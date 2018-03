Science-Fiction ohne fliegende Untertassen und Monster aus dem All? Undenkbar in den frühen 60er Jahren. Zu dieser Zeit diente die Filmgattung als Amüsierprogramm fürs AutoKino. Während liebeshungrige Pärchen in ihren Karossen auf Entdeckungsreisen der anatomischen Art gingen, tobten im Hintergrund mordlüsterne Marsianer beim Versuch, die Erde zu erobern – in Pappmaché-Ufos versteht sich.

Der amerikanische Regisseur Stanley Kubrick und der britische Autor Arthur C. Clarke indes träumten davon, eine möglichst realistische Zukunftsvision auf die Leinwand zu bringen. Clarkes Kurzgeschichte „The Sentinel“ wurde zur Basis für ein Drehbuch, das der Schriftsteller während der Produktion in einen Roman umschrieb. Der Arbeitstitel lautete zunächst „How The Solar System Was Won – Wie das Sonnensystem erobert wurde“, eine Anspielung auf den Mammut-Western „How The West Was Won“ (1962). Die Besiedlung des Weltalls sollte im Zentrum der Geschichte stehen. Das Projekt verschlang vier Jahre Entwicklungszeit und ein Budget von 10 Millionen Dollar, für damalige Verhältnisse eine astronomische Summe.

Bei Testvorführungen reagierten die Kritiker skeptisch angesichts eines zweieinhalbstündigen Werks, in dem 95 Minuten lang kein einziges Wort fällt. Stattdessen drehen sich Raumstationen zu Walzerklängen. „Faszinierend langweilig“, urteilte die „New York Times“. Mancher Branchen-Experte sagte gar das Ende von Kubricks Karriere voraus, die so verheißungsvoll begonnen hatte mit „Spartacus“, „Lolita“ und der herrlichen Nuklearkriegs-Satire „Dr. Seltsam“. Doch die Zuschauer verliebten sich in das sperrige Epos, gerade weil es so anders gestrickt war als die billig heruntergekurbelten Streifen aus der Spätvorstellung. 50 Jahre nach der Premiere am 2. April 1968 hält diese Liebe ungebrochen an: „2001: Odyssee im Weltraum“ trägt das Siegel Kultfilm. Stanley Kubrick wird als Genie verehrt, der ein Genre revolutionierte und die zuvor belächelte Science-Fiction in Intellektuellenkreisen salonfähig machte.

Zu Ehren des Klassikers präsentiert das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt eine Sonderausstellung. Bis 23. September dürfen Besucher anhand von Modellen, Requisiten und Drehplänen hinter die Kulissen eines Meilensteins blicken. Die Exponate stammen aus dem Privat-Archiv des 1999 verstorbenen Meisterregisseurs. Außerdem sind Arbeiten unterschiedlichster Künstler zu sehen, deren Schaffen durch „2001“ inspiriert worden ist, von David Bowie bis Ridley Scott. „Was Tricks, Licht und Atmosphäre betrifft, ist dieser Film das Beste vom Besten“, schwärmt Scott, obwohl er mit „Blade Runner“ (1982) ebenfalls eine bahnbrechende Vision verfilmte.

Mysteriöser Monolith

Bis heute haben die optischen Effekte nichts von ihrem Realismus eingebüßt. Technik-Pionier Douglas Trumbull, der später dem „Raumschiff Enterprise“ zu Kino-Ruhm verhalf, musste seinerzeit ohne Hilfe des Computers auskommen. Seine Crew verließ sich auf Handarbeit und Einfallsreichtum. So waren die scheinbar schwerelosen Astronauten in Wirklichkeit lebensgroße Modelle, gefilmt vor schwarzem Hintergrund. Ein Holzklotz, beschichtet mit Graphit, diente als jener Monolith, dessen Rolle im Film nach wie vor ein Rätsel ist. Im ersten Akt, betitelt „Der Aufbruch der Menschheit“, taucht der mysteriöse Stein in der afrikanischen Steppe auf. Daraufhin entdeckt ein Affe, dass man einen Knochen als Werkzeug und Waffe benutzen kann. Der Primat schleudert sein Instrument in die Luft – und Stanley Kubrick überbrückt mit Hilfe eines einzigen Schnitts zweitausend Jahre Evolutionsgeschichte. Der Knochen verwandelt sich in einen Satelliten, der durch den Weltraum kreist.

Suche nach Gott

In seinem Raumschiff ist Dave Bowman (Keir Dullea) auf dem Weg zum Jupiter. Die Steuerung übernimmt der Super-Computer HAL 9000. Als die Maschine ein Eigenleben entwickelt, wird es brenzlig für Bowman. Außerhalb des Schiffs gerät er in den Sog des Monolithen. Bowman erblickt sich selbst – um Jahre gealtert – und beobachtet sein eigenes Sterben. In der nächsten Sequenz erscheint ein riesiger Fötus in einer Fruchtblase, zwischen Mond und Erde durchs All schwebend. Dazu ertönt „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss. „Den Sinn des Ganzen haben wir nie verstanden“, gesteht Hauptdarsteller Keir Dullea. Ist „2001“ ein spirituelles Traktat über Tod und Auferstehung? Oder ein Kommentar zu Nietzsches Theorie vom Übermenschen? Geht es um die Entdeckung des Göttlichen im Universum? Hat der Vatikan den Film deshalb auf die Liste der größten Kunstwerke aller Zeiten gesetzt? Fragen für den Philosophen-Stammtisch, auf die Stanley Kubrick keine eindeutige Antwort liefern wollte.

„Ich war bestrebt, den Zuschauer auf einer inneren Bewusstseinsebene zu erreichen, genauso wie Musik.“ Darum schnitt er alle Passagen heraus, die zum besseren Verständnis der Handlung beigetragen hätten. Einige davon finden sich in der Romanfassung. „Leonardo da Vinci hat schließlich auch nicht erklärt, dass die Mona Lisa lächelt, weil sie an ihren Liebhaber denkt“, sagte der kauzige Regisseur. Anstelle der Logik rückte er das Gefühl ins Zentrum.

Die futuristische Odyssee sollte der „ultimative Trip“ sein, wie es in der Reklame hieß, ein audiovisuelles „Happening“, das die Sinne umtost und sein Publikum in den Rausch hypnotischer Bilder eintauchen lässt – vorzugsweise genossen mit einem Hauch Marihuana. Berauschte Weltflucht, hin zu den Sternen und fort aus der Realität des Jahres ’68, geprägt durch den Vietnamkrieg, politische Attentate und die Furcht vor einem nuklearen Holocaust. Besonders Jugendliche vergötterten die „Space-Sinfonie“. Sie sorgten dafür, dass der Film weltweit über 190 Millionen Dollar einspielte, und schickten Dankesbriefe an Kubrick. Durch das Auftauchen des Mond-Babys in der finalen Einstellung hatte er ihnen „das Tor zu einem neuen Himmel offenbart“, so Arthur C. Clarke. Ein Jahr nach der Premiere, am 21. Juli 1969, betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond.

Mittlerweile fliegen Sonden zum Mars und zum Jupiter, während die Firma „Space X“ an Raketen arbeitet, mit denen Weltraumtouristen in den Orbit reisen könnten. Historiker Piers Bizony, Autor des Buches „2001: Filming the Future“, lobt die prophetische Qualität der Produktion, an der Experten der NASA beteiligt waren. „Wer genau hinsieht erkennt, dass unsere heutige Technik bereits vorweggenommen wurde. Laptop, Flat Screen, Bildtelefonie – alles ist vorhanden.“ Die sanfte Stimme des Bordcomputers „HAL“ erinnere an „Siri“ und andere sprachgesteuerte Dienstprogramme, die das Leben erleichtern sollen. Oder führen sie geradewegs in den Abgrund? Immerhin klingt „HAL“ lautmalend wie „Hell“ – die Hölle. Eigenmächtig schaltet der intelligente Rechner das Lebenserhaltungssystem ab, da die Astronauten der Discovery für die Mission entbehrlich sind. „Der Mensch muss lernen, Herr seiner Maschinen zu werden“, warnte Stanley Kubrick. Dennoch spielte er in „2001“ nicht den technikfeindlichen Schwarzseher.

Im Unterschied zu „Dr. Seltsam“, wo eine in Gang gesetzte Welt-Vernichtungsmaschine nicht mehr gestoppt werden kann, bleibt die Chance auf eine bessere Zukunft der Menschheit offen. Sofern die Spezies ihre kriegerischen Triebe überwindet und das Bewusstsein erweitert – vom tobenden Affen zum friedlich lächelnden Sternenkind. Science-Fiction Autor Robert Sawyer bezweifelt, dass dieser Schritt möglich ist: „Der Knochen fliegt in den Himmel und wird zu einer Raumbasis, die mit Atomsprengköpfen bestückt sein könnte. Was wir sehen, ist kein wirklicher Fortschritt, sondern die Fortsetzung primitiven Verhaltens, unterstützt durch moderne Technologie.“ Clarke und Kubrick waren weniger pessimistisch. Sie glaubten an eine Entwicklung des Homo Sapiens zu einer höheren Form des Lebens. Der nötige Schub muss entweder mittels Selbsterkenntnis ausgelöst werden, weshalb Astronaut Bowman am Ende sein eigenes Ich betrachtet, oder durch die Hilfe einer außerirdischen Kraft erfolgen. Im Buch ist der Monolith das Werkzeug einer Alien-Rasse, die niederen Arten eine Evolution ermöglicht.

Moralische Erneuerung

„Wir sind fähig zu sozialer Ordnung und Gefühlen der Zuneigung, aber noch nicht vollständig ausgereift“, glaubte Kubrick. „Unser Weg führt vom Urzeit-Primaten zu wirklich zivilisierten Wesen – diese Vorstellung ist in ,2001‘ enthalten.“ An der hoffnungsvollen Botschaft halten die Fans auch siebzehn Jahre nach dem magischen Datum fest. Eines Tages wird die Menschheit aufbrechen zu einer Odyssee der geistigen und moralischen Vervollkommnung. Und wenn es noch mal 2001 Jahre dauert.