„Bibi & Tina“ zogen als Musical-Heldinnen in die Frankfurter Festhalle ein: Gegen Hexerei ist kein Kraut gewachsen

Seit 25 Jahren sind die Freundinnen „Bibi & Tina“ unzertrennlich. Bevor im Februar das vierte Kinoabenteuer startet, präsentierten sich die reitbegeisterten Mädels jetzt in der Frankfurter Festhalle in einem Musical.

Alles passiert mal wieder auf den letzten Drücker: Mit Ungeduld wartet Tina (Vera Weichel) auf ihre Busenfreundin Bibi (Eva Rades). Tina ist nervös, hat fürchterliches Lampenfieber und ein schlechtes Gewissen. Will sie ihrer besten Freundin doch gleich beichten, dass sie beim Wettbewerb „Unsere Band für Schweden“ auf dem Martinshof auf keinen Fall teilnehmen möchte. Gerade noch rechtzeitig reitet Bibi auf ihrem Hexenbesen herbei, um Schlimmstes zu verhindern. Mit einem „Hex Hex“, obwohl sie das nicht soll, beruhigt Bibi Tina erst einmal.

Beide warten nun auf Tinas Freund Alexander (Benedikt Ivo), Sohn des verschrobenen Grafen Falko von Falkenstein (herrlich skurril: Lorenz Liebold). Alex kommt eigentlich immer zu spät. Vor allem ist er nie verlegen um eine Ausrede. Als er endlich eintrifft, drücken auch ihn schlimme Sorgen. Glaubt er doch, dass er als Tänzer eine Niete sei. Auch hier sorgt Bibi abermals mit kurzem „Hex Hex“ für Entspannung.

Bilderstrecke Frankfurt: Bibi & Tina - Die große Show in der Festhalle

Schließlich findet noch der kerlige Gitarrist und Sänger Holger (Friedrich Rau) im Karohemd, ein Freund von Alex, zum Kerntrio. Als auch noch das Geschlechterwirrwarr nach Emanzipationshymne „Mädchen gegen Jungs“ geklärt scheint, steht der Teilnahme des „Vier gewinnt“ betitelten Quartetts nichts mehr im Wege. Doch diverse Gefährder bedrohen das Glück des Kleeblatts. Schon ganz im „Bibi-&-Tina“-Bann befinden sich die rund 4500 Besucher in der Festhalle nach der ersten Viertelstunde des mit Tanzszenen und Liedern der Soundtracks von den ersten drei Kinofilmen aufgemöbelten Musicals. Mehrheitlich Kinder unter zwölf Jahren singen textsicher mit bei populären Songs wie „98 Prozent“, „Feuer, Feuer!“, „No Risk, No Fun“ oder „Ich will mehr (Kakmann Song)“ des Kreativteams Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Daniel Faust. Um genau zu sein: Zumeist Mädchen mit ihren Müttern im Schlepptau. Väter und Söhne befinden sich in der Minderheit.

Als „Bibi & Tina – die große Show“ nach einer halbstündigen Pause auf den Höhepunkt – den vom spleenigen Grafen Falko von Falkenstein („Dein Butterkuchen ist ja wieder ein Gedicht“) und dessen rechte Hand Susanne Martin (Anja Pahl) moderierten Sangeswettbewerb – zusteuert, erweisen sich große Teile des Publikums als renitente Kämpfer gegen die Ungerechtigkeiten des Lebens. Zuhauf marschieren die jungen Damen in Richtung Bühne, um ihren Unmut über die unerträgliche Situation zu demonstrieren: Nicht nur, dass beim Song Contest auf dem Reiterhof Mitbewerber wie die hochnäsige Zicke Sophia von Gelenberg (Katharina Hierl) und ihre Girlgroup „The Shoppingqueens“ oder der geldgierig hinterhältige Herr Kakmann (Thomas Schumann) samt Begleiter, Bibi, Tina, Alex und Holger das Leben schwer machen. Vor allem die eigens aus Schweden angereiste Jurorin Anni-Frid (Nina Janke), die vor 20 Jahren selbst mal als Wettbewerbsgewinnerin hervorging und nicht nur einen namentlichen Querverweis in Richtung „Abba“ sendet, erweist sich als tückische Hürde. Patzt doch beim Auftritt die noch immer nervöse Tina mit einer Textblockade. Anni-Frid möchte dem Quartett keine zweite Chance geben, würde es liebend gerne disqualifizieren. Doch plötzlich haben sich alle wieder lieb. Gut siegt gegen Böse.

Freundschaft siegt über Feindschaft, Vertrauen gegen Hinterhältigkeit und Zusammenhalt über Spaltung: ein Prinzip, das auch auf bislang 84 Hörspielen, einer Zeichentrickserie und drei Kinofilmen stets die Oberhand behielt. Beim vierten Kinoabenteuer, das abermals von Regisseur Detlev Buck inszenierte „Tohuwabohu Total“, das im Februar an den Start geht, wird es nicht anders sein. Am Ende kommt auch beim sonst so sarkastisch ausgerichteten Autor Micky Beisenherz (u.a. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Heute-Show) in der dramaturgisch simpel gestrickten Bühnenshow und mit stark an Peter Plates ehemalige Formation „Rosenstolz“ ausgerichteten Songs alles wieder ins Lot.