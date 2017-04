„Das große Schlagerfest“ in Frankfurts Festhalle: Florian Silbereisen präsentiert Mordsgaudi, bis es weh tut

Eklatanter könnten die Unterschiede zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht sein: Während wenige Tage vorher bei den „Schlagerlegenden“ in der Offenbacher Stadthalle, darunter Peggy March, Mary Roos, Lena Valaitis und Michael Holm, sämtliche Darbietungen live und von einem Orchester in kompakten Arrangements begleitet wurden, zeichnet sich „Das große Schlagerfest“ durch eine ganz andere Machart aus. Größer, höher, schneller, weiter lautet die Devise. Eine gigantische Inszenierung in der nahezu ausverkauften Festhalle von knapp drei Stunden Länge, die allerdings gänzlich ohne Orchester- oder Bandbegleitung auskommen muss. Was das feierwillige Publikum über weite Strecken bei Lust und Laune hält, ist nicht nur die Moderation von Helene Fischers Dauerverlobtem Florian Silbereisen mit seinen aus dem Fernsehen bekannten Charme-Offensiven, Entertainment-Attacken und Plänkeleien auf dem Akkordeon. Vor allem die aus der Konserve stammenden Halb-Playbacks im permanent überlauten Euro-Dance-Rhythmus mit stets gleicher Phonwucht, wie sie auch in den Großraumdiscotheken der Republik angesagt sind, sorgen dafür, dass keiner im Innenraum und auf den beiden Rängen wegzunicken droht.

Handstand und Salto

Imposant der Einstieg, als auf der Projektionsfläche die Skyline einer amerikanischen Großstadt die Kulisse für atemberaubende Choreografien mit Breakdance und Basketball abgibt. Über den gesamten Abend hinweg wird die Dancefloor Destruction Crew (DDC), mehrfache Breakdance-Weltmeister, Kunststücke, Mehrfachsaltos, einarmigen Handstand und weitere erstaunliche Akrobatik verabreichen. Mittendrin, im Basketball-Outfit: Florian Silbereisen. Der tut zwar bloß, als ob, aber dafür findet der Kessel Buntes seinen optimalen Auftakt.

Sogleich von Null auf Hundert los geht es, mit Pyro-Effekten, Konfetti und über den Köpfen hüpfenden Riesenluftballons. Damit auch das Mitsingen klappt, rollen gut sichtbar für jedermann sämtliche Texte auf elektronischer Anzeige ab: „Voxxclub“, eine 2012 gegründete Retorten-Boyband in Krachledernen zwischen Volksmusikgaudi und Discolärm, lümmelt in synchronen Choreografien im Rampenlicht mit Gutelaune-Mitsingschwarten wie „Rock mi“, „Seele der Ferne“ und „Ei, ei, ei, die Goass is weg“. Bei so viel Muskeln, Bartwuchs und Strammwadln gerät nicht nur die Damenwelt des Mehrgenerationenpublikums in Verzückung. Zeilen wie „Wenn der Maibaum auf dem Dorfplatz steht, und sich alles um die Madeln dreht“ betören auch die Herren. Kaum an den Testosteronüberschuss gewöhnt, steht die amerikanische Schlagersängerin Sarah Jane Scott da, eine Entdeckung von „Trio“-Frontmann Stefan Remmler und Zuschauern von Silbereisens TV-Shows hinlänglich bekannt. Passabel flötet sich die 29-jährige Blondine durch keimfreies Liedgut wie „Hallo Hallo“ und „Que Sera“.

Männer mit Mützen

Gut, dass wenig später das österreichische Urgestein DJ Ötzi alias Gerhard Friedle auftaucht, der es in Jeans, Lederjacke und weißer Wollmütze mit „A Mann für Amore“, „Alle Wege führ’n nach Rom (Cara Mia)“ und „Geboren um dich zu lieben“ krachen lässt. Danach geht es erst einmal drunter und drüber. Jeder mit jedem, allein, im Duett und auch alle zusammen hauen ein Medley nach dem anderen heraus, mit weiteren Akrobatikeinlagen von DDC. Sogar der recht bewegungsschwere DJ Ötzi engagiert sich bei Dschingis Khans „Moskau“, Nenas „99 Luftballons“ und Klaus Lages „Tausend und eine Nacht (und es hat Zoom gemacht)“ als Team-Tänzer.

Zwischendurch erprobt sich der allgegenwärtige Florian mit Akustikgitarre und Reinhard Meys „Männer im Baumarkt“ als Liedermacher. Meys „Über den Wolken“ folgt im Team als Partygassenhauer. Noch einmal schlägt DJ Ötzi als Stimmungsgarant zu mit den Überhits „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“ und „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“.

Nach der Pause spielt vor allem Silbereisens Boyband „Klubbb3“ Schlager nach Gutsherrenart im Gespann mit Niederländer Jan Smit und Belgier Christoff De Bolle. Ein Spektakel bis an die Schmerzgrenze und auch darüber hinaus. Hauptsache Spaß und Gaudi. Bis zum Finale mit „Klubbb3“-Reißern wie „Du schaffst das schon“ und „Jetzt erst recht!“ zieht sich der unermüdliche Reigen noch eine ganze Weile hin.