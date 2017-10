Ein Psychopath zieht die Schlinge zu

„Tut mir leid, dass die Mordrate in Oslo so niedrig ist, aber Sie müssen trotzdem zur Arbeit erscheinen“, sagt der Dezernats-Chef zu seinem besten Ermittler Harry Hole (Michael Fassbender). Wie sich das für einen Kommissar in einem skandinavischen Krimi gehört, ist Hole ein Wrack von einem Mann. Mit einer geleerten Flasche Wodka neben sich wacht er morgens in einer Spielplatzhütte auf und wird, während er davonschwankt, von jungen Müttern kritisch beäugt. In seiner Wohnung stemmt gerade ein Bauarbeiter in Schutzkleidung die verschimmelten Innenwände auf. Und natürlich gibt es auch noch eine Ex (Charlotte Gainsbourg), die weiß, dass er nicht gut für sie ist, und ihm dennoch ein wenig hinterhertrauert, sowie einen Stiefsohn, der in ihm den Vater sieht, der er nicht sein kann.

Trunksüchtig-genialisch

Harry Hole gehört neben dem schwedischen Kollegen Mikael Blomkvist („Verblendung“) und dem Dänen Carl Mørck („Erbarmen“) zu den bekanntesten Ermittlern im nordischen Krimi. Bisher elf Romane hat der norwegische Autor Jo Nesbø dem trunksüchtig-genialischen Kommissar gewidmet und damit mehr als genügend Material für eine vielversprechende Kinoreihe geliefert. Anders als etwa bei den Stieg-Larsson-Verfilmungen wollte man nicht warten, bis die Skandinavier selbst zur Kamera greifen, sondern legte den Stoff mit einer britisch-schwedisch-amerikanischen Gemeinschaftsproduktion gleich als englischsprachiges Projekt für den internationalen Markt an. Mit Michael Fassbender konnte man einen erstklassigen Schauspieler unter Vertrag nehmen, der es sichtbar genießt, der Superhelden-Stigmatisierung der „X-Men“-Filme zu entkommen.

Ob seinem Kommissar Hole jedoch der gleiche Erfolg wie Magneto beschienen sein wird, darf bezweifelt werden. Der schwedische Regisseur Tomas Alfredson jongliert hier etwas ziellos mit den verschiedenen Erzählebenen der Vorlage.

Eine Mordserie weckt Kommissar Hole aus seiner beruflichen Lethargie. Die Opfer sind allesamt Mütter oder werdende Mütter unehelicher Kinder, und vor dem Haus hinterlässt der Täter in guter alter psychopathischer Tradition einen frisch gebauten Schneemann mit einem Mund aus Kaffeebohnen. Die aus Bergen versetzte Ermittlerin Katrine Bratt (Rebecca Furgerson) sieht in den Morden ein Muster, das ihr aus ihrer nordnorwegischen Berufspraxis bekannt vorkommt. Schon bald findet Hole heraus, dass die Kollegin weit über das professionelle Maß hinaus in den Fall involviert und auch er ins Visier des Täters geraten ist. Die Spuren führen ganz nach oben, zu dem Großindustriellen Arve Støp (J. K. Simmons), der Oslos Bewerbung für die Winterolympiade vorantreibt und gern Handyfotos von verängstigten jungen Frauen schießt.

Stilvoll-nihilistisch

Wie jeder Krimi der Gattung Nordic Noir beschwört auch Regisseur Alfredson in „Schneemann“ die herzkalte Finsternis, die sich hinter der in sauberem Weiß verschneiten Kulisse skandinavischer Gesellschaften verbirgt. Allerdings gelingt es ihm nicht, jene stilvoll-nihilistische Atmosphäre zu schaffen, die viele andere Genrewerke prägte. Trotz einer bis in die Nebenrollen hinein erstklassigen Besetzung scheinen die Figuren nebeneinander und nicht miteinander zu agieren, gewinnt die verschlungene Handlung kein Tempo, bleibt die beschworene Spannung eher filmische Behauptung. Gerade in den deutlichen Mordszenen, in denen der Täter mit einer elektronischen Drahtschlinge Köpfe und Körperteile abtrennt, hätte man mit Andeutungen mehr Schauder erzeugen können.

Die zahlreichen vielversprechenden Erzählstränge verknüpfen Alfredson und sein (ebenfalls hochkarätiges) Drehbuch-Trio zu einem recht uninteressanten Ganzen, das die Serienproduktion in weite Ferne rücken lässt. Schwach