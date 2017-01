DAM-Preis: Frankfurts Architekturmuseum zeigt Entwürfe der Gewinner und Wettbewerber

Holz ist Holz, Alu ist Alu, Stahl ist Stahl – so einfach kommt der temporäre Erweiterungsbau der Europäischen Schule in Frankfurt daher. Nichts wird mit Farbanstrichen geschönt bei der Holz- und Metallbauweise in vorgefertigten Modulen. „Es ging nicht ums Designen, sondern um die konstruktiv logische Schaffung von angemessenen Räumen, ohne darübergestülpte Gestaltung“, so der Frankfurter Architekt Andreas Krawczyk.

Ideen aus Japan

Mit seiner Kollegin Nicole Kerstin Berganski hat er zuvor beim berühmten Architekturbüro „Sanaa“ in Tokio gearbeitet. Da blieb einiges an Ideen hängen, erinnert sich Berganski: „Das Gestaltungsmantra der europäischen Architekten ist mir oft fremd, in Japan geht es zuerst um schlichte Räume.“ Der dreiteilige Schulbau hat zwar nicht den diesjährigen „DAM-Preis für Architektur in und aus Deutschland“ gewonnen, ist aber immerhin in die engere Wahl von 24 Projekten gekommen.

Den renommierten, aber undotierten Preis erhalten hat das Europäische Hansemuseum in Lübeck – wieder einmal ein Museum, darf man anmerken. Denn unter den Gewinnern des jetzt seit zehn Jahren verliehenen Preises sind inzwischen sieben Museen. Aber die sind nun mal „die Königsdiziplin der Architektur“, meint Peter Cachola Schmal, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums (DAM) in Frankfurt.

Natürlich hat das Lübecker Museum den Preis verdient, handelt es sich doch um eine komplexe Bauaufgabe. Das zeigt jetzt eine Schau im DAM, die neben dem Gewinner auch die 23 weiteren Bauten bis 30. April vorstellt. In Lübeck ging es nämlich nicht nur um ein neues Museum (übrigens das größte seiner Art in Europa), sondern auch um die Sanierung des gesamten Ensembles, das bis ins Mittelalter zurückreicht. „Ein wahres Gesamtkunstwerk, von Städtebau, Bauforschung, Neubau, Umbau, Renovierung bis hin zur Ausstellungsinszenierung und Grafik. Am Ende wird auch der Kuchen noch im Büro Heller gebacken“, resümiert schalkhaft Peter Schmal, der in der Jury saß.

Außenseiter der Szene

So unrecht mit seiner Vermutung hat Schmal wohl nicht, denn der Architekt Andreas Heller ist ein Außenseiter in der Szene, ein Quereinsteiger, der als Bühnenbildner begann, später als Filmarchitekt und Ausstellungsgestalter arbeitete, bevor er zur Museumsarchitektur kam. Hellers Neubau aus Backstein liegt an einem Hügel, auf dem ein Burgkloster steht. Eine öffentliche Treppe führt vom Neubau zur höher gelegenen Altstadt. Auch drinnen setzt Heller die Räume und Objekte geschickt in Szene für die 800-jährige Geschichte der Hanse und des Handels. Allerdings überwiegt in der diesjährigen Schau das Thema Wohnen, denn der bezahlbare Wohnraum wird immer knapper, vor allem in den Großstädten. Insgesamt zehn Wohnhäuser sind unter den 24 Bauten vertreten. Diese Fülle zeigt, dass das politisch brisante Thema inzwischen ernst genommen wird.

Heim und Garten

Immerhin darf keines der Projekte älter als anderthalb Jahre sein. Die Schau misst also tatsächlich den Puls der Zeit. So ist alljährlich ein aktueller Querschnitt privater und öffentlicher Projekte zu sehen. Er reicht vom Flüchtlingsheim bis zum Kindergarten, von der Trauerhalle bis zur Uhrenmanufaktur, von der zum Wohnhaus umgebauten Scheune bis zum Wohnhochhaus.

Letzteres steht in Pforzheim, direkt gegenüber dem Bahnhof. Der achtgeschossige Block von 1970 wurde jetzt umfassend saniert – aber so geschickt, dass er nur noch zehn Prozent der bisherigen Energie benötigt. Da ist es zu verschmerzen, dass die Miete leicht angehoben wurde, resümieren die DAM-Kuratoren Christina Gräwe und Yorck Förster. Obendrein sieht der um eine Etage aufgestockte Bau gut aus. Die vorgehängten Balkone wurden entfernt und eine zweite, wärmende Steinhülle um das Haus gelegt, aus der neue Loggien herausgeschnitten wurden.

Dieses viel gelobte Projekt schaffte es zwar in die Endrunde unter die vier Finalisten, unterlag aber dann doch dem Hansemuseum. Gut hört sich auch die Idee des „Ausbauhauses“ in Berlin an, das 24 Wohnungen mit je 120 Quadratmetern hat, die in drei Varianten erworben werden können: im Rohbau, minimal oder fertig ausgebaut. Freilich ist keiner der Bauten dem Lübecker Museum ebenbürtig. „Wo bleiben die spannenden und wirklich relevanten Wohnprojekte?“, fragt auch Peter Schmal.

Programme und Schulen

Denn das Preisverfahren ist nun viel transparenter. Von den 190 nominierten Bauten wurde eine erste Auswahl von 100 Bauten getroffen, die fortan alljährlich im „Architekturführer Deutschland“ geografisch sortiert vorgestellt werden. Aus dieser Auswahl entstand die Endauswahl der 24 Preis-Bewerber. Unter diesen Projekten sind auch Kindergärten und Schulen, die durch das Konjunkturprogramm des Bundes angestoßen wurden. Vielleicht kommt bald ein Programm zur Förderung des Wohnungsbaus? Wünschenswert wäre es allemal.

Deutsches Architekturmuseum, Schaumainkai 43, Frankfurt. Bis 30. April, dienstags und donnerstags bis sonntags 11–18 Uhr, mittwochs 11–20 Uhr. Eintritt 9 Euro, Katalog 38 Euro. Telefon (069) 212-388 44. Internet www.dam-online.de