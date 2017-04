Interview mit Max Raabe: Herr Raabe, wozu das Einstecktuch?

Oper Frankfurt zeigt Stücke von Ernst Krenek zwischen Magie und Abgrund Die dunklen Spiele der Macht

Frankfurt. Am Sonntag haben an der Oper drei Einakter Ernst Kreneks Premiere: „Der Diktator“, „Schwergewicht oder Die Ehre der Nation“ und „Das geheime Königreich“. David Hermann führt in Frankfurt Regie, Lothar Zagrosek dirigiert. mehr