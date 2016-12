Zeichentrick-Erfinder Walt Disney: Genie und Fantast

„Spieglein, Spieglein an der Wand . . .“, so heißt es in „Schneewittchen“. Walt Disney brachte das Märchen im Jahr 1937 als ersten Zeichentrickspielfilm der Geschichte auf die Leinwand. Der Spiegel zeigt immer die Wahrheit. Was erfuhr Disney über sich, wenn er morgens beim Zähneputzen auf das reflektierende Glas schaute? Blickte er in das Gesicht des Lieblingsonkels einer Nation, der durch seine Gabe fürs Geschichtenerzählen Meisterwerke wie „Bambi“ schuf? Oder sah der Firmenmogul einen „bigotten Rassisten“, den ihn die Schauspielerin Meryl Streep schimpft? Auch 50 Jahre nach Disneys Tod am 15. Dezember 1966 bleibt sein Charakter umstritten.

Biograf Mark Langer schreibt, dass die Einstellung gegenüber dem schaffenskräftigen Künstler einem konstanten Wandel unterworfen ist. Früher habe man ihn als volkstümlichen Vertreter der Populärkultur gefeiert. Weltweit sei sein Name Synonym für Wohlfühlkino und Heile-Welt-Romantik gewesen. „Doch neuerdings bezeichnen ihn Kritiker als ein Abbild des amerikanischen Imperialismus und der Intoleranz.“ Unverhohlener Antisemitismus wird dem Spross einer irischen Einwanderfamilie nachgesagt, eine glühende Verehrung für Adolf Hitler, gnadenlose Kommunistenhatz und ausbeuterisches Kapitalistentum. War der Vater von „Micky Maus“ ein Machtmensch, der heutzutage an vorderster Populistenfront mitmarschiert wäre?

Um die Vorwürfe zu prüfen und mitunter in ein gnädigeres Licht zu setzen, lohnt ein Blick in den Lebenslauf des Walter Elias Disney. Geboren am 5. Dezember 1901 in Chicago, wuchs er im ländlichen Missouri auf. Nach dem Verlust der elterlichen Farm mussten Walt und seine vier Geschwister früh lernen, eigenes Geld zu verdienen, um sich Wünsche zu erfüllen. Schon als Neunjähriger jobbte er als Zeitungsbote und begann um vier Uhr morgens zu schuften. Die entbehrungsreichen Jahre einer verlorenen Kindheit sollte Walt später durch den Freizeitpark „Disneyland“ kompensieren, seinem „Quell der Freude und Inspiration.“

Cartoons für fünf Cent

Das Zeichentalent kam Disney in der Jugend zugute, als er Cartoons für fünf Cent an einen Landarzt aus der Nachbarschaft verkaufte. Dabei wurde die Idee geboren, künstlerische Neigung und kommerziellen Gewinn zu verbinden. Disney besuchte Kurse an der Kunstakademie von Kansas, entwarf Comics für das US-Army Magazin „Stars and Stripes“, danach Werbeanzeigen, Theaterprogramme und Kataloge. Mit nur 40 Dollar in der Tasche fuhr er nach Hollywood, lieh sich eine Kamera und bastelte in der Garage seines Onkels. Heraus kam die Trickserie „Alice in Cartoonland.“ Dazu hatte der Visionär andere hungrige Kreative wie den Studienkollegen Ub Iwerks um sich versammelt.

Es war das Jahr 1923 – die Geburt der Disney-Studios, heute einer der weltgrößten Unterhaltungskonzerne. Walt und seine Mitarbeiter traten an, warmherzige, lustige und berührende Bildergeschichten für kleine und große Kinozuschauer zu zaubern – ungeachtet des technischen Aufwands. „Es macht Spaß, das Unmögliche zu tun“, sagte Disney, wobei er die Grenzen des Machbaren immer wieder verschob. In „Steamboat Willie“ (1928) konnte Micky Maus bereits sprechen, während andere Produktionsfirmen noch vor der Investition in die neue Technik namens Tonfilm zurückschreckten. Den Meilenstein schlechthin setzte das „Maushaus“ mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. 80 Minuten Trickfilm-Musical in feinstem Technicolor – das hatte es noch nie gegeben. Ein Experiment, das drei Jahre Produktionszeit verschlang und von Branchen-Skeptikern als zum Scheitern verurteilt angesehen worden war, avancierte zum Kassenknüller. Für das seinerzeit horrende Budget von über 1,4 Millionen Dollar hatte Walt Disney sogar sein Haus verpfändet. Es blieb nicht das letzte Mal, dass sich der risikofreudige Unternehmer verschuldete, um ein Traumprojekt Wirklichkeit werden zu lassen. Er verstand sich als Investor in die Zukunft, statt als Kapitalist, der im Goldspeicher badet. „Ich drehe keine Filme, um Geld zu machen. Ich mache Geld, um mehr Filme zu drehen“, lautet sein berühmtestes Zitat. Daher fehlte ihm das Verständnis, wenn Angestellte nicht bereit waren, ihre Lebenszeit in gleicher Weise für die Arbeit zu opfern. „Seine Erwartungen waren riesig und sein Lob bescheiden“, erinnert sich Zeichner Floyd Norman.

Drang zum Makellosen

Privat als eher schüchterner Mensch geltend, übte der Familienvater Disney wenig Zurückhaltung, wenn es ums Geschäftliche ging. Zwei Filme pro Jahr wollte er herausbringen, einer sollte perfekter als der andere sein. Aus einem Drang zum Makellosen und Monumentalen, visualisiert in der rauschhaften Oper „Fantasia“ (1940), rührte auch seine Faszination für den Führer. Es imponierte ihm, wie Hitler die deutsche Wirtschaft in den 30er Jahren angekurbelt hatte. Im Gegenzug war der Diktator ein glühender Disney-Anhänger und ließ sich „Schneewittchen“ mehrfach auf dem Obersalzberg vorführen.

Kopie von Neuschwanstein

Ob es 1935 eine Begegnung der beiden gab, als Disney auf Motivsuche durch den Schwarzwald und nach München reiste, ist nicht belegt. Deutsche Landschaften und Architekturen haben jedenfalls alle frühen Disney-Werke beeinflusst. Gepettos Dorf in „Pinocchio“ erinnert an Rothenburg, und das „Cinderella“ Schloss ist eine Kopie von Neuschwanstein. Die deutsche Synchronfassung von „Schneewittchen“ wurde nach Disneys Auftrag durch jüdische Emigranten in Amsterdam hergestellt, unter der Regie von Kurt Gerron, der in Auschwitz den Tod finden sollte.

Nach den Novemberpogromen boykottierte Hollywood das Dritte Reich. Disney ließ es sich nicht nehmen, die umstrittene Regisseurin Leni Riefenstahl zu empfangen, auch wenn er politisch keine Sympathie für das Regime hegte. „Ich habe nie gehört, dass er gegen Juden oder Schwarze gehetzt hat“, erklärt der Afro-Amerikaner Floyd Norman. „Sein Umgang mit Menschen aller Hautfarben war mustergültig.“ Während des Krieges machte Disney an der Propagandafront mobil und drehte Anti-Nazi-Streifen wie „Victory through Air Power“ oder „Der Fuehrer’s Face“, in dem Donald Duck gegen Hitler kämpft. Gleichzeitig ging er Seilschaften mit amerikanischen Geschäftsleuten ein, deren Haltung offen rassistisch und judenfeindlich war. Um die Finanzierung seiner Filme zu sichern, zeigte er sich bereit, jeden Pakt zu schließen – auch mit Partnern, die gegen seine Prinzipien verstießen. „Solche Allianzen haben seinem Ruf geschadete“, urteilt der Historiker Neal Gabler. „Zeit seines Lebens hat er sich von diesem Makel nicht befreien können.“ Der Diskrepanz zwischen der moralisch anspruchsvollen Marke Disney und dem ehrgeizigen Mann dahinter, war sich Walt wohl bewusst. „Ich bin nicht Walt Disney“, sagte er selbstkritisch. „Ich tue eine Menge Dinge, die Onkel Walt niemals tun würde – zum Beispiel rauchen und trinken.“ Zwei Wochen nach seinem 65. Geburtstag starb der Kettenraucher im St. Joseph’s Hospital in Burbank an Lungenkrebs. Ein kunstbesessener Macher wie Walt Disney, mit Ecken und Kanten wird im heutigen Hollywood vermisst. Die Disney-Studios produzieren nach wie vor einen Trickfilm pro Jahr, hauptsächlich per Computer. Technisch auf der Höhe der Zeit, aber ohne die alte Disney-Magie. Gigabytes sind ein schlechter Ersatz für die Leidenschaft eines Genies.