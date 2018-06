Gerhard Richter im Barberini: „Schöne Überraschungen”

Ed Sheeran singt doch: „Auf Schalke” statt in Düsseldorf

Gelsenkirchen/Düsseldorf. Gute Nachricht für 85.000 Fans: Ed Sheeran wird Ende Juli doch in Nordrhein-Westfalen auftreten. Nur wird er im Ruhrpott singen statt in der Landeshauptstadt. Dafür sogar an zwei Abenden. mehr