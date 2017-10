"Tagebuch der Anne Frank": Ein junges, kluges, reifes Mädchen

Wie ist das, verfolgt zu sein? Fliehen und sich verstecken zu müssen vor einer Gefahr, deren Ende unabsehbar ist? Wie ist das, wenn die Angst, gehört zu werden, das Leben Tag für Tag regiert? Wie ist das, auf engstem Raum zusammengepfercht zu sein und niemals auf die Straße gehen zu dürfen? Wie ist das, wenn man sich halbe Tage lang nicht traut, die Toilette zu benutzen, weil im Versteck gehört zu werden tödlich sein könnte?

Kein Zweifel: Dass ein kleines Mädchen aus Frankfurt namens Anne Frank an seinem 13. Geburtstag im Jahr 1942 beginnt, einer imaginären Freundin namens Kitty rückhaltlos sein Leben anzuvertrauen, ist an sich schon ein Wunder. Die kleine Anne hatte zu diesem Zeitpunkt ihre Heimatstadt Frankfurt schon lange verlassen und lebte mit Vater, Mutter und der älteren Schwester Margot im Exil in Amsterdam. Dass die Deutschen Holland im Handstreich einnehmen würden, damit hatte Vater Otto allerdings nicht gerechnet. Nun saß die Familie abermals in der Falle. Die elterliche Lösung: ein Versteck im geheimen Hinterhaus der Firma, als deren Geschäftsführer Otto Frank tätig gewesen war.

Klarheit und Ruhe

Als Anne zu schreiben begann, saß sie fest, die Möglichkeit für berichtenswerte Erlebnisse war gering, und es wäre weiß Gott begreiflich gewesen, wenn sie das Tagebuch, das ihr die Eltern zum 13. Geburtstag schenkten, nach ein paar ersten Notizen in der Ecke liegengelassen hätte.

Zu dem Wunder, dass sie trotzdem schrieb, kommt ein zweites, noch größeres: wie sie schrieb. An Klarheit, Ruhe, Beobachtungsgabe, psychologischem Feingefühl und gegebenenfalls sogar Selbstkritik ist das Tagebuch unübertrefflich.

Das dritte Wunder schließlich: dass das Dokument aus der Amsterdamer Prinsengracht 263 nicht vernichtet wurde, sondern den Tod seiner Verfasserin im Konzentrationslager von Bergen-Belsen 1945 überlebte und vom Vater die Veröffentlichung betrieben wurde.

Dass sich der Ruhm des Werks bis heute mehrt, ist begreiflich: Es gibt nichts Vergleichbares! Der Anne-Frank-Fonds wacht mit Argusaugen über das Nachleben des Vermächtnisses, mittlerweile gibt es neben den Gedenkstandorten Amsterdam und Frankfurt etliche Verfilmungen, darunter eine BBC-Serie von 2009 und einen HR-Spielfilm von 2015. Die Zahl der Bücher über Anne Frank, ihr Leben und ihr Umfeld ist Legende. Braucht es da noch einen Comic?

Nein, könnte man sagen. Denn Anne Franks Tagebuch spricht für sich. Es ist perfekt, intensiv und vollständig. Diesem Werk ist nichts hinzuzufügen. Und doch: Ja! Denn was Ari Folman und David Polonsky aus der Vorlage gemacht haben, zeugt von großer Einfühlsamkeit und kleidet Anne Franks Schicksal in ein neues Gewand. Dieses „Graphic Diary“, wie es Verlag und Verfasser nennen, könnte die Kraft haben, Anne Franks Schicksal einem ganz neuen Publikum vertraut zu machen.

Folman und Polonsky sind in der Zeichentrick-Szene keine Unbekannten. 2008 erregten sie internationales Aufsehen mit ihrem Animationsfilm „Waltz with Bashir“ über den Libanonkrieg: ein zurückhaltendes, sehr poetisch angelegtes und visuell eindrückliches Filmdrama über das Trauma des Massakers von Sabra und Schatila im Jahr 1982.

Das Graphische Tagebuch kürzt beherzt und fasst bildkräftig zusammen, was im Tagebuch-Text viele Seiten füllt. Die Faustregel war, mit zehn gezeichneten Seiten dreißig Schriftseiten des Original-Textes abzubilden. Dass die Autoren mit offenem Visier spielen, ihre Eingriffe nicht verheimlichen, spricht für sie. Ebenso, wie sie vorgehen: sorgfältig, dem Ernst des Dokuments angemessen, aber zugleich stets offen für den heiter-intelligenten Übermut der jugendlichen Verfasserin, der so wesentlich zum Charme dieser Notizen beiträgt.

Kunstfertig und charmant

Als Ersatz für das Text-Tagebuch spielt sich das Graphic Diary an keiner Stelle auf. Im Gegenteil: Immer wieder haben die Verfasser den Mut, lange – für eine Bildgeschichte sehr lange – Originaltexte einzurücken. Die Bilder selber sind tief bewegend, ohne je rührselig zu werden. Erzählt wird vom Miteinander der Familie Frank und der anderen Bewohner ganz ohne Selbstmitleid – auch dies ein Kennzeichen der Briefe Anne Franks. Die Bilder sind von einer ruhigen, eindrücklichen Sachlichkeit, und wenn die Autoren Fantasie walten lassen, um Annes Empfindungen zu verdeutlichen, tun sie das bewundernswert kunstfertig und charmant. Die kleine Welt der eng zusammen hausenden Hinterhaus- Zwangsgemeinschaft und die große da draußen, so, wie sie sich ein junges, kluges und überaus reifes Mädchen vorstellt: pubertäre Gefühle, hoffnungspendende und traurige Nachrichten aus der Außenwelt, Zerwürfnisse und Zänkereien in den Wohnräumen: Ari Folman und David Polonsky finden auf jeder Seite eine bewundernswerte, immer wieder neu anrührende Balance. Ein Lese- und Schauerlebnis.

Ari Folman, David Polonsky

Das Tagebuch der Anne Frank. Graphic Diary. S.-Fischer-Verlag, Frankfurt, 160 Seiten, 20 Euro