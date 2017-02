Berlinale-Eröffnung: Film über den legendären Jazz-Gitarristen Django Reinhardt eröffnete die 67. Berlinale

„Wer ist dieser Clown?“, fragt Django Reinhardt. Auf einer improvisierten Kinoleinwand in einer Pariser Kellerbar im Jahr 1943 ist ein kleiner, wild gestikulierender Mann zu sehen. Das zusammengeschnittene Bildmaterial ruckelt absichtsvoll hin und her. Im Hintergrund klimpert harmlos ein Klavier. „Das ist Adolf Hitler“, sagt die Begleiterin. „Ach ja? Mieser Schnurrbart!“, stellt der Musiker fest und streicht sich über seinen Oberlippenbart.

Hinter dem lässigen Kommentar verbirgt sich einerseits die Arglosigkeit eines Künstlers, der ganz in seiner Musik aufgeht und sich für die große Weltpolitik selbst in Zeiten von Krieg und Besatzung nicht interessiert. Zum anderen zeigt sich darin aber auch die Souveränität dieses begnadeten Gitarristen, der sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere für unangreifbar hält, weil er in Paris riesige Konzerthallen füllt, in denen auch uniformierte Nazis den eigentlich verpönten Swing-Klängen lauschen.

Zuflucht in dunkler Zeit

Mit „Django“ des französischen Regisseurs Etienne Comar über den legendären Jazz-Gitarristen Django Reinhardt (1910–1953) eröffnete ein Film die diesjährige Berlinale, der zwar kaum Starpower an den Potsdamer Platz bringt, aber genau in das Profil des Festivals passt. Unter der mittlerweile sechzehnjährigen Regentschaft Dieter Kosslicks hat sich die Berlinale mit zunehmendem Selbstbewusstsein aus dem Konkurrenzkampf mit den Giganten in Cannes und Venedig verabschiedet und macht einfach ihr eigenes Ding. Gezielt wird dabei im Wettbewerb auf die Berührungspunkte zwischen Kino, Politik und Gesellschaft gesucht, anstatt allein auf große Namen zu setzen, deren Präsenz in Berlin ohnehin immer ein unstetes Geschäft war.

Im letzten Jahr war Kosslick mit „Hail, Caesar“ von den Gebrüdern Coen als Festival-Appetizer ein echter Coup gelungen, der Glamour-Sehnsüchte und Filmkunstansprüche gleichermaßen bediente. Dass die Wahl in diesem Jahr auf ein französisches Regiedebüt fiel, zeugt vom Mut zur Flexibilität, ist aber sicherlich auch das Resultat einer reduzierten Angebotspalette. In „Django“ steht das Wechselverhältnis zwischen Kunst und politischer Zeitgeschichte im Zentrum. Die Musik ist wie das Kino ein Ort der Zuflucht in schwierigen Zeiten. Wenn Django Reinhardt (Reda Kateb) in einer ersten langen Konzertsequenz zur Gitarre greift, existiert für ihn und sein Publikum nichts anderes als die Musik, deren Rhythmus und Virtuosität ungefiltert ins Ohr, ins Herz und in die Beine geht. Diese künstlerische Selbstvergessenheit kann in politisch zugespitzter Situation tödlich sein.

Gere und die Kanzlerin

Für Django Reinhardt, der zu den wenigen „Zigeunermusikern“ gehört, die unter der Naziherrschaft noch auftreten dürfen, kommt der Moment des Erwachens, als er zu einer Tour durch Deutschland gedrängt wird. Seine Geliebte Louise (Cécile de France), die Kontakte zur Résistance hat, überzeugt ihn und seine Frau Naguine (Beata Palya) davon, in die Schweiz zu fliehen.

Im Gegensatz zum Holocaust ist die Verfolgung der Sinti und Roma während des „Dritten Reichs“ im Kino bisher kaum erkundet worden. Mit dem Filmporträt des legendären Sinti-Musikers sucht Comar nun einen Zugang zu dem Thema zu finden.

Es ist ein entschieden melancholischer Festivalauftakt, der auf einen Wettbewerb einstimmt, welcher sich mit auffallender Konsequenz dem internationalen Autorenkino verschrieben und – sieht man einmal von der Comic-Verfilmung „Logan“ ab, die außer Konkurrenz läuft – keine einzige Hollywood-Produktion auf dem Zettel hat. Ob Kosslick damit etwaige Handelskriege zwischen Europa und dem Great-Again-America vorweg nimmt, sei dahin gestellt. Der Star-Rummel auf der roten Auslegware vor dem Berlinale-Palast wird in diesem Jahr auf jeden Fall bescheidener ausfallen.

In politischer Mission war auch Richard Gere unterwegs. Kanzlerin Angela Merkel tauschte sich mit dem Hollywoodstar und bekennenden Buddhisten vor der Eröffnung über die Menschenrechtslage in der zu China gehörenden Bergregion Tibet aus. Am heutigen Freitag stellt Gere bei der Berlinale seinen Film „The Dinner“ vor.

Die Festivaljury betonte, sie wolle sich trotz der angespannten Weltlage nicht politisch vereinnahmen lassen. „Ich hoffe, dass die Jurymitglieder erstmal auf die Qualität der Filme achten – ohne politische Vorurteile“, sagte Jurypräsident Paul Verhoeven („Basic Instinct“). Neben „Django“ konkurrieren weitere 17 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären, die am Ende des elftägigen Festivals vergeben werden. Mit Volker Schlöndorff („Rückkehr nach Montauk“), Andres Veiel („Beuys“) und Thomas Arslan („Helle Nächte“) haben auch drei Deutsche Bären-Chancen. Mehr als 1600 Gäste waren zur Eröffnungala geladen, die von Comedystar Anke Engelke moderiert wurde. Bis zum 19. Februar zeigt die Berlinale knapp 400 Filme. Stars wie Robert Pattinson, Hugh Jackman und Catherine Deneuve stellen ihre neuen Filme vor.