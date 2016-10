Frankfurter Buchmesse hat begonnen

Max Beckmanns in New York

New York. Nur 16 Monate lebte Max Beckmanns in New York, bevor er nahe dem Central Park an einem Herzinfarkt starb. Die kurze Schaffensphase zeigt, welche Faszination die Metropole auf den Maler ausübte. Nun widmet das „Met” dem Expressionisten eine umfassende Schau. mehr