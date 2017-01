Das Ausstellungsjahr 2017: Frankfurts Schirn zeigt René Magritte, die Bundeskunsthalle Bonn Asterix

Es stimmt schon, es ist wieder Zeit für Surrealismus: Gesichter, die sich verzerren, als würde eine übermenschliche Kraft sie auseinanderziehen. Uhren, die sich verflüssigen, als würde die Zeit aus ihnen herausfließen. Tische und Stühle, die sich im Raum bewegen wie von unsichtbarer Geisterhand bewegt. Alles verändert sich, alles vergeht, nichts hat Bestand und bleibt bei sich selbst, bis hin zur völligen Aberwitzigkeit und Absurdität. Nicht von ungefähr ist der Surrealismus in einer Epoche höchster Unsicherheit entstanden, so wie sie sich heute, im Zeitalter der digitalen Unfassbarkeit, wieder zeigt.

In den 20er und 30er Jahren, zwischen den Kriegen, unter drohender Arbeitslosigkeit, Weltwirtschaftskrise und politischem Wankelmut, machten sich Maler und Schriftsteller verstärkt daran, die Wirklichkeit zu verformen, Mensch und Gegenstände aufzulösen, als seien sie nicht greifbare Wirklichkeit, sondern lediglich Wille und Vorstellung des Einzelnen. Eine damals noch neue Wissenschaft, die Psychologie, bekräftigte das Empfinden, die Wirklichkeit bestehe doch nur aus ihrer persönlichen Wahrnehmung, getreu dem Grundverständnis „Wir sind, was wir fühlen“. Und nicht zuletzt die Traumforschung von Sigmund Freud gab der Kunst die neue Richtung vor, alles sei möglich. Das menschliche Hirn erzeuge im Schlaf die kühnsten Visionen.

Treffpunkt Paris

Unter den bildenden Künstlern waren es der Spanier Salvador Dalí, der Russe Marc Chagall sowie der im Rheinland geborene Max Ernst, die dieses Surreale, Überwirkliche, künstlerisch zu erfassen und zu veranschaulichen suchten. Sie alle begegneten einander in Paris, und auch der belgische Zeitgenosse René Magritte, sechs Jahre älter als Dalí, stieß dort zu ihnen. Mit rund 70 Werken von Magritte (1898–1967) dürfte die Kunsthalle Schirn derzeit die anziehungskräftigste Frankfurter Ausstellung des neuen Jahres 2017 vorbereiten, zusammen mit dem Centre Pompidou in Paris. Für die erwarteten vielen Besucher der Schau „Magritte – Der Verrat der Bilder“, die vom 10. Februar an zu sehen ist, hat das Haus bereits einen Kartenvorverkauf eingerichtet.

Die Nacht der Museen

Die diesjährige Frankfurter Nacht der Museen wird ebenfalls Gelegenheit bieten, sich die Bilder von Magritte anzusehen. Die Besuchernacht findet am 6. Mai statt. Beteiligt sind erneut 50 Kulturhäuser in Frankfurt und Offenbach, die von 19 Uhr bis 2 Uhr früh geöffnet haben und ein Sonderprogramm mit Führungen, Konzerten und Sonstigem bieten.

Supermänner und Gallier

Die Bundeskunsthalle in Bonn kündigt für 2017 eine große Ausstellung von Comics und Mangas an. Vom 12. Mai bis 10. September soll die Entstehung der amerikanischen und japanischen Bildergeschichten von Supermännern und anderen Helden nachvollziehbar werden. Aber auch berühmte europäische Beispiele wird es in der Schau geben, so die französische Buchreihe um „Asterix“, den hageren Gallier, der zusammen mit dem fülligen Obelix gegen die alten Römer kämpft und sich über deren Spinnereien lustig macht.

In der Hauptstadt Berlin sind zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ dieses Jahr große Martin-Luther-Ausstellungen zu sehen, aber es luthert eben nicht nur. So zeigen die Staatlichen Museen Berlin im Kulturforum vom 11. Oktober an „Gesichter Chinas“. Mehr als 100 Porträts sollen allein aus dem Palastmuseum Peking anreisen. Wie es in der Ankündigung der Berliner heißt, soll die Kunst der Porträtmalerei durch den italienischen Jesuiten Matteo Ricci im Jahr 1583 nach China gelangt sein. Der Mönch sei eigentlich als Missionar nach Asien gekommen, habe die Chinesen dann aber auch durch wissenschaftliche Kenntnisse und technische Fähigkeiten beeindruckt.

„Der Denker“ wird 100

Auch in Berlin läuft zudem noch bis 23. April eine Ausstellung zum Surrealismus, gepaart mit Werken der Neuen Sachlichkeit, einer Abart des Expressionismus. Unter dem Titel „Surreale Sachlichkeit“ sind die Stücke aus der Nationalgalerie in der Sammlung Scharf-Gerstenberg in Charlottenburg zu sehen. Die Alte Nationalgalerie Berlin wiederum widmet sich im Laufe des Jahres 2017 dem französischen Bildhauer Auguste Rodin. Zwar sind die genauen Laufzeiten der geplanten Schau „Der Held (Der Mensch und sein Genius)“ noch nicht bekannt, doch sollen die Werke von Mai an rund um die 1904 entstandene Figur „Der Denker“ zu sehen sein, die bekannteste Skulptur von Rodin, der als Begründer der modernen Bildhauerei anzusehen ist.

Fotos von Lindbergh

Die Münchner Hypo-Kunsthalle in der Theatinerstraße stellt vom 13. April bis 27. August Fotografien von Peter Lindbergh aus. Der 72-Jährige gehört zu den namhaftesten Fotografen der Nachkriegszeit und soll mit rund 250 Arbeiten vertreten sein. Viele seiner Aufnahmen sind aus der Zeitschrift „Stern“ bekannt, für die er etwa die Schauspielerin Romy Schneider oder die Rocksängerin Tina Turner ablichtete. Lindbergh hat vor allem Frauen fotografiert. Seine exklusiven Modeaufnahmen fertigte er für Hochglanzzeitschriften wie „Vogue“ und „Harper’s Bazaar“. Auch die Wuppertaler Choreografin Pina Bausch hat der gelernte Schaufensterdekorateur mit seiner Kamera begleitet. Der in Düsseldorf aufgewachsene Kosmopolit hat seine Wohnsitze heute in Paris, New York und Arles.

Poesie aus Venedig

Die Kunsthalle Hamburg zeigt ihrerseits noch bis 22. Januar „Surreale Begegnungen“ mit Bildern von Magritte, Dalí und Max Ernst. Am 24. Februar folgt dann bis 21. Mai „Die Poesie der venezianischen Malerei“. Zu finden sein wird sie in Bildern von Paris Bordone, Palma il Vecchio, Lorenzo Lotto und Tizian uns dem Venedig des 16. Jahrhunderts.

„Magritte – Der Verrat der Bilder“: Kunsthalle Schirn, Am Römerberg, Frankfurt.

10. Februar bis 5. Juni. Karten zu 10 Euro im Vorverkauf unter Telefon (069) 29 98 82–112. Internet www.schirn.de