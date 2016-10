Carolin Emcke: Friedenspreisrede in der Paulskirche: Licht und hoffnungsfroh

Als Carolin Emcke „Wow“ sagte, brach die Sonne durch. „Wow. So sieht es also aus dieser Perspektive aus . . .“ Sie meinte die erhöhte Perspektive des Rednerpodiums, auf dem Friedenspreisträger traditionell ihre Dankesrede halten, wenn die Urkunde übergeben ist. Von dort blicken die neuen Würdenträger hinab aufs Publikum, in dem die geladenen Gäste sitzen, Prominente und Würdenträger. Am Sonntag waren es zum Beispiel Joachim Gauck, der Bundespräsident, Bundesjustizminister Heiko Maas und seine Partnerin, die Schauspielerin Natalia Wörner, die Politiker Volker Kauder und Claudia Roth oder die früheren Friedenspreisträger Jürgen Habermas und Liao Yiwu. Und der allgegenwärtige Frankfurter Oberbürgermeister – mit Amtskette.

Carolin Emcke konnte also nicht sehen, wie, als sie „Wow“ sagte, die Sonne draußen die Tristesse dieses Herbstmorgens vertrieb, durchs Fenster in die Paulskirche schien und ihren Worten einen zarten Goldrand verlieh. Es fügte sich so schön zum Hoffnungsfrohen und Engagierten ihrer Dankesrede, die zwar nicht wie die Martin Walsers im Jahr 1998 mit „Sonntagsrede“ überschrieben war, aber viel mehr als die des Schriftstellers vom Bodensee einer solchen glich. Emcke, die als Reporterin in den Kriegs- und Krisengebieten der Welt so viel Grauen und Zerstörung, so viel Entmenschlichtes und Erniedrigendes gesehen hat, hatte ihrer Rede den versöhnlichen Titel „Anfangen“ gegeben. Und da, wie man von Hermann Hesse, dem Friedenspreisträger des Jahres 1955 weiß, allem Anfang ein Zauber innewohnt, glitzerte es an diesem Vormittag um Emckes Antlitz wie Goldstaub.

Offiziere und Pastoren

Denn es schwebten wunderschöne Sätze herab ins Publikum, Sätze wie: „Menschenrechte sind voraussetzungslos. Sie können und müssen nicht verdient werden. Es gibt keine Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit jemand als Mensch anerkannt und geschützt wird.“ Sätze wie: „Demokratische Geschichte wird von allen gemacht. Eine demokratische Geschichte erzählen alle. Nicht nur die professionellen Erzählerinnen und Erzähler. Da ist jede und jeder relevant, alte Menschen und junge, die mit Arbeit und die ohne, die mit mehr und die mit weniger Bildung, Dragqueens und Pastoren, Unternehmerinnen und Offiziere, jeder und jede ist wichtig, um eine Geschichte zu erzählen, in der alle angesprochen und sichtbar werden.“ Sätze wie: „Freiheit ist nichts, das man besitzt.“ Oder: „Säkularisierung ist kein fertiges Ding, sondern ein unabgeschlossenes Projekt.“ Oder: „Demokratie ist keine statische Gewissheit, sondern eine dynamische Übung im Umgang mit Ungewissheiten und Kritik.“

Es waren geschmeidige, lichte fast unangreifbare Sätze aus dem Geist der Aufklärung und des Wünschbaren, denen viele, wahrscheinlich die Mehrheit der Deutschen, an sonnigen Sonntagen zustimmen. Besonders die linksliberalen, grünen Milieus, aber auch die bürgerlichen, christlichen und womöglich gar die konservativen. Nur die nicht, die eigentlich gemeint sind. Emcke (49), die von ihrer Laudatorin, der Philosophin Seyla Benhabib, zuvor als „große Erzählerin“ gewürdigt worden war, pries die Verschiedenheit, den Eigensinn je individueller Lebensentwürfe und Arten, zu denken, zu glauben und zu lieben. „Ich bin homosexuell“, bekannte Emcke. Woher andere sich das Recht nähmen, in dieses Persönliche einzugreifen und ihm die Würde abzusprechen?

Ob schwul, lesbisch, bisexuell: „Verschiedenheit ist kein Grund für Ausgrenzung.“ Es sei die „soziale Pathologie unserer Zeit: dass sie uns einteilt und aufteilt, in Identität und Differenz sortiert, nach Begriffen und Hautfarben, nach Herkunft und Glauben, nach Sexualität und Körperlichkeiten spaltet, um damit Ausgrenzung und Gewalt zu rechtfertigen“. Ob es um Juden, Muslime, Christen gehe – das je Verschiedene sei gegen „ausgrenzenden Fanatismus“ zu verteidigen. Wie in ihrem jüngsten Buch „Gegen den Hass“ wandte sich Emcke gegen Definitionen wie „wahre Religion“, „ursprüngliche Tradition“, „natürliche Familie“, „authentische Nation“. Denn: „Das Dogma des Homogenen, Reinen, Völkischen verengt die Welt. Es schmälert den Raum, in dem wir einander denken und sehen können.“ Emcke setzte ihm das Dynamische, Vieldeutige, Durchmischte entgegen.

Gefällig und gemütlich

Ihre Gegner sind Rechte und Populisten, die ein Klima der Einschüchterung und Gewalt erzeugten. „Wir werden in Kollektive verpackt, alle lebendigen, zarten, widersprüchlichen Zugehörigkeiten werden verschlichtet und verdumpft“, sagte die Publizistin. Dagegen setzt Emcke Zivilcourage: „Wir können sprechend und handelnd eingreifen in diese sich zunehmend verrohende Welt.“ Wichtig sei es, Haltung zu zeigen, die Bereitschaft, die Perspektive zu ändern: „Wir können immer wieder anfangen.“ Wow! Beifall. Claudia Roth jubelte als Erste. Andere blieben reserviert.

Emckes Plädoyer für eine liberale, offene, säkulare Welt, ihr Eintreten für den herrschaftsfreien Diskurs dürfte ihrem intellektuellen Lehrer Jürgen Habermas gefallen haben. Und doch hatte es etwas Wohlfeiles und Gemütliches, das Gefällige von harmlosen Spruch- und Allerweltsweisheiten für die moralische Wellness am Sonntag, etwas Kanzel-, ja Käßmannhaftes. Es sprach die gepflegt-zivilisierte Mittelschicht oben auf dem Podium zu ihresgleichen unten im Saal.

Dass es jemanden geben könnte, der an diesem Diskurs nicht interessiert ist, der Toleranz, Freiheit, Humanität und Menschenrechte nicht für Werte hält, dass jemand die Diktatur der Demokratie vorzieht, den Befehl der freien Entscheidung, den Tod dem Leben, den Hass der Liebe, die Macht der Brüderlichkeit, den Krieg dem Frieden, das Böse dem Guten – das kam in dieser Perspektive nicht vor. Dass jemand am Diskurs deshalb nicht teilnehmen will oder kann, weil ihm die Sprache und die Mittel fehlen, weil sein kultureller und lebensweltlicher Horizont ein ganz anderer ist, weil seine Erfahrungen und Bindungen nicht anschlussfähig, sondern inkompatibel sind, weil seine Hoffnungen und Sehnsüchte sich auf anderes richten – auch das lag jenseits dieser Rede.

Am Ende, als sich alle von den Plätzen erhoben, der Bundespräsident und die Friedenspreisträgerin den Saal verließen und die Türen sich nach draußen öffneten, vernahm man das Geläut von Kirchenglocken. Denn es war Sonntag.

