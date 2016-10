Elbphilharmonie ist fertig

Castorfs „Faust” wird in Stuttgart bejubelt

Stuttgart. An „Faust” macht sich Frank Castorf gleich zweimal in dieser Spielzeit - als Intendant der Volksbühne Berlin und als Gast am „Opernhaus des Jahres” in Stuttgart. In der Schwabenmetropole ging das Drama mit eindeutiger Zuschauerresonanz über die Bühne. mehr