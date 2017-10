Exground Filmfest: Jubiläumsprogramm mit 200 Filmen

Kino bis zum Abwinken: Das 30. Exground Filmfest in Wiesbaden hat zum Jubiläum rund 200 Filme aus 42 Ländern im Programm. Darunter sind auch die US-Produktion „How to talk to girls at parties” mit Nicole Kidmann und „Alive in France”, der neue Film von Kultregisseur Abel Ferrara. Das Festival startet am 17. November und zeigt unabhängig produzierte Kurz- und Langfilme.

Die Wiesbadener Caligari Filmbühne, das Murnau Filmtheater, das Kulturzentrum Schlachthof und der Kulturpalast öffnen ihre Pforten zudem für Konzerte, Partys und Diskussionen. Filme des Länderschwerpunkts Türkei werden auch in Darmstadt und Frankfurt gezeigt.

Insgesamt bietet das Filmfest 21 Welt-, 5 internationale und 30 Deutschland-Premieren. In sechs Wettbewerben vergeben die Organisatoren Preise im Wert von 22 000 Euro. Das Preisgeld für den internationalen Kurzfilm-Wettbewerb wurde auf 2000 Euro erhöht. 18 Filme aus 16 Ländern konkurrieren um den Preis, der mittlerweile zum 16. Mal vergeben wird. Das Festival endet am 26. November.

(dpa)