Gnadenlos wuchtet das Schlagzeug

Wie packe ich möglichst viel Musik in ein mehr als dreistündiges Gastspiel? „A Day To Remember“ aus Florida halten sich detailgetreu an ein bereits erprobtes Konzept. Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass die 2003 in Ocala gegründete Post-Hardcore-Formation in derselben Lokalität ein ebenso fulminantes Feuerwerk zündete. Damals fungierten „The Story So Far“ und „Every Time I Die“ als Anheizer. Für das aktuelle Phon-Spektakel in der nahezu ausverkauften Offenbacher Stadthalle übernahmen die Pop-Punker „Neck Deep“ aus dem walisischen Wrexham und die Emo-Vertreter „Moose Blood“ aus dem britischen Canterbury den Assistenzjob – ein jeweils recht kurzweiliges wie frenetisch umjubeltes Vergnügen für das mehrheitlich jüngere Publikum.

Als schließlich kurz nach 21 Uhr die als Aufnahmestudio getrimmte Bühnenkulisse zum Intro von „Mr. Highway’s Thinking About the End“ hochgefahren wird und massiv Konfetti ins Auditorium schießt, gibt es kein Halten mehr. Wuchtige Tieftöne aus Joshua Woodards Bass, Alex Shelnutts Schlagzeug und den E-Gitarren von Neil Westfall und Kevin Skaff sowie der gutturale Gesang von Frontmann Jeremy McKinnon ziehen unmittelbar in den Bann – eine gnadenlose Mischung aus mörderischem Uptempo-Stakkato, abrupten Tempiwechseln, Atonalem und einschmeichelnd Melodischem. Ees ist das raffiniert verführerische Kompositionsrezept aus bislang sechs Studioalben, auf das „A Day To Remember“ in rund 80 Minuten immer wieder zurückgreifen.

Im Mittelpunkt steht selbstverständlich das aktuelle Werk „Bad Vibrations“ – eine nach alter Sitte der Band abermals provokant negativ betitelte Platte wie schon die Vorgängeralben „Homesick“ oder „What Separates Me From You“. Doch exakt das ist es, was die hierzulande erkleckliche Fangemeinde an dem Fünferpack so schätzt: Blieben sich „A Day To Remember“ doch stilistisch stets treu.

Im Falle von „Bad Vibrations“, vertreten durch „Paranoia“, „Exposed“, „Justified“, „Naivety“, „We Got This“ und den Titelsong, lässt sich eine Hinwendung zum raueren Fundamentalismus wahrnehmen. Dankbar aufgenommen vom auf Ausrasten geeichten Publikum. Im Zugabenteil lässt das von McKinnon angeführte Akustikgitarrenduo die ersten zwei Drittel des Songs „If It Means A Lot To You“ unplugged erklingen. Und zum Finale mit dem obligatorischen Durchbruchshit „The Downfall Of Us All“ schießen noch einmal ungeheure Mengen an Konfetti durch die Luft.