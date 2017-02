Der große russische Schriftsteller ist jetzt ein großer Comic-Held: Dostojewski für Einsteiger: Die Dämonen des Aufruhrs

Da steht er nun, hinter ihm ein nackter Engel mit Hut, vor ihm ein rauchender Teufel, in der rechten Hand ein brennendes Kreuz, in der linken Hand die Kette der eigenen Beinfessel. Um ihn herum eine illustre Ansammlung von Prominenz, die was zu sagen hat über ihn – von „großer Humorist“ (Thomas Mann) bis „großer Reaktionär“ (Josef Stalin), von „den schönsten Glücksfällen meines Lebens“ (Friedrich Nietzsche) bis „moralisierende Kotze“ (Wladimir Lenin) reicht das Meinungsspektrum.

Gleich zu Beginn der Comic-Biografie befindet sich Fjodor Michailowitsch Dostojewski, der 1821 in Moskau geboren wurde und am 9. Februar 1881 in St. Petersburg starb, im Zentrum der Aufmerksamkeit und muss Zigarre oder Pfeife rauchende Herren mit ernsten Mienen ertragen. Schwarze Rauchnebel umwabern ihn. Vitali Konstantinov versucht auf den folgenden Seiten, den Blick freizumachen auf das Leben und Werk jenes Mannes, der als Schriftsteller seine Zeit, die Menschen und moralischen Konflikte in überwältigenden Romanen („Schuld und Sühne“, „Die Dämonen“, „Die Brüder Karamasow“) und Erzählungen („Der Spieler“) ergründete.

Zerfall der Werte

Mit psychologischem Feingefühl und Gespür für die politischen und sozialen Verwerfungen des Zarenreich des 19. Jahrhunderts ist Dostojewski zugleich der Seismograf für das große Beben der modernen Welt, das bis in die Gegenwart nachwirkt: Dostojewski ahnte um die Folgen des Niedergangs der christlichen Religion, er sah den Nihilismus des wissenschaftlich-technischen Zeitalters und beobachte genau den Zerfall der alten und das Heraufziehen neuer Werte. Er beschrieb eine Welt im Taumel, der zunehmend die Richtschnur abhanden kommt.

Vitali Konstantinov, deutscher Illustrator mit Wurzeln in der Ukraine, hat für seinen Lieblingsschriftsteller viele Quellen gesichtet und übersetzt. Chronologisch erzählt er Dostojewskis Geschichte, in der Leben und Werk eng verflochten sind und immer wieder ineinander übergehen. Das fügt sich in der Summe zu einer schlüssigen Biografie. Konsequent verquicken sich Literatur und Leben, was seinen Niederschlag in einer virtuos collagenhaften Erzählweise findet. Konstantinov selbst nennt das „Simultancomic“ – die gleichzeitige Darstellung verschiedener Realitätsmomente. Die komplexe Anordnung von Textbausteinen und Bildausschnitten scheint dabei dem vielschichtigen Chaos der menschlichen Existenz zu entsprechen.

Der Comic „FMD – Leben und Werk von Dostojewski“ fordert einen aufmerksamen, mündigen Leser. Der frühe Tod von Mutter und Vater, das Studium, die Entscheidung gegen eine Karriere als Militäringenieur, die Epilepsie und andere Krankheiten, die Verhaftung wegen sozialistischer und revolutionärer Umtriebe, die Umwandlung der Todesstrafe in vier Jahre Arbeitslager in Sibirien, das immer wieder verzockte Geld, die Schulden, die Frauen und die Hochzeiten, die Auslandsreisen, die großen Romane, der Trauerzug mit 30 000 Menschen in Sankt Petersburg nach seinem Tod: Konstantinov findet dafür immer wieder markante Motive. Mit ausgebreiteten Armen geht Dostojewski etwa auf seine ersten Auslandsreise 1862, im Schlepptau einen maskierten Begleiter – der ihm nichts Gutes will, wie später zu sehen ist. Oder: Mit angelegten Armen liegt Dostojewski auf dem Boden, auf ihm steht seine Geliebte Polina Suslowa, einen Fuß über der Brust, einen Fuß im Schritt, in den Händen hält sie Dolch und blutendes Herz. Romane, Novellen oder Erzählungen werden auf bis zu einer Doppelseite gestreift.

Kunstvoll und poetisch

Die schwarz-weißen Zeichnungen sind von klarem Strich und präzisen Konturen, stilisierend, mit flächigen Hintergrund-Schraffuren und vereinfacht dargestellten Personen, deren Mimik naiv wirkt. Der bittere Ernst des Realen wird wie in Dostojewskis Werken mit dem Gegengift des Humors erträglich gemacht. Übertreibung, Überzeichnung sind ein oftmals genutztes Mittel, das Extreme, ja Absurde der Situationen bis an den Rand der Lächerlichkeit zu treiben. Die konventionellen Panelstrukturen reichen hier nicht mehr aus, die handelnden Personen fallen häufig aus dem Rahmen, überwinden die gesetzten Grenzen, lassen sich von den Ereignissen mitreißen. Am Ende bringt sich der Comic-Biograf noch selbst ins Bild: als Tourist, der dem Denkmal Dostojewskis in Baden-Baden entgegentritt. Konstantinov wagt eine kunstvolle und poetische Annäherung – und gewinnt.