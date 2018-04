Lesefest: Dramatische Flucht aus dem Lager

Anna Seghers begleitet in ihrem Roman „Das siebte Kreuz“ ihre Hauptfigur Georg Heisler bei der Flucht aus dem Konzentrationslager Westhofen bei Worms bis nach Kastel. Doch als sie das Buch schrieb, 1937, weilte sie längst im Exil. Gleich 1933 hatte die Kommunistin nach Hitlers Machtergreifung aus Berlin fliehen müssen.

In einem Garten in Meudon vor Paris saß sie später an einem Klapptisch, erinnert sich ihr Sohn Pierre Radványi, heute 92 Jahre alt, und schrieb an ihrem Buch: nicht chronologisch, sondern mal an diesem, mal an jenem Kapitel, je nach ihrer Stimmung. An manchen Sätzen feilte sie lange. Auch daran kann er sich erinnern, wie er bei der Eröffnungsveranstaltung in der Frankfurter Zentralbibliothek einem gerührten Publikum zuplauderte: Jung, wie sie war, keine 40 Jahre alt, liebte sie es, bei Spaziergängen zu hüpfen und dabei an den Sätzen zu feilen. „Sie wollte, dass sie schön klingen“, sagte er.

Das gemietete Häuschen in Meudon musste die Mutter mit ihren zwei Kindern verlassen, als Hitlers Truppen die Somme-Linie durchbrachen. Radvanyi, damals 14 Jahre alt, erinnert sich an die abenteuerliche Flucht in offenen Güterwaggons, von Fliegern der Wehrmacht immer wieder attackiert und von Bodentruppen schließlich eingeholt, als sie erschöpft in einem Dorf in Südfrankreich angekommen waren.

Als zwei SA-Männer klopften, gab sich Anna Seghers als Französin aus. „Hätte sie sich als deutsche Kommunistin auf der Flucht zu erkennen gegeben, wäre das der sichere Tod gewesen“, sagt Radvanyi.

Die nächste Exil-Station war Mexiko. Hier schrieb sie weiter an ihrem Roman. Walter Janka, der spätere Aufbau-Verleger, lebte dort in ihrer Nachbarschaft.

Fluchtweg Rhein-Main

Der Roman schildert und benennt die Stationen von Georg Heislers Weg sehr konkret: Alles beginnt mit einer Szene, die von den Hügeln des Taunus hinunter nach Höchst führt. Auf der Flucht schließlich erreicht Heisler Mainz, später Frankfurt. Höchst, Niederrad, der Eschenheimer Turm, Bockenheim, die Riederwaldsiedlung und schließlich Kostheim kommen vor. Anna Seghers (1900–1983), die ihre Kindheit und Jugend in Mainz verbrachte, kannte all dies aus eigener Anschauung. Und ließ sich, was sie nicht präzise wissen konnte, von Bekannten schildern. Ein Kindermädchen etwa gab ihr Auskunft über die Stimmung in Deutschland 1937.

Eine Ausstellung mit zwei Dutzend Bildern im Kellergeschoss der Zentralbibliothek Frankfurt wandelt nun auf den Spuren des Romans. Die zeitgenössischen Fotografien von Rainer Dyk sind mit Romanpassagen gekoppelt. Sie zeigen das Lager, das in Wirklichkeit Osthofen, im Roman Westhofen heißt, die Chaussee nach Oppenheim, wo Georg Heisler sich in einer Ackerfurche versteckt, und so weiter bis zum Brückenkopf in Kastel, wo Heisler schließlich einen Kahn besteigt.

Die Aufnahmen entstanden auf einer Reise im vergangenen Jahr, und natürlich sieht man auf ihnen Autos der Jetztzeit oder die Wolkenkratzer von Frankfurt: Das gibt einen verstörenden Effekt – wie sehr doch die Gegenwart kontaminiert ist von der jüngeren Vergangenheit!

120 Veranstaltungen beschäftigen sich in den nächsten zwei Wochen mit dem „Siebten Kreuz“. Erstmals lesen auch Mainz, Gießen, Wiesbaden und Worms mit. Im Aufbau-Verlag ist zum Anlass eine Neuausgabe erschienen, ferner eine gekürzte Ausgabe, wie sie in den 40er Jahren in den USA erschien, mit Illustrationen von William Sharp, der als Leon Schleifer in Lemberg im selben Jahr wie Anna Seghers geboren wurde. Acht fein tarierte Passagen aus dem Roman wurden zum Auftakt gelesen, unter anderem von Bärbel Schäfer, Jan Seghers und Anselm Weber.

Helfen oder Wegsehen

Als sich anschließend der 1926 geborene Radványi charmant und in freier Rede an seine Mutter erinnerte, erschien das vielen im Saal wie ein kostbares Geschenk: Als würde der Roman, der vom Helfen erzählt und vom Wegsehen, von Moral und von Unbarmherzigkeit, dadurch noch lebendiger, als rücke er noch näher an die Gegenwart heran.

Der Frankfurter Verleger Klaus Schöffling, der das Lesefest erfand und acht Jahre leitete, hat die Fahne nun an Sabine Baumann weitergereicht. Er mache das „wie Obama“, soll er gesagt haben. Nach acht Jahren sei es genug. Bei der Eröffnung dankte Baumann ihrem Vorgänger sowie dem liebevoll umtriebigen Organisator Lothar Ruske, der das Festival seit jeher betreut.