum fotografiert. Demands Werk erhält so einen überzeitlichen Anstrich. Zugleich lenkt der Künstler den Blick des Betrachters und spielt bewusst mit visuellen Gepflogenheiten: So bildet die Mitte des Küchenbildes eine dunkle Tür, die wirkt wie ein Sog – wo der Betrachter das Zentrum des Bildes erwartet, klafft ein schwarzes Loch.

Lange Jahrzehnte hatte es die Fotografie schwer, als Kunstform anerkannt zu werden. Um so erstaunlicher, sagt Sammlungsleiter Mario Kramer, dass das MMK seit seiner Gründung 1991 intensiv Fotografie gesammelt hat: Heute macht sie mehr als die Hälfte des Hausbestands von 5000 Kunstwerken aus.

Bilder und Bilderskepsis

Nahezu jedes Bild lässt sich heutzutage mühelos manipulieren. Doch statt skeptisch zu sein, sind wir heute bilderhungriger und auch -gläubiger als je zuvor. Wir basteln uns unsere Vorstellung der Welt aus dem, was wir sehen – oder zu sehen meinen. Künstler waren seit jeher die ersten, die diese durchaus janusköpfige vermeintliche Ehrlichkeit von Fotografie erkannten – und sie auch zum Thema machten. Sehen wir wirklich, was wir zu sehen glauben? Fotokünstler wie Barbara Klemm oder die in Afghanistan ums Leben gekommene Kriegsreporterin Anja Niedringhaus vertrauten auf aussagekräftige Bilder des rechten Moments – jenes oft nur Sekundenbruchteile währenden Augenblicks, in dem eine Szene quasi über sich hinauswuchs und damit eine allgemeingültige, symbolische Bedeutung bekam. Andere, wie die Frankfurter Fotografin Inge Rambow, suchten lange nach der besten Perspektive und dem rechten Ausschnitt für ihre „Wüstungen“. Dafür war Rambow mit ihrer Großbild-Plattenkamera monatelang in ostdeutschen Industriebrachen unterwegs.

Tobias Zielony schließlich ist der jüngste Fotografie-Star unter den Gezeigten: Auch er setzt auf Echtheit und Authentizität. Er gewinnt sie auf für unseren hektischen Alltag untypische Weise: indem er sich Vertrauen erwirbt. Wochen- und manchmal monatelang lebt er zusammen mit jenen meist jungen Menschen aus gesellschaftlichen Randgruppen, die er fotografieren will. Das Ergebnis sind Bilder von einer beiläufigen Intensität, die es nicht nötig haben, gestellt zu werden. Sie leben davon, nicht inszeniert zu sein.

31 Künstlern kann man in „Image Profile“ auf ihre dokumentarischen Strategien befragen, von Thomas Ruff bis Noboyushi Araki und von Larry Clark bis David Claerbout. Sie alle sind Arbeiter im Steinbruch der Erinnerung, wollen mit ihren Bildern festhalten, was sonst dem Vergessen preisgegeben wäre. Und wissen doch, dass sich zu erinnern immer ein subjektiver Vorgang ist. Die eine reine, objektive Erinnerung gibt es nicht. Die Arbeit am Bild ist nie zu Ende.

Aspekte des Dokumentarischen

MMK 2, Taunustor 1, bis 15. Juli. Geöffnet Di–So 11 bis 18, Mi bis 20 Uhr. Eintritt: 8 Euro. Tel.: (069) 21 27 31 65.