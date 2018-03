Ethan Hawke kehrt an den Broadway zurück

Der Hollywood-Star Ethan Hawke (47) kehrt an den Broadway zurück. Hawke werde eine Rolle in dem Stück „True West” übernehmen, teilten die Veranstalter am Dienstag in New York mit. Das 1981 veröffentlichte Stück von Autor Sam Shepard (1943-2017) handelt von zwei Brüdern, die mehr gemeinsam haben, als sie zunächst denken.

An Hawkes Seite wird Paul Dano (33) auf der Bühne stehen, der sein Broadway-Debüt bereits im Alter von zehn Jahren gegeben und danach unter anderem in Filmen wie „Little Miss Sunshine” und „12 Years a Slave” mitgespielt hatte. Auch Hawke hatte schon zahlreiche Broadway- und Filmrollen und war mehrfach für einen Oscar nominiert. Die Premiere von „True West” ist für Ende des Jahres geplant.

(dpa)