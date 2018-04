Staatstheater Wiesbaden: Gelegenheit für Wasserpartien: Tschechows „Die Möwe“

Fast jeder liebt hier jemanden, der nicht zurückliebt. Und fast jeder möchte ein anderes Leben führen als das, das er lebt. In Anton Tschechows Stück „Die Möwe“ gilt das keineswegs nur für die Erfolglosen oder früh Desillusionierten, sondern auch für den bekannten Schriftsteller Trigorin. Der träumt nämlich eigentlich vom Angeln. Doch obwohl es einen See gibt, folgt auch er nicht seinem Wunsch. Das ganz normale Leben also. Man könnte, sollte, wollte. Doch das Leben kommt einfach nicht aus dem Konjunktiv, weil der Mensch es dort stecken lässt.

Verve der Jugend

In „Die Möwe“ geht es Tschechow nicht nur um das Leben und die Menschen, sondern auch um das Theater. Das 1896 uraufgeführte Stück beginnt nämlich mit den Vorbereitungen für eine Aufführung, in die sich Konstantin (Paul Simon) und Nina (Kruna Savic) mit der ganzen Verve ihrer Jugend, Kunst- und Weltveränderungswut stürzen. Durchaus hoffnungsvoll – obwohl sie in ihrer Darbietung düstere Endzeit-Stimmung im Bemühen um neue Formen zelebrieren. Eine unverständliche Darbietung für Konstantins Mutter Arkadina (Sólveig Arnarsdóttir), die ebenfalls eine Schauspielerin ist. Denn ihre Auffassung von Theater ist vermutlich so weit von den Vorstellungen ihres Sohnes entfernt wie das Theater von Tschechows Schauspieler-Frau Olga Knipper von den Aktionen der russischen Punkrock-Band „Pussy Riot“.

Arnarsdóttirs Arkadina macht sich keine große Mühe zu überspielen, dass sie die Gothic-Punk-Performance nicht gerade goutiert. Kein Wunder. Denn wo der Sohn die Welt verändern will und an ihr leidet, begegnet ihre Arkadina dem Leben mit einer sorglosen Nonchalance. Ähnlich-unbekümmert wie Ranjewskaja aus dem „Kirschgarten“, doch ohne deren nostalgische Verklärung der Vergangenheit, dafür aber so sehr auf sich gerichtet, dass der Sohn dabei aus den Augen gerät.

Liebe oder Ehe?

So sagt sie, als sei es das Selbstverständlichste der Welt: „Ich habe noch nicht eine Zeile von ihm gelesen. Ich weiß einfach nicht wann.“ Nur als ihr Geliebter Trigorin ihr erklärt, dass er Nina liebt, verliert sie kurzzeitig Boden unter den Füßen. Tom Gerbers Trigorin hingegen, der Nina zwar schwängert aber später verlässt, wahrt das Geheimnis über die wahren Gefühle seiner Figur.

Michael Birnbaums Arzt lässt weniger Interpretationsspielraum, was er eigentlich bei der verheirateten Polina sucht. Liebe oder gar Ehe? Sicher nicht. Dazu passen die fast schon etwas zynische Nüchternheit und Illusionslosigkeit, mit der er seinen Arzt ausstattet. Schön auch Sybille Weisers Polina, die dem Arzt nicht erst ihre rotlackierten Fingernägel entgegenstrecken muss, damit man sieht, wie sehr sie auf ihn als Ausweg aus ihrer Ehe hofft. Auf den entgegengesetzten Weg setzt trotz ihrer Jugend Mascha (Christina Tzatzaraki). Sie entscheidet sich für die Ehe mit dem etwas schlurfigen Lehrer Semion (Matze Vogel). Nicht etwa, weil dessen herrlich verdruckste Bemühungen um sie sie rühren würden, sondern weil sie glaubt, dass die Ehe so schrecklich wird, dass sie darüber eine unglückliche Liebe vergisst.

Regisseur Ingo Kerkhof versucht nicht, das Stück in eine besonders heutige Interpretation oder überhaupt eine spezielle Lesart zu pressen. Vielmehr schaut man den Menschen, die das Leben zusammengewürfelt hat, und ihrem Treiben samt Hoffnungen und Scheitern zu. Es scheint so, als hätte Kerkhof sich Tschechows Worte zu Herzen genommen: „Wir beschreiben das Leben so wie es ist und weiter weder piep noch pup.“ Dass das keinesfalls langatmig oder langweilig wird, liegt zum einen an dem guten Ensemble. Zum anderen aber auch an der Bühne (Anne Neuser), die Gelegenheit für herrliche Wasserpartien schafft. Denn etwa ein Drittel der Bühne ist wegen des im Stück vorkommenden Sees mit Wasser bedeckt. Hier fällt immer mal wieder jemand, schwimmt oder stakst durch das Wasser, taucht auf wie ein begossener Pudel oder in die Tiefe ein (Szenenapplaus erntete übrigens Michael Birnbaum, der trotz des flachen Wasser demonstriert, was er alles auf dem Kasten hat). Wasserpartien, die es den Schauspielern erlauben, insgesamt relativ beiläufig zu spielen und dennoch bestimmte Emotionen oder Stimmungen kurz in grotesker Überzeichnung auf den Punkt zu bringen.