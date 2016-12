"Billy Talent" in der Frankfurter Festhalle: Feuer aus allen Rohren

Stilistisch erstaunlich vielseitig, gab das kanadische Quartett „Billy Talent“ in der Frankfurter Festhalle Dauervollgas und sendete auch so manch politische Botschaft.

Vorgemacht, wie reibungslos die künstlerische Weiterentwicklung einer einst als Krawallkapelle apostrophierten Formation funktionieren kann, haben es die stilistisch verwandten Kollegen von der US-Band „Green Day“: Anstatt auf Dampfhammer-Punk-Rock konzentrierten sich Billie Joe Armstrong und Co. seit ihrem Multiplatinwerk „American Idiot“ (2004) auf geschmeidigen Alternative Rock mit poppigen Unter- wie Obertönen. Auch das kanadische Quartett „Billy Talent“ hat schrittweise auf seinen fünf Studioalben eine Kehrtwende vollzogen.

Bilderstrecke Billy Talent rockt die Frankfurter Festhalle

Mögen auch die vor rüde rudimentärer Energie berstenden Einstiegssongs „Devil In A Midnight Mass“ und „This Suffering“, beide vom Zweitwerk „Billy Talent II“ (2006), noch eine wesentlich archaischere Sprache sprechen. Geschuldet dürfte der intensive Rückblick zum Auftakt nicht nur einer repräsentativen Songauswahl des 1993 in Streetsville, Mississauga, Ontario, noch als „Pezz“ gegründeten und erst 1999 in „Billy Talent“ umbenannten Quartetts sein. Vor allem das mehrheitlich jugendliche Publikum, das sich im bis zum Anschlag gefüllten Innenraum der Frankfurter Festhalle drängt und auch den 1. Rang komplett ausfüllt, liebt und schätzt den losgelösten Punk und Post Hardcore der Frühzeit im permanenten Uptempo-Modus heiß und innig. Beim letzten Besuch von „Billy Talent“ in derselben Lokalität vor vier Jahren sah der Besuch noch wesentlich dürftiger aus.

Reichlich Bierkonsum

Schon bei den Vorbands „The Dirty Nil“ und der ebenfalls aus Kanada stammenden Retro-Hardrock-Combo „Monster Truck“ zeichnet sich die Tendenz zum durch reichlichen Bierkonsum enthemmten Crowdsurfing, Pogohopsen und Tanzringelreihen ab. Da wollen auch Vokalist Benjamin Kowalewicz, Gitarrist Ian D’Sa, Bassist Jonathan Gallant und Aushilfsschlagzeuger Jordan Hastings, eingesprungen für den durch einen heftigen Multiple-Sklerose-Schub verhinderten Drummer Aaron Solowoniuk, nicht als Spaßbremsen dastehen und geben erst einmal so richtig Vollgas.

Dass „Billy Talent“ mittlerweile auch ganz anders können, unterstreichen nicht nur die auf griffige Ohrwurmhymnen getrimmten und von Gitarrist und Produzent Ian D’Sas verführerischer Riff-Technik dominierten Alternative-Rock-Hymnen wie „Rusted From The Rain“, „Leave Them All Behind“, „The Crutch“, „Ghost Ship Of Cannibal Rats“ und „Louder Than The DJ“.

Vor allem das aktuell fünfte Album „Afraid Of Heights“, immerhin das dritte Werk von „Billy Talent“, das sich hierzulande mühelos auf der Pole Position der Media Control Charts platzieren konnte, wie auch der stilistisch ebenfalls schon vielseitigere Vorgänger „Dead Silence“ sind im Karrierequerschnitt zumindest auszugsweise überproportional vertreten.

Doch die Band mag nicht nur den Soundtrack für eine losgelöste Party liefern. Vor allem der zappelige Frontmann Kowalewicz mit seinem signifikanten Stimmtimbre, der gerne mal eiligen Schrittes das gesamte Bühnenareal durchmisst, sich immer wieder nervös durch seinen alsbald vom Schweiß durchtränkten vollen Haarschopf fährt und gelegentlich auch schon mal zur Luftgitarre greift, demonstriert Sendungsbewusstsein außerhalb der musikalischen Belange: Zuerst reagiert er spontan auf die Rufe einer Konzertbesucherin in vorderer Front, die gerne vom attraktiven Frontmann gedrückt werden möchte.

Inniglich umarmt

Mit einem Satz hüpft der athletische Kowalewicz von der Bühne, eilt hurtig an die Absperrung, um der ungeduldigen Zwischenruferin wohl einen gewaschenen Adrenalinschub zu verpassen, als er die Überraschte inniglich umarmt. Wenig später lässt er sich minutenlang negativ über die Wahl des soeben vom amerikanischen Volk zum Präsidenten gekürten Donald Trump aus, macht seinem sichtlichen Ärger Luft, warnt vor der politischen Unberechenbarkeit des Multimilliardärs.

Kowalewicz schlägt aber auch versöhnlichere Töne an, wenn der 40-Jährige, dessen Ahnen einst von Deutschland nach Kanada auswanderten, einen verbalen Rundumschlag startet, was ihm und seinen Bandkumpels als Publikum so alles genehm sei: Egal, ob schwul, hetero, bi, transsexuell oder lesbisch, schwarz, weiß, rot oder gelb oder jüdisch, christlich, muslimisch und atheistisch – das Gute im Mensch zähle für ihn zuallererst, meint er zuversichtlich im Hinblick auf die wohl erst in ihren Anfängen befindliche weltweite Globalisierung.

Nicht vergessen sind beim mehr als 90-minütigen Set mit nur wenigen Atempausen auch die im Jahr 2016 gestorbenen Künstler: Scott Weiland, Lemmy Kilmister, David, Bowie, Leonard Cohen und Prince widmet sich das besinnliche „White Sparrows“.

Das Dauerbombardement aus Neu und Alt zeigt auch im weiteren Verlauf keinerlei Ermüdungs- oder Abnutzungerscheinungen, als die hyperaktive Truppe hochenergetische Preziosen wie „Saint Veronika“, „Surprise Surprise“ sowie die unvermeidliche politische Gesinnungsode „Red Flag“ einfließen lässt. Zu einer nochmals aus sämtlichen Zylindern feuernden Zugabe anfeuern lassen sich „Billy Talent“ mit stürmisch vom Auditorium beklatschen Versionen von „Fallen Leaves“, „Try Honesty“ und „Viking Death March“.