Michael Quasts „Fliegende Volksbühne“ im Mousonturm: Ebbelwei zum Weltuntergang

Bis kurz vor Toresschluss, so Michael Quast von der „Fliegenden Volksbühne“ in seiner Moderation, liefen die Einsendungen tröpfelnd ein. Zuletzt waren es immerhin 49 aus ganz Deutschland und – Mailand. Vierzehn Einsender durften in der Endrunde ihre Werke aufführen oder, vom „Stoltze-Mussik“-Ensemble mit Vokalsolisten (Judith Beifuß, Wolfgang Weiß) und Chor, aufführen lassen.

Die Ausbeute zur höheren Ehre des Frankfurter Dichters und politischen Kopfes Friedrich Stoltze (1816–1891) konnte sich sehen lassen. Das lag auch am lockenden Preisgeld, welches die Frankfurter Sparkasse und „die Müllmänner“ (Michael Quast) der FES ausgelobt hatten. Drei Preise (2000, 1500 und 1000 Euro) vergab eine Jury, 500 Euro das Auditorium (Publikumspreis).

Ironisches Poeten-Lob

Den Siegerpreis vergab die Jury an die Literaturstudentin und Straßenmusikerin Vikki Van aus Lich bei Gießen für ihre soulig-ausdrucksvolle, traurig-elegische Gesangslinie zur Gitarre auf „Aus dem Dachkämmerlein“.

Stoltzes selbstironisches Poeten-Lob stellt der Armut und Trauer des Dichters die ruhige Selbstgewissheit seiner Rolle im Weltgebäude und beim Bau von Luftschlössern gegenüber: „Nur Eins macht seinen Blick nicht heller/ Und nimmt ihm manchmal allen Muth,/ Ach, daß der Wein so tief im Keller,/ Sein Lieb so tief im Grabe ruht.“ Prämiert wurde Vicki Vans „beachtliche Ernsthaftigkeit“.

Platz 2 errang Günter Berg mit der Vertonung des Gedichts „Der Komet“ für Flügel, Violine, Mezzosopran und Bariton. Für den 87-jährigen Organisten und emeritierten Professor war es nicht die erste Auszeichnung als Komponist. In dem lustigen Weltuntergangs-Gedicht heißt es: „Jetz laßt uns noch recht lustig sei/ Un drinkt bedeitend Äppelwei/ ... Un kißt die scheene Mäderchern,/ Dann die sin jetz net halb so spreed,/ Weil doch die Welt bald unnergeht.“ Das regte weitere Endrunden-Teilnehmer an. Während David Antony Charlwoods „Komet“ wie Berg einer Neoklassik mit Verbindungen zur Zweiten Wiener Schule verpflichtet schien, taten sich die „Bernemer Goldkehlchen“ und „Bornheim Bombs“ zum wuchtigen Hardrock-„Komet“ zusammen. Das ist auch auf Youtube zu bewundern, genau wie der „Schiffer“ des Chors „Höchst musikalisch“ (Romantik und Rap) und Klaus Bolls „Ihr könnt in meinen alten Tagen“.

Platz 3 belohnte die Frankfurter Band „Philine“ („Poetenfahrt“). „Philine“ (Akkordeon, Kontrabass, Gesang) gewann außerdem den Publikumspreis. Trotziger Poeten-Stol(t)z kennzeichnet das vielstrophige Gedicht. Der Schauspieler Michael Quast hellte den Abend komödiantisch auf und gab als Jury-Mitglied preis, die Urteilsfindung sei kontrovers verlaufen. Vielleicht wollte er die übrigen Teilnehmer damit trösten.

So oder so prangte der Abend mit Kleinkunstkomik, Wunderkind-Flair (die 14-jährige Carolin Leonie Ruhmke) und eigentlich preiswürdigen Auftritten wie dem der Band „Konzertgebräu“ („Alt-Frankfurter Kinderspielreim“).