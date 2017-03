Frühlings-Varieté: Erotische Akrobatik mit Hula-Hoop und Hund

Wenn bei einer Varieté-Show Raunen durchs Publikum geht und viele „Ahs!“ und „Ohs!“ zu hören sind, hat der Programmgestalter einiges richtig gemacht. Wenn dann Bravo-Rufe hinzukommen, kann er sich zufrieden zurücklehnen. Wenn es dann aber am Ende das Publikum von den Sitzen holt, und der Applaus nicht abreißen will, dann kann man nur sagen: Besser geht’s nicht. Und Julius Zier, der die künstlerische Leitung des Höchster Varieté-Programms im November 2015 von seinem Vater Gerald übernommen hat, war anfangs noch recht nervös gewesen. Es war mehr als mutig, für die Moderation einen Beatboxer mit Bomberjacke und Baseball-Kappe auszuwählen und keinen klassischen Conférencier aus der Komiker- oder Zauberer-Sparte. Aber der Coup ist gelungen: „Robeat“, schon in den GOP-Varietés erfolgreich, hat beim Publikum abgeräumt. Der Mundakrobat, der nicht nur die Jungen überzeugen konnte, ist die logische Konsequenz des neuen, frechen Anstrichs, den Zier dem Genre verpasst hat.

Die Frühlings-Show hat Verve und Tempo, und selbst für Varieté-Kenner gibt es ständig Neues zu entdecken: Die Künstler sind perfekt ausgewählt und allesamt erstklassig. Der Star ist freilich Viktor Kee, bekannt aus dem Moulin Rouge, dem Lido, dem Mirage, dem MGM Grand in Las Vegas und dem Cirque du Soleil: Der Preisträger des Silbernen Clowns in Monte Carlo ist kein Jongleur von der Stange. Der Ukrainer vermischt Kontorsion und Artistik mit seiner Basis-Kunst und setzt so besondere Akzente, die weit über das Zählen von Bällen hinausgehen.

Neben diesen Superstar stellt Zier einen absoluten Neuling wie Daniel Blasco Marcos, einen in Frankfurt lebenden Spanier aus seinem künstlerischen Bekanntenkreis, der tänzerisch mit bis zu drei Diabolos jongliert – und die große Herausforderung glänzend besteht. Als Schülerinnen beim Circus TriBühne in Hamburg kennengelernt haben sich Mona Tesch und Laura Borkowski, als „Monalaura“ am Vertikaltuch vom frischen nordischen Wind inspiriert; die Artistenschule Berlin haben sie erst im vorigen Jahr abgeschlossen.

Die „Meleshin Brothers“ aus Russland mit ihrer Rola-Rola-Akrobatik, Gewinner eines Bronzenen Clowns in Monte Carlo, waren schon im Casino Beau Rivage der Renner und zeigen unglaubliches Körpergefühl – wie auch das argentinische „Duo Laos“ mit seiner vom Tango inspirierten Partnerakrobatik auf höchstem Niveau, für die es jüngst erst die Goldmedaille beim „World Festival of Circus Art-Idol“ in Moskau gab. Die Erotik des Tanzes fängt auch Michelle Clark ein, die in ihrem modernen Hula-Hoop-Act weit über bloßes Reifenschlingern hinausgeht.

Dass man am Boden bleibt, dafür sorgen Florin, Felicitas und Cato, eine Hunde-Zauber-Comedy-Nummer aus Berlin, Marke: dusseliges Herrchen, überdrehte Blondine, cleverer Hund. Und weil dabei nichts klappen will, setzen Florin & Co. den Kontrapunkt zum Glamour aus den großen Varietés der Welt und runden die Show ab, die wieder live von der „Tom Schlüter Band“ mit viel Takt- und Feingefühl begleitet wird.