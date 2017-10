Einstein-Notiz für Millionenbetrag versteigert

Exground Filmfest: Jubiläumsprogramm mit 200 Filmen

Wiesbaden. Kino bis zum Abwinken: Das 30. Exground Filmfest in Wiesbaden hat zum Jubiläum rund 200 Filme aus 42 Ländern im Programm. Darunter sind auch die US-Produktion „How to talk to girls at parties” mehr