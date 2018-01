„Rubato!“ raunen alle, die etwas von der Klaviermusik Frédéric Chopins zu verstehen glauben. „Rubato“ ist ein musikalischer Fachbegriff und meint die Kunst des scheinbar verzögernden Spiels. Kein Metronom sitzt dabei dem Pianisten unerbittlich im Rücken; er spielt die Takte nicht geradeaus durch, sondern verzögert hier, beschleunigt dort, unmerklich gewinnen manche Töne an Gewicht und Bedeutung, während andere flüchtiger, nebensächlicher werden. „Rubato“ ist minimal, eine Kunst des Augenblicks, der Wiener Walzer lebt von ihr. Sie unterscheidet (nicht nur beim Klavierspiel) Mensch und Maschine und macht Musik plastisch, lebendig. Chopin war ein Meister darin; wer „rubato“ beherrscht und nicht nur mit Geläufigkeit und Brillanz punkten will, hält den Schlüssel zu seiner Musik in der Hand.

Wie Jan Lisiecki. Der Sohn polnischer Eltern – rührt von hier her eine Art Seelenverwandtschaft von Interpret und Komponist? – führte es in drei Nocturnes (aus op. 55 und 72) beispielhaft vor. Mit ihnen – und dem bekannten Scherzo Nr. 1 – rahmte der gerade 23-jährige Kanadier seinen Soloabend ein.

Rauschende Fluten

Die Konzertdirektion Pro Arte tat gut daran, diesen aufstrebenden Künstler im ordentlich besuchten Großen Saal zu präsentieren. Lisiecki tritt auf wie ein braver Abiturient, schlank und höflich, Anzug, Fliege, ordentliche Frisur – wie ein Gegenentwurf zu vielen anderen Künstlern seiner Generation. Keine Exaltiertheit, keine Show, keine Extravaganzen – Lisiecki spielt ein-fach Klavier. Der stark abgedunkelte Raum, die ausgiebigen Momente von Sammlung und Konzentration vor jeder Werkgruppe erhöhen die Spannung und Aufmerksamkeit des Publikums. Es darf dann eintauchen in die eher düstere als lebhafte Poesie der Nachtstücke op. 23 von Robert Schumann. Es erlebt die Hexe Ondine, wie sie aus rauschenden Wasserfluten dem Flügel entsteigt, den makabren Galgen im Sonnenuntergang („Le gibet“) und den ebenso listigen wie verschrobenen Kobold Scarbo, drei Stücke, die Maurice Ravel unter dem Titel „Gaspard de la Nuit“ zusammengefasst hat. Und dann, in den fünf Fantasiestücken op. 3, erklingt mit dem jungen Sergej Rachmaninov ein Melancholiker abseits jeden Tastendonners. Lisiecki zeigt, wie nahe, trotz eines Sprungs von zwei Generationen, der Russe dem Polen Chopin noch steht.

Im Lied der „Elegie“ sind es die Harmonien, die andere Wege weisen, ebenso im berühmten, schicksalsschweren „Prélude“, während die „Mélodie“ an das „Ingemisco“ aus Verdis Requiem erinnert. Der hölzern-bizarre „Polichinelle“ nähert sich Schumanns Fantasiestücken, die sehnsuchtsvolle „Serenade“ einem Abgesang im Walzertakt. Muss man das expressiver spielen, ausgreifender, oder braucht es, wie bei Lisiecki, so viel Innerlichkeit, ja: Demut? Beim Verlassen des Saals sieht man in heitere, glückliche Gesichter. „Allegro“, nicht „rubato“!