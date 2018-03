Nein, lustig ist das nicht. Weder für Jason noch für sein Umfeld. Die Handpuppe, mit der der verstörte vaterlose Sohn bei seiner Mutter in der Kirchengemeinde der texanischen Kleinstadt Cypress das Rollenspiel übt, macht sich plötzlich selbstständig. Und Tyrone, so ihr Name, ist alles andere als ein tugendhaftes Wesen: Er ist böse, vulgär, teuflisch und gewalttätig – all das also, was so gar nicht in diese von oberflächlicher Moral und Religiosität geprägte Gesellschaft passt. Bekehren oder bremsen lässt er sich zudem nicht. Das Chaos nimmt seinen Lauf.

„The Monster within us“ – unter dieses Motto hat das English Theatre in Frankfurt die aktuelle Saison gestellt. Nach George Bernard Shaws „Pygmalion“ und dem düsteren Musical „Jekyll & Hyde“ hat der künstlerische Direktor Daniel John Nicolai mit der jüngsten Premiere nun wieder einen ganz anderen Zugang zu dem Thema präsentiert. „Hand to God“, ein Bühnenstück des amerikanischen Dramatikers Robert Askins, entlarvt Scheinheiligkeit auf sehr eigenwillige Art. Die 2011 uraufgeführte, mehrfach und unter anderem als Best Play mit dem Off Broadway Alliance Award ausgezeichnete und für fünf Tony Awards nominierte Komödie kommt sehr provokativ und unkorrekt daher. Und sie lebt von ihrem Hauptdarsteller, einer Puppe.

Lebendiger Stoff

Nicholas Hart, der bei dieser die Hand im Spiel hat und die beiden Strippen zieht, aber als Jason nebendran oft ganz gegensätzliche Emotionen zeigen muss, meistert diese Herausforderung mühelos. Der gelernte Puppenspieler haucht dem Stück Stoff nicht nur Leben ein, er lässt sich von ihm auch wecken, boxen, beißen oder den Kopf drehen, als wäre nicht er, sondern das bewegte Ding Herr der Lage. Das sorgt an dem knapp zweistündigen Abend für eine ganze Reihe niedlicher Momente. Dabei ist die Geschichte, die unter der Regie von Derek Anderson am Freitag in Frankfurt ihre Deutschlandpremiere feierte, alles andere als das. Es fließt in ihr eine Menge Blut, und auch in sexueller Hinsicht geht es ziemlich und außerordentlich deutlich zur Sache.

Denn Tyrone führt nicht nur einfach ein Eigenleben; er treibt das, was Jason im Inneren bewegt, aber unterdrückt, auf die Spitze und kehrt es nach außen. Etwa die Sympathien, die der verklemmte und verschüchterte junge Mann für Puppenspielgefährtin Jessica (Samantha Dakin) empfindet und die Tyrone ihr in deutlichen Worten klarmacht. Oder den Hass und den Neid, den der attraktivere und deshalb beim Flirten erfolgreichere Timothy (Tom Machell) entfacht, der dies und seine Affäre mit Jasons Mutter Margery (Sarah Waddell) mit einem abgebissenen Ohr zu büßen hat. Der wachsende Wahnsinn scheint irgendwann nicht mehr aufzuhalten – bis Jessica vielleicht die richtige Idee für eine Lösung kommt. Ihr Befreiungsversuch, den sie gemeinsam mit ihrer eigenen selbstgemachten Puppe unternimmt, mündet in einen langen und vielseitigen Geschlechtsakt der beiden Stoffkreationen mit gleich mehreren Höhepunkten.

Nichts für Sensible

Die Warnungen, die an der Wand vor dem Theatersaal aufgehängt sind, dürfen also durchaus ernst genommen werden: Dieses Stück ist nichts für sensible Gemüter. Doch der kleine Satan verfügt auch über eine Menge Witz, und seinen Bewegungen zu folgen – und auch denen seiner zeitweiligen Gefährtin Jolene – ist ein in dieser Qualität seltenes Vergnügen.

Rachel Stone hat für die Inszenierung zwei wandelbare Sets auf einer Drehbühne entworfen. Den Gemeinderaum, in dem die Jugendgruppe an ihren Entwürfen bastelt und in der der vergeblich um die Gunst Margerys buhlende Pastor Greg (Matt Addis) deren Sohn mit seinem immer mehr an Macht gewinnenden Irrwisch schließlich einsperrt, zieren dabei zahlreiche Details. Weisen sie anfangs auf naiv-kindliche Art in die vorgegebene Glaubensrichtung, dreht Jason/Tyrone den Spieß bald um: Zeichnungen werden dämonisiert, und das harmlose Spielzeug erleidet Todesqualen.

Vor dem kleinen, anfangs so harmlos erscheinenden Muppets-Verwandten ist einfach nichts und niemand sicher. Masken werden heruntergerissen, im Dunklen Verborgenes an den Tag gezerrt. Das Böse hat viele Facetten. Darunter aber doch ein paar äußerst lustige.