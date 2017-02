Zwei literarische Großereignisse in einer Woche: Es könnte alles ganz anders sein

Was kann aus einem Leben werden, und was entscheidet darüber? Das beschäftigt Paul Auster in seinem Roman "4 3 2 1". Das ist auch das Thema in Hanya Yanagiharas "Ein wenig Leben". Beide sind nun auf Deutsch erschienen.

Archie Ferguson heißt der Junge, dessen Kindheit und Jugend Paul Auster, einer der renommiertesten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart, literarisch entfaltet. Wie ein klassischer Bildungsroman beginnt „4 3 2 1“ mit der Einwanderung von Archies Großvater in die USA, erzählt vom Kennenlernen und der Hochzeit der Eltern und schließlich von seiner Geburt im März 1947. Dieses Datum mag nicht zufällig gewählt sein. Auster selbst wurde einen Monat zuvor geboren. Heute wird er 70 Jahre alt. Da liegt der Verdacht nahe, dass Auster und seine Figur zumindest miteinander verwandt sind.

Aber so einfach ist es natürlich nicht, „4 3 2 1“ ist keine verkappte Autobiografie. Doch das Buch gibt Auster die Gelegenheit, das Leben einer jüdischen Familie in den 40er und 50er Jahren in einer Kleinstadt bei New York darzustellen. Und diese Chance nutzt er weidlich. Immer wieder streut Auster Passagen ein, die die Handlung nicht weiterbringen, aber ein umfassendes Bild von der Familie und dem Lebensgefühl der 50er Jahre vermitteln.

Vier Lebenswege

„4 3 2 1“ folgt Archie durch Kindheit und Jugend. Doch der Roman ist mehr als eine Geschichte vom Erwachsenwerden. Als der sechsjährige Junge vom Baum fällt und mit gebrochenem Bein in seinem Zimmer liegt, kommt ihm ein Gedanke: „Wären seine Eltern auf der Suche nach dem richtigen Haus in irgendeine andere Stadt gezogen, hätte der Baum nicht dort im Garten gestanden. Was für ein interessanter Gedanke, dachte Ferguson, sich vorzustellen, wie für ihn alles anders sein könnte, auch wenn er selbst immer derselbe bliebe.“

Dieses „Was wäre, wenn . . .“ erweist sich als Grundkonzept des Romans: „4 3 2 1“ präsentiert nicht einen, sondern gleich vier Archie Fergusons. Genauer: vier Variationen desselben Archie. Vier Mal beginnt er seinen Lebensweg. Jedes Mal bringt er dieselben Voraussetzungen mit, jedes Mal verläuft sein Leben anders. Der Roman verfolgt die Wege des vierfachen Archie abwechselnd und in chronologischer Folge. Erst durchlebt der erste Archie eine Phase, dann der zweite, der dritte und schließlich der vierte. Dann geht es wieder mit dem ersten weiter und so fort, bis die Archies zu jungen Männern geworden sind. Jeder Archie nimmt eine andere Entwicklung, denn auch bei gleichen Voraussetzungen sind doch viele Einflüsse so unterschiedlich, dass nichts wirklich vorhersagbar ist. Allerdings sind die Geschichten der einzelnen Versionen des Jungen nicht gänzlich verschieden voneinander. Dennoch erfordert es einige Konzentration, die einzelnen Erzählstränge auseinanderzuhalten, und das über mehr als 1200 Seiten.

In einem Interview hat Auster einmal über den Einfluss seines Lebens auf sein Schreiben gesprochen: „Mir sind in meinem Leben so viele merkwürdige Dinge passiert, dass ich nur Beweise über das sammeln kann, was sich tut, und diese so aufrichtig wie möglich aufschreiben.“ „4 3 2 1“ ist kein leichter Roman. Damit fügt er sich nahtlos in das Werk Austers, der seit den 80er Jahren mit Büchern wie der „New York Trilogie“, „Leviathan“, „Unsichtbar“ und „Sunset Park“ zu einem der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller geworden ist und immer wieder als Kandidat für den Literatur-Nobelpreis genannt wird.

Große Gefühle

Kann bedingungslose Freundschaft eine von extremer Gewalt erschütterte Kindheit heilen? Was haben die Umstände aus Jude gemacht? Wer hätte er werden können, wenn seine Jugend anders verlaufen wäre? Ein Mensch, weniger verschlossen, weniger einsam, weniger gequält?

Die US-Schriftstellerin Hanya Yanagihara, 1975 auf Hawaii geboren, erzählt von einem schockierenden Schicksal und einer lebenslangen Freundschaft. Der 1000-Seiten-Roman hat in den USA das Publikum bewegt wie zuletzt kaum ein anderer. Der „New Yorker“ schrieb: „Yanagiharas Roman kann dich verrückt machen, verschlingen und von deinem Leben Besitz ergreifen.“ In anderen US-Rezensionen war davon die Rede, noch nie seien so viele Leser in Tränen ausgebrochen. Das war 2015. Donald Trump noch nicht Präsident.

Der Titel klingt unspektakulär, bescheiden geradezu: „Ein wenig Leben“. Doch das Buch ist von einer emotionalen Wucht wie einst nur die Romane von Charles Dickens. Sentimental, melodramatisch, kitschig gar und dabei doch so suggestiv, psychologisch einfühlsam und virtuos erzählt, dass die Geschichte auch kaum einen deutschen Leser kalt lassen dürfte. Jude ist ein Oliver Twist, ein Waise und Schmerzenskind des 21. Jahrhunderts: ausgesetzt, missbraucht, geschunden, gedemütigt. Dabei ist „Ein wenig Leben“ ein monumentales Sittengemälde Amerikas, das von den 60er Jahren bis in die Gegenwart reicht, ein Roman der großen Gefühle, das Psychogramm einer tief verwundeten Seele.

Hanya Yanagihara begleitet vier New Yorker Freunde von den College-Jahren bis ins Alter. Der Schrecken und das schrecklich Schöne begegnen sich, Martyrium und Glück. Liebe und Angst. Das Buch ist eine Reise in den Abgrund, in dem es stockfinster wird, eine Hölle des Leidens, in der es keine Hoffnung zu geben scheint. Wäre da nicht die Freundschaft Judes mit Malcolm, Willem und JB. Aus Malcolm wird einmal ein erfolgreicher Architekt, aus Willem ein Hollywood-Star, aus JB ein gerühmter Künstler und aus Jude ein charismatischer Anwalt – lauter glamouröse Fassaden. Doch im Souterrain zerren grausige, keifende Hunde an ihren Ketten.

Dunkles Geheimnis

Jude umgibt ein finsteres Geheimnis, das sich erst allmählich enthüllt. Es reicht zurück in die Kindheit ohne Eltern, ist von maßloser Gewalt geprägt, von Ohnmacht und Schändung. Jude spricht nicht davon, was ihm widerfahren ist. Gezeichnet ist er. Das Vergangene hat sich in den Körper eingegraben: Jude hat fürchterliche Schmerzen. Er braucht einen Rollstuhl. Und er verletzt sich selbst. Immer wieder schneidet er sich mit der Rasierklinge Arme und Beine auf. Sein Leben lang.

Yanagihara erzählt das nicht chronologisch, sondern in Rückblenden und Zeitschleifen. Langsam, zunächst nur in Andeutungen, offenbart der Roman Judes furchtbare Geschichte: als Baby von den Eltern ausgesetzt, von Mönchen im Kloster geschlagen und sexuell missbraucht. Später Strichjunge für Pädophile. Und trotzdem immer wieder – wie bei Dickens – auch Inseln des kleinen Glücks: bei der Sozialarbeiterin Ana etwa, bei den Adoptiveltern und bei den Freunden. Bis auch diese Inseln brüchig werden, untergehen und Jude in neue Verzweiflung entlassen.

Das ist manchmal kaum zu ertragen. Nicht immer ist es glaubhaft. Bisweilen ist es redundant. Vielleicht wäre es mit 300 Seiten weniger auch gegangen. Und doch ist das so gekonnt erzählt, dass man dem unheimlichen Sog dieses Romans nur schwer entkommen kann. Man will wissen, wie es weitergeht, man ist mit dem Herzen dabei. Man leidet und fürchtet mit, ist traurig oder beglückt. Wann ist das zuletzt einem Roman in solcher Intensität gelungen? „Oliver Twist“ von Charles Dickens? Natürlich. Aber sein Roman ist mehr als 150 Jahre alt.

Paul Auster: „4 3 2 1“, Rowohlt-Verlag, 1264 Seiten, 29,95 Euro.

Hanya Yanagihara: „Ein wenig Leben“, Hanser-Berlin, 958 Seiten, 28 Euro.

