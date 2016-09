Goldener Ehrenlöwe für Jean-Paul Belmondo

"Unter Waffen": Ausstellung in Frankfurt Frankfurter Ausstellung untersucht Militärästhetik

Frankfurt. Den Spuren der bewaffneten Gewalt in der Alltagskultur und der Kunst geht eine Ausstellung in Frankfurt nach. Unter dem Titel «Unter Waffen» wird der Einfluss der militärischen Ästhetik in Mode, Design und Kunst untersucht. mehr