"Ernani" an der Frankfurter Oper: Ein Fest der Stimmen

Was für ein Sängerfest an der Frankfurter Oper: „Ernani“ von Giuseppe Verdi konzertant, mit der wunderbaren Elza van der Hever als Elvira. Simone Young stand am Dirigentenpult.

27 Opern stehen in Verdis Werkkatalog, „Ernani“ ist die fünfte. 1844 komponiert, zwei Jahre nach dem sehr bekannten, seinen Ruhm begründenden „Nabucco“, ist Verdi hier noch deutlich auf der Suche nach seinem später so unverwechselbaren Stil. Zum ersten Mal arbeitet er für Venedig, statt für die Scala. Zum ersten Mal lässt Verdi sich (von Francesco Maria Piave) extra ein Libretto schreiben, komponiert also nicht ein bereits vorliegendes. Zum ersten Mal legt er auch Wert auf eine literarische Vorlage, hier: „Hernani ou l’honneur castillan“ von Victor Hugo. In späteren Opern werden an die Seite des französischen Romanciers noch literarische Schwergewichte wie Schiller und Shakespeare treten.

Immer geschickter gelingt es Verdi im Verlauf des Stücks, mit Musik Charaktere zu beschreiben, also Arien, Duette und Terzette zu benutzen, um die inneren Befindlichkeiten und Gefühle der Personen und ihr Verhältnis zueinander auszudrücken. Zu Beginn klingt alles noch recht schematisch. Die erste, mit merkwürdig lang gehaltenen Tönen gespickte Arie von Ernani, dem Chef einer Räuberbande, kann sich noch nicht entscheiden, ob sie eher tenorale Potenz zur Schau stellen oder einen situationsbezogenen Gestus darstellen will. Das ändert sich im innigen Duett mit der Geliebten Elvira im zweiten Akt, bis zum Ende, wenn Ernani seine wahre Existenz lüftet: Er ist, nach dem Tod des Kaisers, rechtmäßiger Anwärter auf den spanischen Thron.

Nobel und warmherzig

Alfred Kim singt diese Partie. Knapp nur umschifft er die Klippen, riskiert schon zu Beginn größtes Volumen, um nur mit hörbarer Mühe in lyrischere Gewässer einschwenken zu können. Gestalterische Souveränität und Geschmeidigkeit gewinnt die Stimme indes bald zurück. Am Ende muss sich Ernani jedoch, aufgrund einer dummen Vereinbarung mit Silva, einem Nebenbuhler, das Bühnenleben nehmen.

Thronerbe wird Don Carlos. Franco Vassallo singt den hier wütenden, dort drohenden, dann auch noblen und warmherzig alle Schuld vergebenden König; der aus München kurzfristig herbeigeeilte Bariton ist zudem der Einzige, der seine Partie schon gesungen hat, anders als die Rollen-Debütanten: Kihwan Sim (ein tiefschwarzer, unsympathischer Silva), dazu Ingyu Hwang (Riccardo, Waffenträger des Königs) Thomas Faulkner (Jago, Diener Silvas) und Maria Pantiukhova (Elviras Amme Giovanna). Auch von der Sorgfalt, solche kleine Partien stimmlich gut auszustatten und ernstzunehmen, hängt die Qualität des Abends ab.

Bleibt Elvira, die von den drei adligen Männern (König. Räuber, Burgbesitzer) umworbene Primadonna – eine typische Konstellation der italienischen Oper: Viele Männer buhlen um eine Frau, die ihrerseits ihr Herz sprechen lässt und nicht staatstragende Vernunft. Elza van den Hever kehrt an die Oper Frankfurt zurück, aus deren Ensemble heraus sie in wenigen Jahren den Sprung an Weltspitze geschafft hat. Ihre warm grundierte Stimme bietet einfach alles: Atem, Klang, Sitz, Dynamik, resignierende Tiefen, auftrumpfende Spitzentöne, Kondition und eine enorme Palette an Ausdrucksmöglichkeiten. So gelingt es ihr auch in dieser konzertanten Situation Mitleid mit ihrer Person und für ihr Schicksal zu erregen. Ohne, wie man zu Verdis Zeiten sagte, Dekoration und Spielleitung.

Feurig, fast herrisch

Zum fabelhaften Sängerensemble zählt auch der (bei den Männern mit Extrastimmen verstärkte) von Tilman Michael tadellos einstudierte Chor. Eine anspruchsvolle Partie: virtuos, viel Text, viel parlando bei hohem Tempo und immensen Lautstärken – ein kurzer Wackler zu Beginn zeigt nur, dass hier live musiziert wird, und wie perfekt alles andere sitzt und stimmt.

Der Chor steht hinter dem Orchester, dieses sitzt hinter den Sängern. Diese Aufstellung schafft immer wieder natürliche Balanceprobleme, ermöglicht nicht zuletzt aber auch dem Publikum, Simone Young bei der Arbeit zuzusehen. Eine temperamentvolle, feurige, fast herrische Dirigentin! Tempi und Lautstärken treibt sie bisweilen auf die Spitze, lässt aber auch Raum für klangliche Wirkungen (besonders einer bizarr instrumentierten „Gruftmusik“ im dritten Akt). Nichts lässt sie unkontrolliert, mit der Linken zeichnet sie Gesten für den Ausdruck, schlägt mit der Rechten Tempowechsel präzise vor, sticht wie mit dem Florett auch scharfe Akzente in Richtung Orchester, das unter ihrer Leitung zu großer Form aufläuft.

Häufiger Szenenbeifall verlängert den zweieinhalbstündigen Abend etwas, zum Schluss frenetischer Applaus, manche im Publikum geraten aus dem Häuschen.