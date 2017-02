Patricia Kaas in der Alten Oper: Flamme zwischen Wolken

Selbst wenn man dafür tief in den blassen Erinnerungen seines Schul-Französisch graben muss, die Botschaft des ersten Songs lautet: Es geht um „La Langue Que Je Parle“, die Sprache, die ich spreche. Die Bühne ist zunächst fast dunkel. Nur einzelne blaue Lichtstrahlen wandern hin und her. Die fünfköpfige Band spielt ein sehr atmosphärisches Intro um Piano-, Orgel- und gestrichene Kontrabass-Klänge.

Dann tritt Patricia Kaas im eleganten langen Schwarzen aus einer weißen Lichtsäule heraus und schlendert dem Publikum entgegen, das sie euphorisch begrüßt. Schon nach den ersten gesungenen Zeilen ist klar: Diese tiefe Altstimme hat eine unglaubliche Präsenz. Die geht auch nicht verloren, als die Musiker später aufs Tempo drücken und die Lautstärke erhöhen.

Eine Wiedergeburt

Patricia Kaas beherrscht alles. Und sie erfüllt nicht die vermeintlichen Erwartungen ihrer Fans, bleibt nicht dort stehen, wo sie einmal war. Ihr neues Album hat sie schlicht „Patricia Kaas“ genannt, als wäre es eine „Neugeburt“, als beginne eine neue Phase in ihrer Karriere. Und so bringt die Französin aus dem Département Moselle auch zehn der dreizehn neuen Kompositionen zu Gehör. Eine hohe Quote ist das. Gut durchmischt mit Liedern aus fast allen ihren Studioproduktionen seit 1988 in einem 22 Titel umfassenden Zwei-Stunden-Auftritt.

Der wirkt dank der Arrangements des Musical-Directors Frédéric Helbert homogen, wie aus einem Guss. Auch weil ihre Reminiszenzen an die Gassenhauer von „Kabaret“ und die Chansons von „Kaas chante Piaf“ ausgespart werden. Es geht um ihre eigenen Befindlichkeiten nach einer Phase des Ausgebranntseins und der Depression, um die Künstlerin, die die Fans über Jahrzehnte begleitet haben, „um die Frau, die ich geworden bin“, wie sie in fließendem Deutsch erzählt. Dafür musste sie Ballast abwerfen. Au revoir, tristesse? Nicht wirklich. Die Lieder über Verletzungen und Niederlagen bleiben im Programm, etwa auch „Les Hommes Qui Passent“. Sie gehören zu ihrer Biografie. An ihnen ist sie gewachsen. Madame (50), ledig, selbstbestimmt, singt noch immer den Blues. Aber sie weiß, dass der Seele haben muss, dass er zu einer Befreiung führen muss und nicht dem immerwährenden Lamento dienen darf. Kraft hat der Blues bei ihr, auch Zuversicht, obwohl die Molltonarten dominieren. Doch die werden jetzt in einer farbenfroheren Melancholie variiert, auch dank geschmackssicherer Multiinstrumentalisten auf der Bühne.

Organist Guillaume Zeller spielt auch die zweite (akustische) Gitarre, Sologitarrist Thomas Moked wechselt ab und an zur Bratsche, Antoine Reininger vermag seinen schmalen Kontrabass auch wie ein Cello zu spielen. Da bekommt der Sound für Momente einen kammermusikalischen Touch. Wenn das französischer Chanson sein soll, dann ist es einer mit ganz eigener Prägung. Franzosen können auch Rock ’n’ Roll, das weiß man seit dem legendären Johnny Hallyday, nur reizen sie das nicht allzu oft aus. Da brauchen sie auch mal einen dezenten Anstoß von außerhalb. Der kam diesmal von dem britischen Produktionsteam Jonathan Quarmby und Fin Greenall von der wunderbaren Band „Fink“.

Stilvoll und poetisch

Von Beat bis Folk, akustische Nummern nach Art von Singer/Songwritern – es spielt vieles in den aktuellen Sound von Patricia Kaas hinein. Ein Stück klingt, als stamme es von „Coldplay“. Drummer Adam Falkner spielte einst für die „Babyshambles“ des britischen Skandalrockers Peter Doherty.

Das sind die neuen Koordinaten. Das kommt – sympathisch, charmant und glaubwürdig präsentiert – gut an. Aber natürlich sind es Klassiker wie „Mademoiselle Chante Le Blues“ oder „Il Me Dit Que Je Suis Belle“, die das Publikum zum Finale von den Stühlen reißen. In der zweiten Zugabe verabschiedet sich La Lorraine stilvoll und poetisch mit Zeilen wie „Eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht“ in „D’Allemage“: „Auf Wiedersehen, Lili Marlène“. Wer die Konzerte in der Alten Oper verpasst hat oder Patricia Kaas noch einmal sehen möchte: Am 6. Juli gastiert sie abermals in der Rhein-Main-Region, in der pittoresken Kulisse der Zitadelle über der Altstadt von Mainz. Wenn das Wetter mitspielt und es ein lauer Sommerabend wird, eine fast unschlagbare Kombination.