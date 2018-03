Ausstellung: Frühe Gemälde von Gerhard Richter im Museum Wiesbaden

Der Vorhang ist geschlossen, die Türen führen ins Nichts, die Fenster sind blind. Zu sehen gibt es nichts außer Verhüllungen und Öffnungen, die ein Leben dahinter verheißen, aber nicht zeigen. Es sind scheinbar banale, aber zutiefst philosophische Gemälde. Sie fragen nach dem, was wir sehen, wenn wir ein Bild betrachten. Ist ein Wellblech-Bild ein realistisches oder ein abstraktes Motiv? Oder handelt es sich nur um ein Muster?

Realität, Illusion und Fiktion gehen munter durcheinander in den Bildern des nunmehr 86-jährigen Gerhard Richter, der als bekanntester und teuerster deutscher Maler gilt. Eine britische Zeitung adelte ihn sogar als „Picasso des 21. Jahrhunderts“. Immerhin ist Richter, der gebürtige Dresdner und heutige Wahl-Kölner, noch im hohen Alter ähnlich fleißig wie der fast 92 Jahre alt gewordene Picasso. Und Richter treibt nach wie vor die Frage nach dem Verhältnis von Bild und Wirklichkeit um.

Ein malerischer Pendler

Obwohl er deutlich mehr abstrakte als gegenständliche Bilder geschaffen hat, pendelte er immer zwischen beiden Polen hin und her, schon von Beginn seiner Karriere an ab den frühen 60er Jahren. Diesem Frühwerk widmet jetzt das Museum Wiesbaden eine Schau mit rund 35 teils kleinen, teils großen Bildern. Die bis 17. Juni dauernde Ausstellung ist nicht chronologisch, sondern thematisch gehängt nach konzeptuellen, abstrakten und scheinbar fotorealistischen Gemälden. So bietet sie eine Reise in Richters erstes und prägendes Jahrzehnt seines Wirkens zwischen 1963 und 1974.

Zum 85. Geburtstag des Künstlers war die Schau in Bonn und Gent zu sehen; die Wiesbadener haben sie etwas verändert. Denn das Museum besitzt sieben Richter-Werke, sechs eigene und eine Dauerleihgabe, die nun alle ausgestellt sind. Ohnehin war Richter schon 1966 in Wiesbaden vertreten, zusammen mit anderen Schülern des Informel-Malers Karl Otto Götz.

Die Grenzen des Sehens

Mit dem 1966 ausgestellten „Vorhang IV“ beginnt die jetzige Schau, denn Richter war damals „ein konzeptueller Maler“, so Museumschef Alexander Klar. Richter hat also seine Bilder genau durchdacht. Das verrät auch sein Resümee von 1971: „Die Türen, Vorhänge, Oberflächenbilder, Scheiben usw. sind vielleicht Gleichnisse einer Verzweiflung über das Dilemma, dass zwar unser Sehen uns die Dinge erkennen lässt, dass es aber gleichzeitig die Erkenntnis der Wirklichkeit begrenzt und partiell unmöglich macht.“

Auf diese Bilder zwischen Verbergen und Enthüllen folgen die abstrakten Werke, die sich auch an Farbmusterkarten von Handwerkern oder Baumärkten orientieren. Eine monumentale Tafel mit 256 kleinen Rechtecken aus Lackfarbe analysiert 1974 die Möglichkeiten der Malerei, ohne sich für ein Motiv zu entscheiden. Alle Farben sind schon da, der Maler könnte sofort beginnen. Also ein verweigertes Bild oder eine kunterbunte Mauer, die wieder den Ausblick versperrt.

Fotos als Vorlage

Einfacher wird es für den Betrachter in den letzten beiden Sälen mit Bildern, die bereits ab 1962 nach Fotos entstanden. Sie lassen noch ein Motiv erkennen, trotz Unschärfen. Freilich malte Richter nicht platt ein Foto ab, vielmehr machte er, so Kurator Jörg Daur, „vielleicht 1000 Fotos, wählte davon 100 aus, die dann für fünf Gemälde als Vorlage dienten“.

Unschärfe schärft!

Folglich geht es nicht um ein exaktes Abbilden, sondern um die Bildidee. Auch Unschärfe stört nicht, erklärte Richter 1973: „Ich habe in einem unscharfen Bild noch nie etwas vermisst. Im Gegenteil, man sieht viel mehr darin als in einem scharfen Bild. Eine mit Genauigkeit gemalte Landschaft zwingt uns, eine bestimmte Anzahl deutlich unterscheidbarer Räume zu sehen, während man in einer unscharfen Landschaft eine beliebige Anzahl von Bäumen erkennen kann. Das Bild ist offener.“

So sind Richters „Schwestern“ von 1967 (vor einem Vorhang) nur schemenhaft zu erkennen, die im selben Jahr gemalte „Königin Elisabeth“ hingegen hat viel Tiefenschärfe – und ist sogar farbig! Ein Bild, das ins Auge fällt unter all den grauen Bildern Richters. Eine Erklärung für das ungewöhnliche Pop-Bild hat Jörg Daur nicht. Vielleicht malte Richter das Porträt aus einer Zeitschrift ab, vielleicht entschied er sich wegen der Königin für Farben.

Zu einen ganz anderen Resultat führte 1971 das Bildnis von Dieter Kreutz. Vor einer Landschaft mit Himmel und Erde verlöscht im hellen Gegenlicht die Figur von Kreutz – ein typisches Anti-Porträt. Bis heute ist Richter ein genialer Bildverweigerer und Experimentator. Die Basis dafür legte er in den 60ern. Der Ausstellungsbesuch lohnt sich folglich allemal.

Gerhard Richter

Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2. Bis 17. Juni, geöffnet Di/Do 10-20 Uhr, Mi und Fr-So 10-17 Uhr. Eintritt 10 Euro. Katalog: 24.90 Euro. Telefon (0611) 335 22 50. Internet: www.museum-wiesbaden.de