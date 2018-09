Meinung der Redaktion

Kommentar An Maaßen zeigt sich, dass die SPD keinen Plan hat

Was ist schädlich für eine Partei? Dass ihr Kompetenz im Sinne von Problemlösungsfähigkeit abgesprochen wird; dass ihr Orientierungslosigkeit unterstellt wird; dass sie handeln kann, wie sie will, und am Ende doch als Verliererin dasteht.