Cowboy Lucky Luke wird 70: Erschossen wird keiner mehr

Außer Lucky Luke trägt nur Superman die Primärfarben derart selbstbewusst. Doch der Stählerne ist dabei längst nicht so lässig und zeitlos wie der Cowboy, der schneller zieht als sein eigener Schatten. Lucky Luke hat sich weder Modetrends gebeugt, noch der abnehmenden Popularität des Westerns im Kino.

Mit der Ruhe von einem, der weiß, dass die Prärie unendlich einsam sein kann, sorgt er dafür, dass der Wilde Westen nicht ganz so wild wird: Er bändigt Rindviecher und Bankräuber gleichermaßen, kann Spuren ebenso wie Rauchzeichen lesen und beschützt die Schwachen: Farmer, die Frauen und die Kinder. Dabei bleibt er immer der ewige Junggeselle, der nach bestandenem Abenteuer allein in den Sonnenuntergang reitet und zum Schlafen den Kopf auf den Sattel bettet. Nur, wenn man ganz genau hinsieht, sind die Veränderungen sichtbar, die Kleinigkeiten, die sich im Laufe von sieben Jahrzehnten verändert haben. Denn auch für einen unsterblichen Comichelden bleibt nichts so, wie es war.

Held des Humanismus

Wer nach langer Abstinenz zum Geburtstag von Lucky Luke wieder ein Comic in die Hand nimmt, wird irritiert feststellen, dass der Cowboy sein einziges wahres Laster aufgegeben hat. Lucky Luke raucht nicht mehr, und das schon seit 1983. Trotzdem hat sich langjährigen Fans das Bild des stoischen Beobachters Luke eingebrannt, der sich seine Zigarette dreht, während er Rinderherden, Bösewichte oder Siedlertrecks im Auge behält.

Unvergessen jede Szene, in der er den Revolver zieht, sein Ziel trifft und den Colt wieder ins Halfter steckt, während die halbfertig gedrehte Zigarette noch vor ihm in der Luft schwebt. Wer so schnell ziehen kann, für den ist die Fallgeschwindigkeit der Kippe keine ernstzunehmende Messlatte.

Bild-Zoom Foto: Lucky Comics (Lucky_Comics) Das treue Pferd Jolly Jumper hat immer eine eigene Auffassung.

Abgewöhnt hat ihm das Rauchen sein Schöpfer, der belgische Comic-Zeichner Morris alias Maurice de Bevere, der dafür von der Weltgesundheitsorganisation WHO einen Preis verliehen bekam. Dabei hatte Morris dem Cowboy – wider den Wunsch seines Verlegers – ursprünglich Tabak und Papierchen in die Hand gedrückt. „Der Verleger Charles Dupuis hatte mir unter dem Vorwand, die Kinder würden sich mit ihm identifizieren, empfohlen, einen Helden ohne Makel zu erschaffen. Aber ich habe festgestellt, dass so eine Figur rasch langweilig wird, deshalb habe ich Lucky Luke rauchen lassen. Ich liebe es, ihn zu zeichnen, wie er Zigaretten mit einer Hand rollt“, erklärte Morris 1996. Heute hat Lucky Luke bestenfalls einen Grashalm im Mund, als Erinnerung an die Zeit, in der es zwar auch schon ungesund war zu rauchen, sich aber kaum jemand daran störte.

Auch sonst hat sich im Laufe der Jahre der Cowboy verändert, und erst im Rückblick fällt auf, wie deutlich der Wandel ist. In den allerersten „Lucky-Luke“-Comics hat der Cowboy ein eher rundliches Gesicht, das Kinn ist wesentlich weniger markant als heute, fast könnte man behaupten, es verschwinde unter dem Wohlstandsspeck des Westens, der sich bei genauem Hinsehen jedoch vielmehr als der cartoonartigere Zeichenstil der Ursprungszeit entpuppt.

Zwischendrin blickte Luke in einigen Abenteuern auch durchaus verschlagen drein, so, wie es heute in den Comics nur die Postkutschenräuber noch verstehen. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Heute ist der Cowboy ein Held der Menschenfreundlichkeit. Blei fliegt nur durch die Luft, wenn es sein muss, und der Schaden möglichst gering bleibt. Erschossen wird in Lukes Wildem Westen schon lange keiner mehr. Ein blaues Auge ist die häufigste Folge körperlicher Gewalt, vielleicht hängt auch mal ein Arm in der Schlinge, aber härter geht es nie zur Sache. Kindgerechter kann der Westen kaum sein, daher ist es unnötig, Lucky Lukes Jugend zu beleuchten – und doch ist es im Comic „Martha Pfahl“ geschehen, in der jeder Kurzgeschichte eine freundlich gemeinte, bisweilen aber ermüdend infantile Erläuterung zum Alltag im Wilden Westen folgte. Verantwortlich für Text und Zeichnung ist der französische Comic-Künstler Achdé alias Hervé Darmenton, der das Lucky-Luke-Erbe von Morris nach dessen Tod 2003 übernahm, der aber durchaus imstande ist, einwandfreie Abenteuer für den berühmtesten Comic-Cowboy der Welt zu zeichnen.

Auf ihn ist Verlass

Natürlich mit allem, was da so dazugehört: Lukes treues Pferd Jolly Jumper, dessen bissige Kommentare vom Cowboy zwar nicht gehört werden, das seinen Reiter nichtsdestotrotz im Schach schlägt; der trottelige Gefängnishund Rantanplan, der die Abenteuer eher komplizierter denn einfacher macht, sowie treue Feinde wie die Dalton-Brüder Joe, Jack, William und Averell, die Luke regelmäßig einbuchtet und die ihm dafür nach dem Leben trachten.

Das unbeschwerte Leben des Cowboys, der morgens gerne einen schwarzen Kaffee trinkt und noch immer rot wird, wenn ihn eine junge Dame zum Dank für ihre Rettung einen keuschen Kuss auf die Wange drückt, kann also wie gewohnt weiterlaufen, und auch seine Leser kommen nicht zu kurz. Nicht nur sind im Jubiläumsjahr alte und neue Alben als Einzel- oder Sammelbände erhältlich, es gibt außerdem die ersten vierzehn Alben als Nostalgie-Ausgaben, wie sie ursprünglich beim ersten Lizenznehmer, dem Koralle-Verlag erschienen, es gibt Ausgaben mit Sondercovern, Hommage-Bände – „Der Mann, der Lucky Luke erschoss“ – und unter dem Titel „Auf den Spuren von Lucky Luke“ einen Kunstband mit bislang unveröffentlichten Skizzen, Fotos und Artwork von Morris. Denn früher wie heute ist die Lektüre eines „Lucky-Luke“-Abenteuers ein Vergnügen, dass sich immer wiederholen lässt.

Der trockene Humor, die sich über einen Band aufbauenden Running Gags und die Verlässlichkeit, dass am Schluss das Gute siegt, weil es eine Spur cleverer ist, sind auch nach siebzig Jahren noch ein verlockendes Argument, zum Comic zu greifen. Außerdem zieht auch heute noch kein Anderer schneller als sein eigener Schatten.