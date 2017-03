Simon Stadler und Catenia Lermer: Filmemacher holen Ureinwohner Afrikas nach Frankfurt

Die Dokumentation "Ghostland - The View of the Ju/'Hoansi" zeigt, wie die Kalahari-Buschmänner leben und wie sie Frankfurt sehen. Der Streifen läuft jetzt auf dem Lichter Filmfest. Er verändert unsere Sehgewohnheiten.

Das dürfte manchen, die von Ängsten vor allem Fremden gepeinigt sind und glauben, dass alle Welt nur darauf wartet, nach Deutschland zu kommen, befremdlich erscheinen: dass Menschen, die von Krieg, Hunger oder Armut bedroht sind, trotzdem ihr Heimatland nie verlassen würden, um ins schöne Europa zu emigrieren.

Die Szene, wie eine Abordnung vom Volk der Ju/’Hoansi in Namibia auf der Aussichtsplattform der Helaba-Landesbank in Frankfurt steht, mag das Weltbild manchen Wutbürgers erschüttern. Denn da staunen die höflich-besonnenen Gäste, ebenso fasziniert wie irritiert vom wuseligen Treiben in den Hochhausschluchten der Main-Metropole, und geben für einen Moment ihre sprichwörtliche Zurückhaltung auf: „Was für eine verrückte Welt ist das denn?“

Zu viel Lärm

Amüsiert, verängstigt, sprachlos oder alles zugleich schauten sie sich dieses vermeintliche Paradies an, um schnell zu wissen: „Hier würden wir nie unseren Platz finden – zu viel Lärm. Das ist nicht gut“, sagen sie. Die Menschen, so sehen es die Afrikaner, scheinen einander nicht zu kennen. Dafür sind es wohl zu viele. Alle wirken, als seien sie einander fremd. Alle arbeiten rund um die Uhr, wollen heute dies, morgen das, und finden keine Ruhe. Was ist das für ein Leben?

Daheim, im Norden Namibias, allerdings wurden die nomadischen Jäger und Sammler der San, die als die „Ureinwohner“ im südlichen Afrika gelten, ihrer Lebensgrundlage beraubt, als die traditionelle Jagd verboten wurde. Wie überleben im Kalahari-Randgebiet?

Die deutsch-namibische Organisation „The Living Culture Foundation“ nahm die Ju/’Hoansi in das Projekt eines „Living Museum“ auf: In einer authentischen Siedlung können zahlende Reisegruppen einen Eindruck vom Leben der Buschmänner gewinnen. Die von Toleranz geprägte Grundidee: Besucher sollen Einblicke in ursprüngliche Lebensweisen bekommen und sich vorsichtig einer fremden Kultur nähern. Tourismus bleibt es trotzdem. Eines Tages formulierten die Ju/’Hoansi den Wunsch: „Jetzt möchten wir aber auch sehen, wie andere in ihrer Heimat so leben.“

Erst wurde eine Rundreise durch Namibia organisiert. Dazu reiste ein Filmteam aus Frankfurt an, um das Abenteuer zu begleiten: Simon Stadler (47), ein studierter Ethnologe und Dokumentarfilmer, war von einer früheren Studienkollegin auf das Projekt aufmerksam gemacht worden. Mit Sven Methling als Aufnahmeleiter und Catenia Lermer (45), als Co-Regisseurin auch für Ton und Musik verantwortlich, flog er auf eigene Rechnung nach Windhoek, um sich dem Tross der Ureinwohner anzuschließen.

„50 Kilometer Asphalt heraus aus der Stadt, dahinter 100 Kilometer Kiesstraßen, zuletzt noch 12 Kilometer durch den Sand“, so beschreibt Simon Stadler den Weg hinaus zu den Ju/’Hoansi. Was das Trio aus Deutschland im „Living Museum“ dann vorfand, schildert Catenia Lermer so: Das ist eine „Gesellschaft ohne hierarchische Strukturen, mit einem ausgeprägten Gemeinschaftsgefühl ohne persönlichen Besitz“. Mit großer Gastfreundschaft begegneten die Menschen den Gästen aus Deutschland. „Ich habe schon bei vielen Indianerstämmen in Südamerika gelebt, aber die Warmherzigkeit der Ju/’Hoansi war eine ganz besondere“, schwärmt Stadler: „Wenn es den wahren Homo sapiens gibt, dann sind es diese Buschmänner.“

Mit der Bustour durch Namibia, Besuchen bei anderen Stämmen und Ausflügen in die Großstadt war der Forscherdrang der Dorfgemeinschaft aber nicht befriedigt. Eine kleine Gruppe von vier Ju/’Hoansi nahm die Einladung an, ins ferne Europa zu fliegen. Doch die Dokumentation dieser Reisen sollte nicht nur ein weiterer Film über ein Naturvolk werden.

„Ghostland – The View of the Ju/’Hoansi“ ist eine Art Roadmovie, im dem vor allem die Ju/’Hoansi, nicht die Filmemacher zu Wort kommen. Die Fertigstellung des 84-minütigen Streifens war deshalb so schwierig, weil sich an keiner Universität in Deutschland jemand fand, der bei der Untertitelung der uralten Klicksprache behilflich sein konnte. Umso glücklicher war das Team, dass seine Mühen schließlich belohnt wurden.

Die Augen geöffnet

Lange bevor „Ghostland“ im November 2016 seine Deutschland-Premiere feierte, lief der Film auf Festivals in Thessaloniki, Brüssel, Minneapolis und Austin (Texas), wo der Streifen auf dem SXSW-Festival sogar den Publikumspreis gewann. Von überall erreichten Stadler und Lermer E-Mails von begeisterten Zuschauern, Tenor: Wir haben noch nie vorher so an unserer Welt gezweifelt. Die Ju/’Hoansi haben uns die Augen geöffnet.

„Wir sitzen vor dem Computer, und es kommen uns beinahe die Tränen, dass wir das erreicht haben mit dem Film – ganz ohne erhobenen Zeigefinger“, sagt Catenia Lermer. Im vergangenen Oktober wurde der Film mit dem Hessischen Filmpreis für „seine berührende Authentizität“ (Jurybegründung) ausgezeichnet. Am 31. März ist „Ghostland – The View of the Ju/’Hoansi“ nun in Frankfurt auf dem Lichter Filmfest im Mousonturm zu sehen, Beginn: 20 Uhr. Am 1. April läuft er noch einmal im Frankfurter Kino Mal Sehn, ebenfalls um 20 Uhr.