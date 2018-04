Drei neue Professuren für geplantes documenta-Institut

Für das in Kassel geplante documenta-Institut werden drei weitere Professuren eingerichtet. Das Land Hessen stelle dafür im laufenden Jahr 180 000 Euro und ab 2019 dann 360 000 Euro bereit, teilte das Wissenschaftsministerium in Wiesbaden am Mittwoch mit. Mit dem Geld könne die Universität Kassel zusätzliche Professorenstellen schaffen, die dann Teil der neuen außeruniversitären Forschungseinrichtung werden sollen. Die bereits bestehende documenta-Professur erhielt im vergangenen Jahr die Österreicherin Nora Sternfeld.

Das documenta-Institut soll die weltweit bedeutendste Ausstellung für moderne Kunst wissenschaftlich und interdisziplinär erforschen und ihre Geschichte aufarbeiten. „Das große Besucherinteresse an der documenta 14 hat die ungebrochene Begeisterung für zeitgenössische Kunst gezeigt”, sagte Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU). Das documenta-Institut solle diese Begeisterung auch zwischen den Ausstellungen erhalten, die nur alle fünf Jahre stattfinden.

Die Forschungseinrichtung soll in einem Neubau nahe der Uni Kassel untergebracht werden. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt, des Landes, der Universität und der gemeinnützigen documenta GmbH. Die Bau-Kosten werden auf 24 Millionen Euro geschätzt. Das Projekt befindet sich momentan in der Endabstimmung, im Sommer sollen die Planungen konkret werden. Das documenta-Institut wurde laut Ministerium seit 2016 von beiden Gesellschaftern, dem Land Hessen und der Stadt Kassel, jeweils mit jährlich einer halben Million Euro finanziert. Der künftige Finanzbedarf ist noch unklar.

