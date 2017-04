Bad Homburgs Sinclair-Haus zeigt die arrangierten Fotografien von Thomas Wrede: Gebirgslandschaft mit Stehlampe

Was haben eine Nordsee-Möwe und ein Foto von Manhattan gemeinsam? Eigentlich nichts, ähnlich wie eine Mozart-Büste, eine Figur eines trinkenden Mannes, eine Herbstlandschaft und ein Weihnachtsbaum. Und doch eint sie etwas: Sie sind jeweils in einem Raum zu sehen. Der Fotograf Thomas Wrede hat sich im Jahr 2000 auf die Suche nach Fototapeten gemacht, die vor gar nicht so langer Zeit noch große Mode waren. Die hat er mit der kompletten Einrichtung geknipst, bis hin zum Krimskrams, den jeder so herumstehen hat. Nur die Bewohner fehlen.

So schwebt nun in einem Raum die Nordsee-Möwe vor der Manhattan-bei-Nacht-Tapete; im nächsten Raum steht vor der Herbst-Tapete ein echter Weihnachtsbaum, auf der anderen Seite sind die Mozart-Büste und der trinkende Mann auf einer Anrichte angeordnet. Ein kurioses Stillleben, eine furiose Kombination zweier Jahreszeiten. Jede seiner Aufnahmen, so Thomas Wrede, ist sehr vielschichtig und hat mehrere Bedeutungsebenen. Der Fotograf ist mittlerweile 53 Jahre alt, lehrte zuerst an der Kunstakademie im westfälischen Münster, nun in Essen – und ist fast nur Insidern bekannt. Erst jetzt hat Wrede seine erste museale Retrospektive im Bad Homburger Museum Sinclair-Haus, die danach in Nürnberg und wohl Nordrhein-Westfalen zu sehen sein wird. Dafür darf man Johannes Janssen, dem Direktor des Sinclair-Hauses, guten Gewissens eine großartige Entdeckung bescheinigen.

Technik und Magie

Thomas Wrede ist nämlich mindestens so gut wie all die hochgepriesenen und viel zu hochpreisigen Düsseldorfer Schüler von Bernd und Hilla Becher. Nur mit dem Unterschied, dass Wrede nicht bei den Bechers war. Er studierte erst Malerei, dann entdeckte er bei Dieter Appelt in Berlin und Salzburg die Fotografie. Auch Dieter Appelt, Jahrgang 1935, gilt noch heute als Geheimtipp; seine Motive vom menschlichen Körper, von Natur, Technik und Magie haben sich nicht groß eingeprägt, obwohl er eine ausdrucksstarke Bildsprache mit zahlreichen fotokünstlerischen Tricks pflegt.

Bei Wrede hingegen dreht sich alles um die Natur, die er schon seit mehr als 25 Jahren in Serien festhält. Meist handelt es sich um Folgen von 20 bis 60 teils riesigen Bildern, aber dafür ist das Sinclair-Haus viel zu klein. Deshalb wurden aus neun Serien rund 45 Fotos ausgewählt, die eine konzentrierte und chronologische Übersicht ermöglichen. Thomas Wrede, so der Eindruck beim ersten schnellen Rundgang, sucht die klare Grenze zwischen Realität und Abbild, verschiebt aber dabei absichtlich diese Grenze – er manipuliert die Realität. So bleibt der Betrachter mehrfach vor Bildern verwirrt stehen und entdeckt erst allmählich, ob ihn der Fotograf nur narrt oder das Abbild doch echt ist. Sehr eindrucksvoll zu verfolgen ist das an der frühesten Serie „Samsø“ (1991-95), benannt nach der kleinen dänischen Insel im Kattegat. Dort entdeckte Wrede eine riesige Mülldeponie, nur für Plastikfolie. Die Folie war teils schon verschlammt, teils ragte sie noch aus der Erde. Einige Plastikbündel erinnern an Moorleichen, kleinere Fetzen ähneln eher Felsen. Wrede klagt nicht dokumentarisch an, er suchte „eine ästhetische Form für eine Katastrophe“.

Parks und Märkte

Fast automatisch entwickelt sich für ihn aus einer Werkgruppe die nächste Werkgruppe. Von den emotionalen Müll-Bildern kam Wrede zum Adrenalinkick beim Achterbahn-Fahren, zu jungen ausflippenden Leuten. Deren Köpfe fotografiert er, als sie voller Euphorie oder Angst schreien, unwillkürlich Grimassen ziehen, die Augen aufreißen oder fest zudrücken. Da ist das bald danach folgende Motiv leicht zu erraten. Es geht zwar nicht um Jahrmärkte, aber um Freizeit- und Erlebnisparks, vom rheinländischen Brühl bis zum südbadischen Rust.

Eine illusionäre, fast heile Welt. Aber wie bei den Fototapeten fehlen die Menschen. Die Kulisse bleibt also Kulisse und erklärt den doppeldeutigen Ausstellungstitel „Modell Landschaft“. Im Freizeitpark von Bottrop etwa steht die US-Freiheitsstatue gleich neben einem Schwarzwald-Haus; auch ein nordischer Fjord und das berühmt-berüchtige Bermuda-Dreieck sind als Kopien zu sehen. Diese Kulissen fotografierte Wrede nicht in Schwarz-Weiß, das war ihm zu nostalgisch. Damit kam er zur Farbfotografie, deren grelle Töne die künstliche Welt verraten.

Noch verblüffender sind die „Realen Landschaften“. In die hat Wrede Miniaturhäuser gestellt, sodass man die Bilder vom beschaulichen Morgen am Meer oder vom grauenhaften Tsunami für dokumentarisch hält. Doch die Szenen spielen nur in Regenpfützen, vom Fotografen akribisch aufgebaut und geschickt abgelichtet. Thomas Wrede erzählt Geschichten, ironisch oder sachlich, amüsant oder dramatisch. Und er zeigt, dass unser Bild der Realität nur vom Blickwinkel abhängt.

Museum Sinclair-Haus, Löwengasse 15 (Eingang Dorotheenstraße), Bad Homburg. Bis 5. Juni, dienstags 14–20 Uhr, mittwochs bis freitags 14–19 Uhr, samstags und sonntags 10–18 Uhr. Eintritt 5 Euro, Katalog 14 Euro. Telefon (06172) 40 41 28.

Internet www.altana-kulturstiftung.de