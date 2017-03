"Loserville" in der Wartburg: E-Mail von den Geeks

Das Junge Staatsmusical Wiesbaden erzählt in „Loserville“ in der Wartburg eine Art Highschool-Story rund um die Erfindung der elektronischen Post.

Es scheint kaum mehr wahr zu sein, aber es gab sie, die Zeiten, in denen der tägliche E-Mail-Verkehr noch nicht selbstverständlich war. Das Musical „Loserville“, 2012 in London uraufgeführt, erzählt die Geschichte der Erfindung der eigentlich praktischen, aber heutzutage gerne nervigen Botschaften, wie sie sich zugetragen haben könnte. Zwei Nerds, besser: Zwei Geeks beschäftigen sich 1971 mit dem Problem dieser modernen Form der Nachrichtenübermittlung. Drumherum wird eine Art Highschool-Story gestrickt, mit ein bisschen Liebe, viel Neid und den üblichen Konkurrenzkämpfen.

Ein Stück, wie geschaffen für das Junge Wiesbadener Staatsmusical, das unter der Regie von Iris Limbarth wie gewohnt in allen Belangen, tänzerisch, stimmlich und schauspielerisch, zu beeindrucken vermag. Die Wartburg bietet dafür die Bühne, um die herum auf drei Seiten das Publikum sitzt.

Der geniale Schüler Michael Dork (David Rothe) hat einen Putzjob bei „Arch Systems“ angenommen, um bei der Entwicklung der Datenübertragung voranzukommen. Als er diesen verliert und auch noch aus dem Computerraum seiner Schule verbannt wird, bedient er sich der Hilfe der begabten Holly (Maja Dickmann), die ihr gutes Aussehen mit Brille und unförmiger Latzhose überdeckt. „Schön und schlau“, so einer der eingängigen Pop-Songs in der deutschen Übersetzung von Christian Poewe, passt in den Augen potenzieller Arbeitgeber der Möchtegern-Astronautin nicht zusammen.

Als Beispiel dafür sieht sich auch der platinblonde Eddie (Mike Burs), der selbstverliebte, dauergrinsende, aber nicht gerade mit Intelligenz gesegnete Sohn des „Arch“-Chefs, der die Barbiepuppen-ähnliche Leia (Lisa Krämer) zur Freundin hat und dem zwei tumbe Anhänger stets nach dem Mund reden. Er will das Geheimnis der elektronischen Post für sich beanspruchen, um der ihm drohenden Militärakademie zu entgehen.

Unter den „Helden von morgen“, so der deutsche Titel des Bühnenstücks, befindet sich auch noch Lucas Lloyd (Nils Hausotte), Michaels bester Kumpel und Leidensgenosse im Außenseiterdasein, der ganz nebenbei das Drehbuch zu „Star Wars“ verfasst und dabei zahlreiche Anleihen nimmt bei seinem Umfeld. Die daraus resultierenden Anspielungen sowie weitere Referenzen etwa an die „Star-Trek“-Reihe oder die damals noch zu gründende Hard-Rock-Band „Kiss“ ergänzen die komödiantischen Elemente dieser frisch-fröhlichen Performance, die nicht nur dank der schrillen Kostüme (Heike Korn) auch optisch viel zu bieten hat.