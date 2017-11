Fünf Tage lang war Frankfurt wieder die Hauptstadt des Jazz

Das 48. Deutsche Jazzfestival in Frankfurt hatte Afrika zum heimlichen Motto, bot mit weiteren Regionalstilen Jazz-Weltmusik und war fünf Tage lang fast ausverkauft.

Einen großen Vorzug hat das „DJF“ schon einmal. Wen die jährlich 200 Euro Funk- und Fernsehgebühr schmerzen, der braucht nur an Leckerbissen wie das jährliche „DJF“ im Radio zu denken, um seinen Ärger über die getarnte Steuer zu dämpfen.

Vom Black-Music-Aspekt am Eröffnungstag in der Alten Oper (Cory Henry mit den „Funk Apostles“ und der HR-Bigband) war schon die Rede. Afrika setzte sich danach fast täglich als Leitmotiv im HR-Sendesaal und Mousonturm fort.

Die nicht nur frankophonen Hip-Hopper zum Beispiel, die sich Steve Lehman in die Fusion „Sélébéyone“ holte. Sein Altsaxofon feuerte Avantgardejazz auf den Gesang und trieb ihn manchmal wie ein Repetiergewehr raus aus der Phase, rein in die Desartikulation. Sprechsänger HPrizm und Gaston Bandimic sowie Maciek Lasserre (Altsax) hielten gegen und den Rhythmus aufrecht, während sie auf ihre Weise US-Muster afrikanisierten. So entstand genau die hochkomplexe Verschachtelung, von der Jürgen Schwab geschwärmt hatte, die spätabends allerdings auch etliche Zuschauer vertrieb.

Ein weiterer Höhepunkt war das letzte Konzert, im Mousonturm, wo der englische Tenorsax-Spieler Shabaka Hutchings und die „Ancestors“ eine Interkontinentalbrücke von London nach Südafrika schlugen: mit Ariel Zamonsky als weißem Farbtupfer (Kontrabass) und dem tänzelnden Sänger Siyabonga Mtembu, der ein uriges Flair von Lyriker, Liebesbotschafter und Politkommissar besaß. Dazu starke Drummer, die wie der Rest der Formation einen hochurbanen Jazz der Marke Kapstadt/Pretoria vorstellten. Wahrlich ein Berserker-starkes Konzert.

Und sonst? Die Klassik-affinste Position bot zum einen, bei aller Vorliebe für Ausflüge zu Techno oder Heavy Metal, der US-Armenier Tigran Hamasyan, zum andern Roger Hanschel (Altsaxofon) mit dem Auryn-Quartett. Letzteres hat ja einen Weltruf als Streichquartett und sucht am Jazz wohl die Herausforderung durch Grenzüberschreitung, die Hanschels Stücke ihm dann doch eher dosiert zumuteten. Als Solo-Pianist hatte Hamasyan es da viel leichter. Seine fein artikulierte, träumerische Verschmelzung von Folklore- und Naturelementen mit romantischen Tönen, aber auch gewagteren Dingen (Pfeiftöne, Scat) beeindruckte. Regionale Sondertöne kamen außerdem aus Norwegen von Mats Eilertsens „Rubicon“, das den Ruf Skandinaviens für einen melodischen, elegisch naturempfundenen Jazz berückend bestätigte.

Noch ein Pluspunkt: das extrem selten live spielende HR-Jazzensemble mit den „drei Tenören“ (Jürgen Schwab über Sauer, Lauer, Peter Back am Saxofon). Es noch einmal erlebt zu haben, ehe es für manchen in Kunst und Ehren gereiften, im Studio vielleicht ein wenig fledermausig gewordenen Musiker zu spät ist, war jeden Eintritt wert. Backs Kompositionen, ein Sauer-Medley mit Dreingabe und andere mehr spielten die Vorzüge des erfahrenen und gewieften Ensembles perfekt aus.

Das 49. Deutsche Jazzfestival beginnt am 22. Oktober 2018. Der Jazz ist tot, es lebe der Jazz!