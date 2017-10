Interview: Historiker Jörg Fündling verrät, was antike Wagenrennen mit modernem Profisport zu tun haben

Herr Fündling, worum geht es in dem neuen „Asterix“-Band?

JÖRG FÜNDLING: Beim Titel „Asterix in Italien“ denkt jeder: Asterix ist ja weiß Gott wie oft schon in Rom gewesen. Es geht aber hier um das nichtrömische Italien, das man nicht sofort auf dem Schirm hat. Die Geschichte kombiniert zwei gute Handlungselemente zweier früherer Bände: Ein Überlandrennen à la „Tour de France“ und einen von den Römern manipulierten Wettkampf à la „Asterix bei den Olympischen Spielen“. Ein verschnarchter, inkompetenter römischer Senator, der für das marode italische Straßenwesen zuständig ist, will allen zeigen, dass die Straßen eigentlich doch gar nicht so schlecht sind.

Wie will er das schaffen?

FÜNDLING: Er schreibt eine Rallye über den italienischen Stiefel aus. Von Monza nach Neapel geht es in einer Kombination aus moderner Tour de France und modernem Motorsport. Dabei bekommen wir ein paar antike und moderne Attraktionen Italiens zu sehen.

Im neuen Band stellt Obelix eine grundlegende Frage: „Wieso muss immer Asterix die Hauptrolle spielen?“ Daraufhin wird Asterix bei dem Wagenrennen der Assistent von Obelix. Eine gute Idee?

FÜNDLING: Dieser alte Streit zwischen den Freunden ist ein Knüller. Obelix schlägt sich gut in der Heldenrolle, er beweist seine Tugenden: Er ist PS-stark, einsatzfreudig, lässt keine Schlägerei aus – und nimmt es zum Teil nur unterschwellig zur Kenntnis, dass es sich überhaupt um eine Schlägerei handelt und nicht um Rivalität unter Freunden mit anderen Mitteln. Asterix und Obelix ergänzen sich mit ihren jeweiligen Stärken, ihre Dialoge sind würzig.

Im letzten Band gab es politische Anspielungen auf Whistleblower und die Meinungsfreiheit. Sitzen die Anspielungen auf den modernen Profisport in „Asterix in Italien“ ähnlich gut?

FÜNDLING: Ich denke schon. Bei dem Wagenrennen geht es natürlich weniger um die Antike als um die Auswüchse unserer Zeit. Finanzierte Sportwerbung, industrielle Interessen, mafiöse Verstrickungen. Viel, viel Geld und mehr oder weniger fairer Wettkampf. Es wird klar gesagt: Das ist Big Business, es geht nicht um faires, diszipliniertes Athletentum. Obwohl es einen gewissen Hoffnungsschimmer gibt, denn einige Athleten wollen dagegensteuern. Der Sponsor der Veranstaltung – der Hersteller der berühmt-berüchtigten römischen Fischsauce – erinnert optisch sehr an Silvio Berlusconi.

Gibt es historische Vorläufer für eine solche Rallye quer durch das Land?

FÜNDLING: Kein bisschen! Es gab zwar Langstreckenläufe, aber die wurden nie aus sportlichen Gründen unternommen, sondern waren aus der Not geboren. Man ging nie für Wettkämpfe raus in die freie Natur. Es gab zwar so etwas wie ein Naturerleben in der Antike, aber Menschen vor besonders faszinierender Naturkulisse in Bewegung zu zeigen, das ist etwas sehr Modernes.

Italien, das lernen wir in dem neuen Band, war ein Vielvölkerland, das Cäsar nur mit Mühe kontrollieren konnte. Entspricht das den Tatsachen?

FÜNDLING: Zu Cäsars Zeiten ist genau das eine Schwierigkeit. Als er zur faktischen Alleinherrschaft kommt, liegt der letzte Bürgerkrieg, in dem es um ethnische Fragen ging, erst 30, 40 Jahre zurück. Letztlich löst erst Augustus dieses Problem – mit einer genialen, wenn auch nicht ganz aufrichtigen Identifikation: Rom ist gleich Italien, römische Geschichte ist die Geschichte ganz Italiens. Dann kehrt Frieden in dieser Sache ein.

Wie ist das für die Asterix-Reihe typische Spiel mit Klischees fremder Länder und Kulturen gelungen?

FÜNDLING: Das wird stark anhand der Küche abgehandelt. Unsere Helden haben eine große Horizonterweiterung vor sich. Sie lernen Pasta und die Urpizza kennen. Den Parmaschinken wird Obelix aber nie in Scheiben essen. Er sagt diesen wunderschönen Satz: „Die spinnen, die Italiker. Schinken in Scheiben! Wieso nicht gleich zu Krümeln geriebener Käse?“