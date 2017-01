"Nur Liebe! Kein Hass!": Festhalle: "Fanta4" geben längste Zugabe der Welt

Auch im 28. Karrierejahr bersten die schwäbischen Pop-Hip-Hopper geradezu vor Energie, Ausdauer und Lebensfreude. In der ausverkauften Festhalle zäumen "Die Fantastischen Vier" ihr Best-Of-Programm von hinten auf.

„Tschüss! War schön mit euch!“, schnaubt Michi Beck ins Mikrofon. Ein angedeutetes Grinsen mit verschmitzem Augenzwinkern huscht über das noch immer ziemlich jugendliche Antlitz des 49-Jährigen. In der Luft flattert noch das rotweiße Konfetti, das mit voller Wucht aus den Kanonen schoss. Mitsamt seinen drei Mit-Fantasten dreht Beck sich um und geht. Exakt 13 Minuten dauerte das Intermezzo auf der Zunge des weit in die Festhalle ragenden Catwalks.

DJ Eskei83 hatte mit allerlei atmosphärischen Turntable-Impressionen den Auftakt gemacht. Dann gesellen sich Smudo (Michael Bernd Schmidt), Michael „Michi“ Beck, Thomas D(ürr) und And.Ypsilon (Andreas Rieke) dazu. Auf den Lippen ein raffiniertes Hit-Medley aus u. a. „Was geht“, „Lass’ die Sonne rein“, „Dicker Pulli“ und „Die da!?!“ Alle tragen Schwarz im bequem-dezenten Hip-Hop-Look. Wie? Das soll’s schon gewesen sein? Tausende Augenpaare – nicht wenige davon im Alter vierzig plus, Eltern samt Nachwuchs mit Gehörschutz – blicken irritiert auf die noch von einer Sichtblende verhangene Bühne. Wenig später folgt sie: die längste Zugabe der Welt.

Bilderstrecke Die Fantastischen Vier bringen die Frankfurter Festhalle zum Beben

Lust und Laune

Zur raschen Neubelebung der beschwingten Sause zünden „Die Fantastischen Vier“ ein nicht enden wollendes Hit-Feuerwerk. Ein Dauerbombardement aus Zeitlos- Abgehangenem und knackig Umarrangiertem: „Heute“, „Danke“, „Und los“ sowie das komplett verrockte „Yeah Yeah Yeah“ geraten, von einer sechsköpfigen Combo inklusive DJ Eskei83 begleitet, zu einem energetischen Rausch. Während provokante Rap-Kollegen von der Sozialen-Brennpunkt-Front bei ihren „Konzerten aus der Konserve“ permanent mit „Ich will Eure Hände sehen!“ zur Teilnahme auffordern müssen, macht die „Fanta“-Fangemeinde das lässig, locker und vor allem freiwillig. „Je suis Frankfurt“, beschwört Smudo die Gunst der Stunde, bevor „Geboren“ losgroovt, und gerät über Bankfurt und Mainhattan gar ins nostalgische Schwärmen: „Wir haben eine überaus innige Verbindung zu Frankfurt. Unsere Plattenfirma (Sony) befand sich einst hier, wir spielten erst die Batsche (Batschkapp) hoch und runter, bis wir irgendwann in der Festhalle landeten. Machten zahllose Studioaufnahmen hier, kollaborierten ein Album lang mit den Hartmetallern von ,Megalomaniax‘ als ,Megavier‘ und pflegen viele private Freundschaften hier.“ Wenn Musiker sich im Konzert mit Umkosungsfloskeln ans Publikum ranzuwanzen versuchen, ist zumeist Vorsicht geboten. Doch bei Smudo stimmt tatsächlich jedes Wort.

Ohnehin muss man den „Fantastischen“, deren Hitreigen sich, ohne Patina angesetzt zu haben, mit „Le Smou“, „Ichisichisichisich“, „Sie ist weg“, „Gegen jede Vernunft“ und „Gebt uns ruhig die Schuld“ fortsetzt, eine Ausnahmestellung im deutschen Showgeschäft attestieren. Die vier Schwaben haben in 28 Karrierejahren alles richtig gemacht. Kein interner Zwist, keine fiesen Skandale, relativ früh finanziell unabhängig mit eigenem Label und Agentur, mit famosem Hip-Hop-Pop stets am Puls der Zeit, ohne dabei allzu modisch und anbiedernd rüberzukommen. Beim Reimen zeigen sie stets Tiefgang – ganz gleich, ob sie Partylaune vermitteln oder sich konzentriert einer heiklen Thematik widmen.

Zudem funktioniert bei den „Fantis“ auch noch das „Beatles“-Prinzip: Vier individuelle Charaktere, jeder ein Typ und Original für sich, potenzieren sich sowohl im Team wie auch als Solisten. Und: Man merkt, dass das Quartett noch immer mit Lust, Laune, Energie und Einsatz bei der Sache ist wie in alten Pioniertagen. Die Jungs hängen offenkundig nicht am Tourtropf, weil sich mit Arenengastspielen lukrativ Kohle machen lässt. Der Nimbus als Vorreiter und Stammhalter des Hip-Hops deutscher Provenienz dürfte ihnen auch noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Angemessene Nachfolger sind trotz zum Teil interessanten Bandnachwuchses im Genre hierzulande nicht in Sicht.

Hypnotische Orgie

Wie es mit der Truppe weitergehen könnte, demonstriert nicht nur der neue Song „Endzeitstimmung“, sondern auch „Eines Tages“ und „Name drauf“ mit Seven, seelenvoller Soulsänger aus der Schweiz, der auch das Vorprogramm bestritt. Für die atmosphärische Entspannung von „Fornika“ und „Tag am Meer“ platziert sich die Triofront auf Hockern am Bühnenrand. Für sein Solo „Krieger“, eine archaisch-hypnotische Rhythmusorgie, entledigt sich Thomas D seines T-Shirts. Viele Deutschlehrer im Saal können sich ein Grinsen nicht verhehlen, als der Akronymen-Hit „MfG“ mit seinen unzähligen Abkürzungen sich auf der riesigen Projektionsfläche sprichwörtlich abspult: Diente doch der Song einst auch als Unterrichtsstoff.

Und es stimmt nach wie vor, was die vier da rappen: „MfG mit freundlichen Grüßen. / Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. / Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch, / bevor wir fallen, fallen wir lieber auf“. Kurz vor Schluss haben die „Die Fantastischen Vier“ noch eine Botschaft: Jeder Einzelne dankt dem Publikum für lange „Troye“. Nach stürmischem Applaus hakt Smudo nach: „Und denk dran, Frankfurt: Nur Liebe, kein Hass!“