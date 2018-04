Zeichnungen und Drucke: Ein Besuch in der Graphischen Sammlung des Städel-Museums

Die Graphische Sammlung führt ein Schattendasein im großen Museumsbetrieb, und das ganz wörtlich: Weil Zeichnungen und Druckgrafik lichtempfindlich sind, bedürfen sie ganz besonderen Schutzes. Wenn sie nicht gerade auf einer Ausstellung zu sehen sind, ruhen die kostbaren Werke im Archiv – auf Verlangen werden sie jedoch jederzeit zur Ansicht geholt. So sieht es oft aus, als sei die Sammlung allenfalls ein Anhängsel des regulären Museumsbetriebs mit seiner Dauerausstellung sowie seinen Sonderschauen, die sich oft zu Besuchermagneten entwickeln. Doch dieser Eindruck täuscht gewaltig: Denn nirgends werden so viele Werke verwahrt wie hier.

Bild-Zoom Foto: Städel Museum/ARTOTHEK Diese „Kartoffelpflanzerin“ ist ein Frühwerk von Vincent van Gogh aus der Sammlung. Abb.: Städel-Museum/Artothek

Weit mehr als 100 000 Schätze haben Martin Sonnabend und Regina Freyberger in ihrer Obhut. Sonnabend ist Sammlungsleiter für die Zeit vor 1750, Regina Freyberger ist zuständig für die Zeit danach. Sie übernahm vor einem dreiviertel Jahr die Aufgaben der verstorbenen Jutta Schütt.

Das Reich, das die beiden hüten, besteht aus drei Räumen gleich links vom Haupteingang des Städel-Museums: dem Ausstellungssaal sowie dem dahinterliegenden Vorlege- und dem Forschungssaal. Wer sie besucht, tritt ein in ein anderes Reich: altes Mobiliar, alte Bücher. Die Fenster – auch sie waren in die Jahre gekommen – wurden kürzlich erneuert. Den Innenräumen steht ihre Sanierung noch bevor. Im Sommer nächsten Jahres soll sie beginnen.

Angebot für Besucher

Eine Glastür zum Studiensaal soll seine Zugänglichkeit für jedermann offensichtlich machen. Denn das ist, auch wenn das nur wenige wissen, das großartige Angebot, das diese Museumssammlung all ihren Besuchern macht: Jeder, der ein bestimmtes Blatt sehen möchte, darf eintreten und bekommt es umgehend vorgelegt .

Bevor sie ihre Stelle in Frankfurt antrat, war Regina Freyberger eine der Herausgeberinnen des Bestandskatalogs der Alten Nationalbibliothek in Berlin, der mit seinen knapp 2000 Bildern und Beschreibungen im Sommer letzten Jahres erschien. Dann wechselte sie ans Städel – zurück zu dem, was ihr womöglich noch mehr am Herzen liegt als prächtige Ölgemälde: zu Grafik und Zeichnungen. Man habe hier ein „vielfältigeres Aufgabengebiet“, formuliert sie vorsichtig. Es reiche von der Illustration bis zur eigenständigen Zeichnung. Gemälde seien meist repräsentativ – Freyberger hingegen schätzt auch „das Capriccio“. „Man muss anders gucken“, beschreibt Freyberger ihre Erfahrung beim Studieren eines Werks auf Papier. In einer Gemäldeausstellung könne man mit gewissem Abstand entlangflanieren und sehe schon viel. „Das geht bei Zeichnungen und Druckgrafik selten. Muss sich einlassen – von Anfang an. Näher hintreten.“ Ein „anderer Sehprozess – das haben wir ein bisschen verlernt.“

Unser Alltag sei davon geprägt, dass wir schnell sein und die Flut der Bilder, die permanent auf uns eindringt, filtern müssen, ergänzt Martin Sonnabend. Museen hingegen seien die Orte, „wo man aufmerksam schauen können“ muss. Hier werden andere Tugenden gepflegt: die der Wiederholung zum Beispiel. Immer wieder genau hinzuschauen und immer wieder Neues zu entdecken – dafür ist im Alltag kaum Zeit.

Digitalisierungsprojekt

Die Abteilung für Zeichnung und Druckgrafik schult diese Fähigkeit in ganz besonderem Maß. Auch das macht sie so besonders. Hinzu kommt der riesige Bestand. Die anderen Abteilungen des Hauses umfassen ein paar hundert, allenfalls ein paar tausend Werke. Die Graphische Sammlung zählt weit mehr als 100 000. Wie viele genau, ist nicht bekannt. Das kommt, weil Konvolute oft nur unter einer Nummer eingetragen wurden.

Bild-Zoom Regina Freyberger

Derzeit läuft im Städel ein großes Digitalisierungsprojekt sämtlicher Handzeichnungen: immerhin etwa 25 000 Stück. Die Erfassung wird den Schatz aus den Archiven übersichtlicher und für jeden zugänglich machen. Alle Zeichnungen werden fotografiert, verschlagwortet und in die digitale Sammlung des Hauses integriert. Von da an werden sie online zugänglich sein – mittlerweile gilt das schon für 6000 Werke.

Im Herbst sollen dann alle Zeichnungen zu finden sein – ein Meilenstein für die Graphische Sammlung, denn von diesem Datum an hat jeder, der möchte, jederzeit Zugriff auf jedes zeichnerische Werk. Wer bisher nicht wusste, welches er sich gern einmal im Original vorlegen lassen wollte, wird seine Auswahl von da an mühelos auf dem heimischen Sofa treffen können.

Die Sammlung des Museums gründet auf der Privatsammlung des Bankiers Johann Friedrich Städel, der 1815 starb. Gesammelt werden, wie das einer Privatsammlung von beschränktem Volumen möglich ist, nach einem Wort des früheren Direktors Johann David Passavant, „aus allen Zeiten und Schulen der Malerei nur ausgezeichnete Werke“ – das heißt: stellvertretend und beispielhaft.

Das gilt auch für die Graphische Sammlung. Allerdings existieren Ausnahmen: So gibt es hervorragende Konvolute, die teils durch Schenkungen ins Haus kamen: die Sammlung Hagenberg etwa, die den Expressionismus-Schwerpunkt begründet, oder die Battenberg-Sammlung mit Werken Max Beckmanns.

Das Museum sei eine „Sehschule“, sagt Martin Sonnabend – für die Graphische Sammlung gilt dieser Anspruch in besonderer Weise. Bei weit mehr als 100 000 Werken gehen die Entdeckungen nie aus – ebensowenig wie die Wünsche übrigens: für die Zeit vor 1750 wäre es die eine oder andere Zeichnung, um den hervorragenden Rembrandt-Bestand zu ergänzen, träumt Martin Sonnabend. Und Regina Freyberger wünschte sich eine späte Rohrfederzeichnung von Vincent van Gogh. Für den Herbst 2019 plant sie eine Ausstellung über den Künstler. Die frühe Kohlezeichnung einer Kartoffelpflanzerin besitzt das Museum schon.