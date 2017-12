Hinter den Kulissen: Ein Abend mit der Inspizientin Gaby Priebe in der Oper

Nanu? Eigentlich sind es noch 50 Minuten bis zum Beginn der Vorstellung. Aber die Armbanduhr von Gaby Priebe zeigt 40 Minuten an: „Meine Uhr geht immer vor, damit ich nie zu spät komme.“ Die Inspizientin der Frankfurter Oper zeigt ihr knuffiges Lächeln. Die Art, wie die herzliche 57-Jährige gelassen hinter den über hundert Schaltknöpfen ihres Inspizientenpultes auf der Seitenbühne sitzt, strahlt auf ihre Umgebung aus: Sie hat für alle wichtigen und unwichtigen Personen hinter der Bühne ein offenes Ohr, ist Multi-Taskerin höchsten Ranges und verliert nie ihren ausgeprägten Sinn für Humor.

Heute steht Giuseppe Verdis „Die sizilianische Vesper“ auf dem Programm. Für Gaby Priebe bedeutet das: Knifflig wird da nichts. Nur bei der Ouvertüre muss sie konzentriert mit den Fingern in den Noten mitlesen, auf die Bleistift-Einträge und Markierungen im Klavierauszug achten, und sie darf sich nicht verzählen, damit die Auftritte der nacheinander auf die Bühne laufenden Chorsänger exakt erfolgen. Priebes Noteneintragungen sind nicht nur Fahrplan, sondern auch Drehbuch des Abends.

Jede Menge Lichtzeichen

Sind heute Szenen aus „Der nackte Wahnsinn“ zu erwarten, die Michael Frayn zu einem legendären Slapstick-Stück inspirierten und das seine besten Momente aus dem stumm-verbissen ausgetragenen Kampf der Schauspieler hinter den Kulissen bezieht? Nein, davon ist nichts zu sehen. Dafür viel von dem so oft gerühmten starken Zusammenhalt aller Beteiligten, die Bernd Loebes Opernhaus zu einem Musiktheater ersten Ranges machen. Das beginnt bei den Fahrleitern, die beide Drehbühnen steuern, und reicht über den Schnürmeister bis hin zum Vorderhaus samt Garderobenpersonal.

Es sind Menschen wie Gaby Priebe, die der engagierten Operncrew ein Gesicht geben. Von 18 Uhr an hören alle im Haus am Willy-Brandt-Platz auf ihre sanft gesprochenen Kommandos. Mit fünf Einrufmikrofonen, Headsets, vier Monitoren und jeder Menge Lichtzeichen bewaffnet, wacht sie darüber, dass alle Sänger, Choristen und Statisten ihre Auf- und Abgänge und jeder Maskenbildner und Requisiteur seinen Einsatz nicht verpasst. Mit „Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 18.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn“, bereitet sie die Saalöffnung vor. Das Licht im Vorderhaus geht jetzt an, und das Personal öffnet die Einlasstüren.

Aber was ist das? „Kihwan hat Hexenschuss“, konstatiert Dirk Rehkessel, der Künstlerische Produktionsleiter und steht unruhig am Pult. Das beliebte Frankfurter Ensemblemitglied Kihwan Sim, Sänger des sizilianischen Arztes Procida und damit eine markante Hauptrolle, braucht heute selbst einen Arzt. Hans Walter Richter, heutiger Abendspielleiter und damit für alle künstlerischen Belange zuständig, ist mit dem koreanischen Bassbariton bereits die gesamte Rolle durchgegangen und befindet, dass er zwar mit einem Stock bewaffnet auftreten könne, aber eine Ansage für die Zuschauer unabdingbar sei. Sie müssten wissen, dass Sim in seinen Bewegungen eingeschränkt sei.

Gaby Priebe muss schnell handeln. Denn für seine Ansage braucht Dirk Rehkessel nicht nur ein Mikrofon, sondern auch einen „Verfolger“. Das ist kein Kriminalbeamter, sondern ein beweglicher Scheinwerfer.

Wer die sanfte, aber resolute Inspizientin in Aktion sieht, die seit 30 Jahren an der Oper Frankfurt wirkt, glaubt ihr aufs Wort. „Ich bin Inspizientin aus Leidenschaft. Als ich mit 14 Jahren zum ersten Mal in Bremen im Theater war, wusste ich sofort: In dem Laden will ich arbeiten.“ Sagt’s, schmunzelt und ist wieder am Mikro: „Die Damen und Herren des Chores bitte für einen Ansage in den Chorflur kommen.“ Hans Walter Richter will eine Chorkritik von der letzten Vorstellung machen. Richter kenne sie schon, seit er noch im Kinderchor gesungen hat, sagt sie. So ist das, wenn man zum Urgestein der Frankfurter Oper gehört.

Jetzt wird es ernst. Der Saal hat sich gefüllt. Sie hat das dreifache Klingeln angeordnet, die Außenübertragung für den Vorplatz eingeschaltet, hat das Stimmen der Instrumente überwacht und mit „Dirk, du kannst . . .“ seiner Ansage grünes Licht gegeben. Dann gibt sie dem Dirigenten Stefan Soltesz via Lichtzeichen das Signal, aufs Dirigentenpult zu steigen. Applaus brandet auf, es wird dunkel. Da fällt ein Schuss von ohrenbetäubender Lautstärke, noch vor der Ouvertüre. Auf der Bühne erschießen zwei Besatzer einen sizilianischen Revolutionär. Im Zuschauerraum wirkt der Schuss leiser, aber hier, auf der Seitenbühne, schneidet er ins Trommelfell. Und wie heiß die Seitenscheinwerfer strahlen!

Halsbonbons gelutscht

Im Laufe des Abends wird Gaby Priebe, neben unzähligen Mikro-Anweisungen, aufstehen und den Chor beschwichtigend zu leisem Tritt ermahnen. Sie wird etliche Halsbonbons gelutscht und außerdem geduldet haben, dass auf ihrem Pult Chordamen kurzzeitig ihre Brillen deponieren. „Danke, Gaby“. Und sie wird vergeblich versuchen zu verhindern, dass der Tenor Leonardo Caimi im dritten Akt zehn Takte zu früh die Bühne entert. Dabei hat er nur schnell einen Schluck Wasser getrunken und dann gedacht, er habe sein Auftritts-Lichtzeichen verpasst. Eine moralische Übererfüllung sozusagen.

Das einzige Innehalten, das sich Gaby Priebe heute gönnen wird, ist das Rauchen einer Zigarette in der großen Pause. Auch die wird sie vorher ansagen: „Es ist 20 Minuten Pause auf der Opernbühne.“ Auf ihrer Armbanduhr werden es nur zehn Minuten sein. Denn ihre Uhren gehen immer vor.