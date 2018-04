Grothum und Semmelrogge in „Shakespeare in Love”

Die Bad Hersfelder Festspiele haben die Besetzung für die deutsche Erstaufführung des Theaterstücks „Shakespeare in Love” bekanntgegeben. Brigitte Grothum, Martin Semmelrogge und Robert Joseph Bartl stehen unter anderem ab dem 20. Juli auf der Freilicht-Bühne der Stiftsruine, wie die Festspiele am Mittwoch mitteilten. Der Film „Shakespeare in Love” aus dem Jahr 1998 mit Gwyneth Paltrow feierte große Erfolge und wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet.

Die Hauptrollen des Will Shakespeare und der Viola de Lesseps übernehmen die Nachwuchs-Akteure Dennis Herrmann und Natalja Joselewitsch. Herrmann spielte Theater in München, Potsdam und Bochum, TV-Zuschauer kennen ihn aus „Soko Leipzig” und „Notruf Hafenkante” (beide ZDF). Joselewitsch ist am Theater Münster engagiert. Inszeniert wird das Stück vom niederländischen Regisseur Antoine Uitdehaag. Grothum („Drei Damen vom Grill”) spielt die trickreiche Königin Elisabeth, Charakterkopf Semmelrogge den stotternden Handwerker Wabash und Bartl den Schuldeneintreiber Fennyman.

(dpa)