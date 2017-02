"Apocalyptica" in der Alten Oper: Headbanging mit Cello

Zum 20. Geburtstag des Debütalbums „Plays Metallica By Four Cellos“ begab sich das finnische Ensemble „Apocalyptica“ in der Frankfurter Alten Oper auf eine ausführliche Nostalgiereise.

Eicca Toppinen, langhaarig hellblondes Gründungsmitglied wie auskunftsfreudiges Sprachrohr von „Apocalyptica“, kam in der seit Monaten ausverkauften Alten Oper erst ins Plaudern und geriet dann ins Schwärmen. An die Anfänge des 1993 gegründeten Ensembles erinnert sich der klassische Cellist, als wäre es gestern gewesen.

Beim gemeinsamen Studium mit Paavo Lötjönen, Perttu Kivilaakso und Antero Manninen an der Sibelius Academy in Helsinki war irgendwann mal die Idee aufgekommen: Was, wenn das Quartett Songs seiner amerikanischen Lieblingsband „Metallica“ mit vier Celli spielte? Anders arrangiert, aber mit ähnlichem Feuer? Aus einer fixen Idee entwickelte sich binnen Monaten ein tragfähiges Konzept, das sich 1996 schließlich als Debütwerk „Plays Metallica By Four Cellos“ manifestierte. Die acht aus dem Repertoire von „Metallica“ zusammengestellten Songs erwiesen sich als Knüller: Nicht nur, dass „Apocalyptica“ innerhalb kurzer Zeit zu nationalen Stars mit Platinauszeichung avancierten. Auch im internationalen Ausland schlug die Sache ein. In Deutschland kassierte der Geniestreich des Quartetts, obwohl kommerziell gegen den Strich gebürstet, Gold.

Jetzt inszenierten sich „Apocalyptica“ mit dem seit 2009 eigentlich ausgeschiedenen Antero Manninen erstmals wieder in der Urbesetzung. Um noch einmal das längst kultisch verehrte Debüt, das im vergangenen Jahr in erweiterter Form mit drei zusätzlichen Songs erschien, in Gänze aufzuführen. Unmittelbar nachdem die Welttournee zum 20. Jubiläum vor Monaten ruchbar wurde, setzte ein Run auf die Tickets ein. Binnen weniger Tage war das komplette Kartenkontingent aufgekauft. Bis kurz vor Konzertbeginn boten Schwarzhändler vor der Alten Oper Tickets zu Höchstpreisen an.

Milchkanne und Kochtopf

Noch versonnen und maßvoll gab sich nach stürmischer Begrüßung das Publikum zum Auftakt mit „Enter Sandman“, darunter viele wie die Bandmitglieder in Schwarz gekleidete Fans der frühen Stunde. Doch schon beim zweiten Song, „Master Of Puppets“, demonstrierte das Auditorium Enthusiasmus: kollektives Armrecken mit Mano Cornuta (Satansgruß), vehemente Hoy-Hoy-Hoy-Rufe. Zumal Toppinen empfohlen hatte, das Publikum könne ja bei den durchweg instrumentalen Stücken gern den Gesang übernehmen. Und so hangeln sich die von den Zuschauern massiv unterstützten „Apocalyptica“ mal mehr, mal weniger nachdrücklich von einem „Metallica“-Klassiker zum nächsten: „Harvester Of Sorrow“ folgte „The Unforgiven“, „Sad But True“, „Creeping Death“ und „Wherever I May Roam“. Wobei sich rasch zeigt, welche Rolle jedem einzelnen Mitglied im Quartett zukommt: Häufig übernehmen Manninen und Toppinen die Basslinien, während Lötjönen und Kivilaakso sich auf exaltierte Soli konzentrieren.

In die Pause schicken „Apocalyptica“ die aufgewühlten Hörer mit „Welcome Home (Sanitarium)“.

Unter neuen Vorzeichen präsentierten sich die Finnen im zweiten Teil: Nicht nur näher an der Bühnenrampe in schwarzer Edelkulisse, sondern auch mit weniger schwarzen Textilien am Leib. Zumal sich die beiden zur Bühnenmitte sitzenden Mitglieder mit langen Haaren, Eicca Toppinen und Perttu Kivilaakso, als Stimmungsanimateure ersten Ranges zeigen. Noch wichtiger: Von „Fade To Black“ an sorgt Schlagwerker Mikko Sirén für Druck. Ironischerweise an einem selbstgebauten Drumset aus rostfreiem Edelstahl, das sich aus Alltagsgegenständen wie Milchkanne, Abfalleimer, Kochtopf und Wäschezuber zusammensetzt.

Durch den zusätzlichen Bumms drehen die ohnehin reichlich aufgekratzten „Apocalyptica“ bei „For Whom The Bell Tolls“, „Fight Fire With Fire“ und „Seek And Destroy“ noch mehr auf. Kleine Verschnaufpausen gestattet „Until It Sleeps“ oder die Rarität „Escape“. Ruhe kehrt erst wieder mit den Zugaben „Nothing Else Matters“ und „One“ ein. Zu mehr ließen sich die Cello-Derwische nicht erweichen.