Ausstellung im Fotografie-Forum Frankfurt: Fotografien von Sascha Weidner: Packen Sie ein Kunstwerk ein!

Wahrlich nicht sehr groß sind die Räumlichkeiten des Fotografie-Forums in der Frankfurter Braubachstraße. Wer hierher kommt, bleibt für gewöhnlich nicht für Stunden wie in den großen Museen der Stadt. Das dürfte und sollte bei dieser Ausstellung anders sein. Denn zu sehen sind, auf sehr langen Wandleisten, die den ganzen Raum durchmessen, neben- und übereinander angeordnet, sage und schreibe 1001 Fotografien! Das ist, was die Quantität anbelangt, ungefähr das fünf- bis zehnfache dessen, was man in Ausstellungen im Städel oder im MMK zu sehen bekommt. Jeder dieser auf einfachem Fuji-Papier präsentierten Abzüge hat (ungefähr) die Größe des gängigen 13-mal-13- oder 13-mal-18-Formats. Man könnte also meinen: Schnappschüsse.

Doch ein erster genauer Blick straft diese Einschätzung Lügen. Jedes dieser Bilder ist in größter Perfektion hergestellt. Bildausschnitt, Farbwahl, Ausleuchtung, Motiv – kein einziges Foto, das nicht unweigerlich klarmacht: Der Mann, der hinter der Kamera stand, war ein Perfektionist.

Dieser Mann war Sascha Weidner, 1974 geboren, im vergangenen Jahr einer Herzkrankheit erlegen. Luminita Sabau, die die fotografische Kunstsammlung der DZ-Bank gründete und lange Jahre leitete, war vor etwa zehn Jahren die erste Kuratorin, die eine Serie Weidners kaufte. Noch heute schwärmt sie von der perfekten Zusammenarbeit mit dem Künstler. Die Ausstellung ist ein Remake einer Braunschweiger Schau aus dem Jahr 2009.

Suggestive Momente

Vom Künstler gab es dafür eine Vorgabe: Ordnet die Bilder nach ihrem Farbverlauf! Und so beginnt man an sehr hellen Wandflächen entlangzuschlendern, gelangt dann in wärmere Farbzonen und endet schließlich bei Fotografien in dunkler Nacht. Die Bilder zeigen: Stimmungen, Situationen, Farb-Impressionen. Man sieht Tropfen auf Fenstern, eine zerknäulte Jacke, einen Baum, viel Wasser. Nackte Füße, die eine Treppe hochrennen, Kinderhände, die einen Vogel beschirmen. Offensichtlich zeigen die Fotos Momente aus Sascha Weidners Leben. Jedes einzelne ist von großer Intensität, einen roten Erzählfaden sucht man vergeblich, auch wenn manche Motive mehrfach auftauchen, und das Wissen, dass dieses Leben nur noch rückblickend betrachtet werden kann, legt einen Schleier von Todesahnung und Memento Mori über die ganze durchaus nicht melancholische Bilderwand.

1001 Fotografien: Schon die Zahl weckt die Erinnerung an die Märchen aus ebensovielen Nächten. Auch diese müssen so suggestiv sein, dass der König, dem sie Scheherazade erzählt, darüber das Morden vergisst. Suggestiv und märchenhaft sind auch Weidners Bilder: versponnen, manchmal verträumt, oft irritierend.

Einen ganz besondern Clou noch gibt es: Die Kunstwerke, die man hier sehen kann, darf man mitnehmen. Mit weißen Handschuhen darf sich jeder Besucher eines aussuchen und einpacken lassen – wenn er denn bereit ist, auf einem bereitliegenden Zettel zu notieren, warum er sich gerade diese Fotografie ausgesucht hat. So werden im Lauf der Ausstellung die Lücken natürlich immer größer werden, und deswegen sind auf der anderen Seite des Doppelraums die Bilder abermals gehängt – allerdings verdeckt, und nicht nach Farbverlauf, sondern nach Werkgruppen geordnet.

Für jedes mitgenommene Bild wird das entsprechende Pendant aufgedeckt. Das ist dann allerdings nicht mehr zu haben.

Es bleibt die Erinnerung

Der Titel „Was übrig bleibt“ zielt also mindestens auf zweierlei: Erstens auf das, was von Sascha Weidners kurzem Leben bleibt, nämlich sein Werk. Und zweitens auf das, was von der Ausstellung bleiben wird: ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Der Zuschauer mischt mit. Schließlich werden die gesammelten Was-bedeutet-mir-dieses-Bild-Texte ebenfalls in die Ausstellung integriert werden. Möglicherweise mit einer Art Lesung, möglicherweise als Publikation. Das Bild wird zum Text, wird zur Erinnerung. Letztlich sind es immer Erinnerungen, die übrig bleiben von einer Ausstellung. Und da die wunderschönen Bilder in diesem Fall früh verschwinden werden, gibt es gute Gründe, diese Schau möglichst bald zu besuchen!

FFF, Braubachstraße 30–32, bis 29. Januar. Geöffnet Di–So 11–18, Mi bis 20 Uhr. Internet: www.fffrankfurt.org. Tel.: (069) 29 17 26. Eintritt 6 Euro