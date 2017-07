Kris Kristofferson in der Jahrhunderthalle: Gipfeltreffen unter Gleichgesinnten

„Help Me Make It Through The Night“: In der Jahrhunderthalle zelebriert der 81 Jahre alte US-Tausendsassa Kris Kristofferson mit viel Herzblut, Charme und Eigenwille seine eigene Legende.

Kris Kristofferson sprach eine Einladung aus, und die Jünger strömen in Scharen zum erweiterten Gipfeltreffen unter Gleichgesinnten. Wer weiß, ob man so jung noch einmal zusammenkommt? Nicht wenige Besucher, das verdeutlichen zahllose Gespräche im Foyer vor Konzertbeginn in der nahezu ausverkauften Jahrhunderthalle, kennen sich schon seit Dekaden und erlebten den vielseitigen Texaner mit europäischen Wurzeln schon als Jugendliche. Bevor die 81 Jahre alte Country-Rock-Ikone mit Hollywoodmimendasein als zweites Standbein ins Rampenlicht drängt, spielen „Rocket To Stardom“ das Publikum warm. Eine Kris-Kristofferson-Tribute-Band aus Düsseldorf, der schon vor einigen Jahren das schier Undenkbare gelang: Bei einer Stippvisite in Las Vegas lernte das Trio zufällig zuerst Kristoffersons Frau im Aufzug, dann das Idol selbst kennen.

Selbstironische Analyse

Einen flotten Song, „If I Married A Hooker“, hat Kristofferson seinen gelehrigen Schülern auch geschenkt. Den spielen „Rocket To Stardom“ selbstverständlich, und Frontmann Wiethoff erklärt noch die drei No-Gos im Vorprogramm, die das Triumvirat allesamt ignoriert: 1. Spiele nicht lauter als der Hauptact. 2. Spiele keine Coverversionen. 3. Spiele keine Songs vom Hauptact.

Wenig später gesellt sich Kris Kristofferson zum Trio hinzu. Bei den ersten fünf Songs, inklusive der selbstironischen Analyse „Shipwrecked In The 80’s“ und das 1970 von Janis Joplin kurz vor ihrem tragischen Herointod zum Rock-Evergreen umfunktionierte „Me And Bobby McGee“, begleiten „Rocket To Stardom“ ihr Idol. Den Rest, rund zwei Dutzend Songs, darunter auch zehn der zwölf Songs vom erstklassigen Debüt „Kristofferson“ (1970), stemmt der Meister im Alleingang. Bewaffnet mit Akustikgitarre, Mundharmonika und einem zuerst brüchigen, knarzig knatternden und mitunter ächzenden, dann im Verlauf des Abends immer besser geölten Stimmtimbre, das dem sonoren Bariton von einst zumindest nahe kommt.

Ähnlich wie bei Johnny Cash, Kristoffersons Jugendidol, wegen dem er einst eine Anstellung als Hausmeister und Putzmann in den Columbia Recording Studios von Nashville annahm, setzt im Alter eine Über-den-Dingen-stehen-Milde ein. Kristoffersons Authentizität als Sänger und Songschreiber-Relikt steigert sich noch durch seine gegenwärtige Aura: Er, der, bevor er sich für eine späte Künstlerkarriere entschied, als Rugbyspieler, Boxer, Oxfordstudent, Jungfamilienvater, Armeemitglied und Helikopterpilot Fuß zu fassen versuchte, wirkt keinen Tag jünger, eher älter als sein amtliches Alter.

Sein Charme hingegen, dem vor allem die zahllosen weiblichen Fans schon vor Dekaden trotz drei Ehen mit insgesamt acht Kindern verfielen, bleibt ungebrochen. In den Köpfen der Anhänger vermischt sich ohnehin alles zu einem übergroßen Ganzen: Der einstige mit dem jetzigen Kris Kristofferson, die famosen Studioaufnahmen aus der ersten Hälfte der siebziger Jahre später mit der Kargheit der knorrigen One-Man-Band von 2017. Zumal Kristofferson als Künstler eine weitaus bessere Figur macht als bei seinem letzten Gastspiel 2012 an gleicher Örtlichkeit. Da vergaß er gleich mehrmals Texte, Akkorde und Melodien und musste jedesmal von neuem ansetzen. Dank eines Teleprompters, den ja auch weitaus jüngere Kollegen bei Konzerten einsetzen, potenziert sich Kristoffersons Sicherheit im Vortrag um ein Vielfaches.

Szenenapplaus

Plauschte und kommentierte er früher bei Konzerten gerne ausführlich über Begebenheiten, Anekdoten und Tagesereignisse, so verzichtet er bis auf die artigen „Thank Yous“ im Donnerapplaus auf jeden Kommentar. Allerdings mit einer Ausnahme: Inmitten von „The Silver Tongued Devil And I“ erläutert er den Kommentar seines damals fünfjährigen Sohnes: „Das ist kein guter Song. Du schiebst die Schuld für deine eigenen Fehler immer auf andere.“ Peng!

Immer wieder brandet Szenenapplaus auf. Vor allem Frühwerke wie „Darby’s Castle“, „Duvalier’s Dream“, „Casey’s Last Ride“, „To Beat The Devil“ und „Best Of All Possible Worlds“ genießen Kultstatus. Doch auch ein späteres Werk wie „They Killed Him“, Tribut an Jesus Christus, Martin Luther King und Mahatma Gandhi, das, wie Kristofferson stolz berichtet, auch von Bob Dylan gesungen wurde, findet sich im Repertoire.

Zum Finale steigen nochmals „Rocket To Stardom“ ein, um gemeinsam mit Kristofferson ein einziges Mal in „Under The Gun“ wüst loszurocken, bevor mit dem letzten Song „Please Don’t Tell Me How The Story Ends“ wieder Balladeskes zum Zuge kommte. Alle sind glücklich: die Fans sowieso, aber auch der Weltstar und seine drei Begleiter.