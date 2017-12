Er ist exzellenter Impresario, vorzüglicher Stimmenentdecker und beliebter Intendant. Egal, mit wem man im Frankfurter Opernhaus hinter den Kulissen spricht, mit Inspizienten, Sängern oder Komponisten: Bernd Loebes Name fällt stets mit höchster Wertschätzung. Jetzt wird der kluge Opern-Mann 65 Jahre alt, und die Stadt freut sich mit. Hat er doch im Laufe seiner mehr als 15-jährigen Zeit im Chefsessel das Haus am Willy-Brandt-Platz zu einem Musiktheater ersten Ranges gemacht und mehrfach die Lorbeeren als „Opernhaus des Jahres“ geholt. Die Abonnentenzahlen steigen ständig, obwohl er nicht nur auf sicheres Repertoire setzt, sondern auf Ensemblegeist und Wagnis in der Werkauswahl. Geachtet wird der Frankfurter „Bub“ auch weit über seine Geburtsstadt hinaus. Als Vorsitzender der Deutschen Opernkonferenz erhebt er immer dann seine unbestechliche Stimme, wenn er die Freiheit der Kunst in Gefahr sieht. Im Gespräch mit Bettina Boyens gibt der einstige Jurastudent und Journalist seltene Einblicke in seine schwierige Jugend, erklärt, warum er 7800 Mal im Theater war und warum Knuddeln neuerdings gefährlich werden kann.

Herr Loebe, wie fühlen Sie sich jetzt mit 65 Jahren?

BERND LOEBE: Mir fallen immer mehr Erlebnisse ein, die sich in der Kindheit abgespielt haben. Merkwürdigerweise nichts, was 20 oder 25 Jahre zurückliegt. Das, was ganz früher war, ist mir doch sehr bewusst.

Und was genau?

LOEBE: Ich erinnere mich an meine erste „Zauberflöte“ hier im Haus unter Christoph von Dohnanyi vor fast 50 Jahren, ich saß im dritten Rang.

Mit Ihrem Vater?

LOEBE: Nein, mit meinem Nachhilfelehrer. Damals war ich unentwegt entweder beim Fußballspielen oder beim Pauken, da ich immer am Rande des Hängenbleibens war.

Haben Sie auch im Elternhaus Opern gehört?

LOEBE: Mein Vater wurde sehr schnell sentimental und hörte bei uns immer sehr viel und sehr laut, fast störend laut, Musik. Einmal ist er mit mir hier in „Madame Butterfly“ gegangen und hat dabei ständig geweint. Dafür hat er sich dann vor seinem Sohn geschämt. Danach ist mit mir nie wieder in die Oper gegangen.

War Ihnen das damals peinlich?

LOEBE: Mir? Nein. Das passiert mir selbst hin und wieder.

Die Oper war also eine Art Flucht für Sie aus den Engen der Pubertät?

LOEBE: Richtig. Damals habe ich auch den ersten Besetzungszettel mit meiner Reiseschreibmaschine abgetippt.

Wie viele Besetzungszettel sind das bis heute?

LOEBE: Ich war an die 7800 Mal in der Oper. Meine Abende verbringe ich zu 80 Prozent im Theater.

Warum haben Sie die Oper sofort geliebt?

LOEBE: Mich hat das Versammeln so vieler Menschen, die für eine Sache brennen, imponiert. Das ist bis heute so. Wenn so viele für ein Endergebnis schuften und jede Abteilung den eigenen Job sehr ernst nimmt in einem loyalen Zusammenwirken, dann ist das ein Grundhumanismus. Ein Vorbild, wie die Welt auch da draußen funktionieren könnte. In diesem wichtigen Prozess einmal ein Rädchen zu sein war sofort mein Traum.

Wie ging es weiter?

LOEBE: Damals bin ich genau so oft ins Schauspiel gegangen wie in die Oper und hinterher noch in den „Künstlerkeller“. Da habe ich dann auch Sänger, Schauspieler und Journalisten beobachtet. Gerhard Rohde von der „F.A.Z.“ saß auch dort und hat sein „Bärwurz“ getrunken. Da fand ich Anschluss, weil ich seine skurrile, mürrische Art sehr mochte, und wir wurden Freunde. Schon als Schüler und später als Jura-Student habe ich viele Opern in Italien und auf Festivals gesehen.

Wie finanzierten Sie diese Reisen?

LOEBE: Als Zeitungsverkäufer für die „Abendpost- und Nachtausgabe“, dann als Skischuhverkäufer im Kaufhof und Telegramm- und Eilpostzusteller mit gelbem Fahrrad. Vor der Schule zwischen 6 und 9 Uhr hatte ich manchmal

150 D-Mark zusammen, damals eine irreal hohe Zahl. Manchmal habe ich aus Versehen Telegramme in Briefkästen geworfen, die gar nicht mehr benutzt wurden. Dann gab es einen dicken Anschiss, aber die konnten mich nicht rausschmeißen, weil ich für die Fußballmannschaft der Post die Tore geschossen habe.

Ihr Haus hat eine geradezu unheimliche Akzeptanz in der Stadt und darüber hinaus erreicht. Keine Skandale, keine fiesen Kritiken, kaum Buhrufe. Fast könnte man die vermissen.

LOEBE: Einen Skandal herzustellen ist einfach, sich eine kluge, hintergründige Inszenierung zu überlegen dagegen schwer.

Sie haben sich ein aufmerksames Publikum herangezogen. Handy-Klingeln gibt’s hier so gut wie nie.

LOEBE: Die digitale Welt ist eine große Chance für uns. Manche Menschen kommen gezielt hierher, um abzuschalten und sich bei Wagner, Strauss oder Verdi stundenlang bewusst zu konzentrieren. Das Zurückführen auf diese wichtigen, zwischenmenschlichen Dinge stellt die Macht der Social Media in Frage.

Was ist Ihnen besonders gut gelungen als Intendant?

LOEBE: Mein phantastisches Arbeits- und Freundschaftsverhältnis zu GMD Sebastian Weigle. Er ist so wunderbar offen und neugierig. Umgekehrt würde ich ihn nie unter Druck setzen, Sachen zu dirigieren, die er nicht will. Ich kann mich an keinen einzigen Streit mit ihm erinnern. Das färbt auf jeden ab, wie in einer Familie. Wenn alle spüren, die beiden da oben vertragen sich, dann ist das ganze Haus entspannt. Und ich bin stolz drauf, dass es bei uns keine typischen Repertoire-Abende gibt. Ich will nicht, dass man hier abends zu seinem „Dienst“ geht, sondern: Jede Aufführung ist wichtig.

Was hat nicht so funktioniert in den 15 Jahren?

LOEBE: Es gibt eine Liste von Produktionen, die nicht gelungen sind. Bei denen ich mich, mit Verlaub, „verarscht“ fühlte, weil einige vielbeschäftigte Nachwuchs-Regisseure glaubten, es langt, sich mit dem CD-Heftchen auf die Probebühne zu stellen, und dann kommt die Inspiration von allein. Die sortieren wir dann nach und nach aus.

Was hätten Sie noch für Buchprojekte in petto?

LOEBE: Ich könnte mal eins schreiben über all die tollen Arbeiten, die nie zustande kamen. Sehr oft fahre ich umsonst durch die Welt. Ich bin mehrmals nach Riga geflogen, in einer Zeit, als Andris Nelsons noch ein unbekannter Dirigent war, und wir hatten bereits drei Projekte mit Verträgen abgesprochen. Dann kam ein Jahr später ein Brief seiner Agentur: Sie werden doch verstehen, Herr Loebe, dass Herr Nelsons jetzt nicht mehr in Frankfurt arbeiten wird. Seine Karriere hatte sich da bereits überschlagen.

Sie gelten als zuverlässig.

LOEBE: Wenn ich einen Zuschlag gebe, dann ist der in Stein gemeißelt.

Wie autoritär sind Sie als Chef?

LOEBE: So autoritär ich sein muss. Meistens bin ich das Gegenteil davon, aber manchmal weiß ich, dass ich schnell gegensteuern muss. Ich habe vielleicht zweimal geschrien in der ganzen Zeit hier. Das ist wenig. Denn wenn ich schreie, bin ich über mich selbst am meisten irritiert, meine eigene Stimme klingt dann so fremd.

Welche Ambitionen haben Sie über das Jahr 2023 hinaus? Könnte es Sie reizen, wie Christoph Schlingensief in Afrika ein Opernhaus zu bauen?

LOEBE: Ich hatte immer viele Möglichkeiten, von Frankfurt wegzugehen. Aber die Verantwortlichen der Stadt haben mir immer das Gefühl vermittelt: „Bleib bitte hier“. Gerade jetzt in der Zeit der Sanierung braucht es jemanden, der für die Interessen der Mitarbeiter da ist. Sie benötigen das Gefühl: Da oben sitzt keine lahme Ente. Wir gehen dem Bernd Loebe nicht, mit Verlaub, „am Arsch vorbei“. Der setzt sich für uns ein.

Eine andere Antwort hätte ich von Ihnen nicht erwartet. Übrigens, die neuesten Pläne sagen ja, dass Teile der Probebühne und die Werkstätten im „Logistikzentrum“ außerhalb der Stadt ausgelagert werden.

LOEBE: Da ist noch nichts entschieden.

Was macht Sie wütend?

LOEBE: Schlussapplaus. Wenn Sänger oder Sängerinnen dreimal so viel Zeit brauchen wie andere beim Verbeugen. Das passt nicht nach Frankfurt.

Sie packen auch heiße Eisen an: Im Februar moderieren Sie an der Deutschen Oper Berlin eine Diskussion zum aktuellen Thema „Sexuelle Belästigung im Opernbetrieb“.

LOEBE: Ja, aber bislang findet sich keine Kollegin oder Autorin, die auf dem Podium von ihren Erfahrungen berichten will. Das ist überhaupt ein sehr heikles Thema. Wir spielen hier mit dem Thema der Liebe, der Gefühle und der Sexualität jeden Abend auf der Bühne. Da gibt es auch Situationen, dass sich Menschen bei der Arbeit ineinander verlieben. Wo ist die Grenze zwischen Liebe und Belästigung? Ich selbst versuche inzwischen, Mitarbeiter hinter der Bühne nicht mehr so oft anzufassen. Früher habe ich mehr geknuddelt, in den Arm genommen und gesagt: „Das war toll“. Das überlege ich mir jetzt schon.

Kann das eine positive Entwicklung sein?

LOEBE: Die Herzlichkeit darf nicht zu kurz kommen.

Apropos herzlich: Ihre Frau besorgt jedes Jahr Adventskalender für die ganze Oper.

LOEBE: Stimmt. Meine Frau kauft jedes Jahr an die 25 Adventskalender und verteilt sie im ganzen Haus. Und wenn sich mancher beschwert, dass keine Schokolade drin ist, dann läuft sie noch mal los und kauft ihm einen, den er sich wünscht.

Ein feiner Zug. Und Sie?

LOEBE: Wissen Sie, ein Intendant muss sich in erster Linie für Menschen interessieren. Ich bin präsent im Haus, von zehn Vorstellungen gehe ich in acht rein, bin hinter der Bühne, stakse im Foyer herum. Aus dem Publikum sprechen mich ständig Leute an, was schön ist. In den seltensten Fällen schimpfen sie, meistens bedanken sie sich.